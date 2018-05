Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","shortLead":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","id":"20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c525cf3-0000-4054-a00a-575440bf6175","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","timestamp":"2018. április. 30. 14:02","title":"Megerősítették: szerdán Brüsszelben van jelenése Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2136ac5a-92b8-4b9a-aa7b-d89f43554615","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben évente bukkan fel a hírekben egy-egy újabb „műanyagevő” baktérium, a környezetvédő szervezetek mellett egyelőre a tudósok is inkább aggódnak, semmint bizakodnak a jövőt illetően. Ez már a plasztikparadicsom, vagy lesz ennél rosszabb is?","shortLead":"Miközben évente bukkan fel a hírekben egy-egy újabb „műanyagevő” baktérium, a környezetvédő szervezetek mellett...","id":"201817__muanyag__petpusztito_enzim__froccsontott_veszharang__szemetre_vele","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2136ac5a-92b8-4b9a-aa7b-d89f43554615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ede18c-de5a-454e-8089-b652ff2f534c","keywords":null,"link":"/tudomany/201817__muanyag__petpusztito_enzim__froccsontott_veszharang__szemetre_vele","timestamp":"2018. április. 30. 14:00","title":"Belefulladunk a szemétbe, mire tényleg bevethetjük a műanyagfaló szuperenzimet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra már mindenkinek meg kellett kapnia a Gmail új dizájnját, azt azonban külön be is kell kapcsolni. Mutatjuk, hol teheti meg és azt is, miként válthat viszsa.","shortLead":"Mostanra már mindenkinek meg kellett kapnia a Gmail új dizájnját, azt azonban külön be is kell kapcsolni. Mutatjuk, hol...","id":"20180502_gmail_rancfelvarras_uj_dizajn_bekapcsolasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abbdc1-f33a-43f0-a9ab-94d7be76d2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_gmail_rancfelvarras_uj_dizajn_bekapcsolasa","timestamp":"2018. május. 02. 09:03","title":"Ön még nem kapta meg az új Gmailt? Pár kattintással bekapcsolhatja magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul alig több mint egy év alatt tette mindezt.","shortLead":"Ráadásul alig több mint egy év alatt tette mindezt.","id":"20180430_A_fideszes_vezetes_majdnem_50_milliot_koltott_etelre_es_italra_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87790b4d-af5c-41ce-ae2c-501d257bd642","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_A_fideszes_vezetes_majdnem_50_milliot_koltott_etelre_es_italra_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. április. 30. 11:18","title":"A fideszes vezetés majdnem 50 milliót költött ételre és italra Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc","c_author":"Murányi Gábor","category":"gazdasag","description":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10 hónappal korábban bejelentették, hogy nem kérnek a Marshall-terv „alamizsnájából”. A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” – visszautasította a gazdaságserkentő imperialista injekciót.","shortLead":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10...","id":"201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b4e667-a842-4d33-8517-bf441e80148c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","timestamp":"2018. április. 30. 17:30","title":"A kommunista magyar diplomácia egyenesen Sztálintól kapta a Stop Marshall utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e677870f-a930-450c-8df7-5c97efc77efc","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Kihagyhatatlan ziccer lett sorozatban szerepelni: sok színészt a tévé mentett meg a feledéstől, sokan új életet és új karriert kezdtek egy-egy szereppel.","shortLead":"Kihagyhatatlan ziccer lett sorozatban szerepelni: sok színészt a tévé mentett meg a feledéstől, sokan új életet és új...","id":"20180430_Kilora_megveszik_a_nezoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e677870f-a930-450c-8df7-5c97efc77efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf12300-1d62-4c32-ba36-04b20a8df520","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Kilora_megveszik_a_nezoket","timestamp":"2018. április. 30. 20:00","title":"Színészek, akik kilóra megveszik a nézőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanság sokat hallani arról, hogy nem megy igazán jól az iPhone X, februárban mégis ezt a telefont vették meg a legtöbben.","shortLead":"Mostanság sokat hallani arról, hogy nem megy igazán jól az iPhone X, februárban mégis ezt a telefont vették meg...","id":"20180430_counterpoint_felmeres_2018_februar_a_legkeresettebbtelefon_az_iphonex","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5209115c-4241-426a-94b6-5290acdf68ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_counterpoint_felmeres_2018_februar_a_legkeresettebbtelefon_az_iphonex","timestamp":"2018. április. 30. 17:00","title":"Mit gondol, melyik okostelefont vették meg a legtöbben februárban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747cbe5e-ff20-4faa-a05b-aa56dbd0c205","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővítette a biztonsági rések felkutatására indított fizetős programját a Facebook: egy-egy adathalász aalkalmazás felfedezését is jutalommal honorálja a közösségi oldal. Bár a \"munkáért\" járó díj pontos összege nem ismert, aligha fillérekről lehet szó.","shortLead":"Bővítette a biztonsági rések felkutatására indított fizetős programját a Facebook: egy-egy adathalász aalkalmazás...","id":"20180501_facebook_adathalaszat_hibakeres_jutalom_biztonsagi_res_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747cbe5e-ff20-4faa-a05b-aa56dbd0c205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac1026d-de66-4495-b05f-0c0263b968c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_adathalaszat_hibakeres_jutalom_biztonsagi_res_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. május. 01. 12:03","title":"Pénzt kap, aki hibát vagy adatlopó oldalt talál a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]