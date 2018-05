Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a756fc0-b61a-4081-b2ff-90c46e0f9a0a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid a 2-2-es döntetlent játszott a Bayern Münchennel a Bajnokok Ligája elődöntő madridi visszavágóján, így 4-3-as összesítéssel a döntőbe jutott.","shortLead":"A Real Madrid a 2-2-es döntetlent játszott a Bayern Münchennel a Bajnokok Ligája elődöntő madridi visszavágóján...","id":"20180501_BLdontobe_jutott_a_Real_Madrid_a_22es_hazai_dontetlennel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a756fc0-b61a-4081-b2ff-90c46e0f9a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4813bdae-3420-40ff-9dd1-960508555c41","keywords":null,"link":"/sport/20180501_BLdontobe_jutott_a_Real_Madrid_a_22es_hazai_dontetlennel","timestamp":"2018. május. 01. 22:59","title":"BL-döntőbe jutott a Real Madrid a 2-2-es hazai döntetlennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eee964-731a-4856-8b7c-bc56b48a27cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifejezetten gyomorforgató volt a látvány. A húskészítményeket gyártó kistermelőnek két telephelye van, az egyiken olyan állatokat is tartott, amelyekhez nem volt engedélye. Az élelmiszer-hulladék tárolását pedig finoman szólva problémásan oldotta meg.","shortLead":"Kifejezetten gyomorforgató volt a látvány. A húskészítményeket gyártó kistermelőnek két telephelye van, az egyiken...","id":"20180502_rothado_hushalmokat_talaltak_a_Nebih_ellenorei_egy_pest_megyei_kistermelonel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7eee964-731a-4856-8b7c-bc56b48a27cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aaf987-6c7f-4108-b823-578d5f8eadfd","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_rothado_hushalmokat_talaltak_a_Nebih_ellenorei_egy_pest_megyei_kistermelonel","timestamp":"2018. május. 02. 08:52","title":"Rothadó húshalmokat találtak a Nébih ellenőrei egy Pest megyei kistermelőnél – videó 18+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fc729e-2179-4265-8b72-40512d04d6a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lelkes kezek építhették, de valójában semmi értelme nincs a 6x6-os Smart ForTwo-nak.","shortLead":"Lelkes kezek építhették, de valójában semmi értelme nincs a 6x6-os Smart ForTwo-nak.","id":"20180502_6x6_smart_fortwo_tuning","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85fc729e-2179-4265-8b72-40512d04d6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d75956a-baae-476b-ae53-0e0c6e09b131","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_6x6_smart_fortwo_tuning","timestamp":"2018. május. 02. 11:16","title":"A nap képe: a kis Smart, aminek 6 kereke van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2101c529-b91b-4b8f-9914-caff1e16699d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy egész erszény római ezüstpénz, egy ezüstfibula és egy vaskés is előkerült a sírból, amelyben egy négytagú család nyugodott a római császárság idejéből.","shortLead":"Egy egész erszény római ezüstpénz, egy ezüstfibula és egy vaskés is előkerült a sírból, amelyben egy négytagú család...","id":"20180502_kulonleges_csaladi_sirt_tartak_fel_derecske_hataraban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2101c529-b91b-4b8f-9914-caff1e16699d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e1d2db-0c9e-41c9-9aa9-87244a5216b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_kulonleges_csaladi_sirt_tartak_fel_derecske_hataraban","timestamp":"2018. május. 02. 12:51","title":"Különleges családi sírt tártak fel Derecske határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57efd8ba-5b47-4696-8bc1-2403182f848c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Új torna létrehozását tervezi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a viadalt sajtóértesülések szerint egy ismeretlen befektető 25 milliárd dollárral támogatná.","shortLead":"Új torna létrehozását tervezi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a viadalt sajtóértesülések szerint egy ismeretlen...","id":"20180502_mini_focivebet_indithat_a_fifa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57efd8ba-5b47-4696-8bc1-2403182f848c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d909ab1-e716-42f4-a2ba-abd532eaadb1","keywords":null,"link":"/sport/20180502_mini_focivebet_indithat_a_fifa","timestamp":"2018. május. 02. 14:48","title":"Minifocivébét indíthat a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május elsejei állatságok.","shortLead":"Május elsejei állatságok.","id":"20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be152c7-73d2-4371-bc78-0b1b7054e6d1","keywords":null,"link":"/elet/20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","timestamp":"2018. május. 01. 10:10","title":"A világ állatkertjei Budapesten, fiókákat köszöntenek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A leginkább 30-50 év közötti férfiak játszanak a családtagjaikhoz kötődő számokkal. ","shortLead":"A leginkább 30-50 év közötti férfiak játszanak a családtagjaikhoz kötődő számokkal. ","id":"20180502_Mar_nalunk_is_milliardos_biznisz_az_eurojackpot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eea78c-e218-47ef-be92-b9d1a56ff56b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Mar_nalunk_is_milliardos_biznisz_az_eurojackpot","timestamp":"2018. május. 02. 06:46","title":"Már nálunk is milliárdos biznisz az eurojackpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucat olyan Zuckerberg-kamuprofil is aktív a Facebookon, amely állítólagos nyereményért cserébe pénzzel akarja lehúzni a felhasználókat.","shortLead":"Több tucat olyan Zuckerberg-kamuprofil is aktív a Facebookon, amely állítólagos nyereményért cserébe pénzzel akarja...","id":"20180501_facebook_atveres_hoax_scam_mark_zuckerberg_sherly_sandberg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3cd1e3-3222-4a8a-a702-042917af37c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_atveres_hoax_scam_mark_zuckerberg_sherly_sandberg","timestamp":"2018. május. 01. 09:03","title":"Ez roppant kínos: tele van a Facebook ál-Zuckerbergekkel, akik átverik a gyanútlan felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]