[{"available":true,"c_guid":"0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","shortLead":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","id":"20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef06ca-1f2f-47d1-a354-185a43995ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","timestamp":"2018. május. 02. 11:32","title":"Megszületett Michelisz Norbert második gyermeke: fotón a boldog apuka és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80afed9d-4e28-40e3-a28a-2019c2e819c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látogatható egy kilátó, mert egy sérült gólya úgy gondolta, ez lenne a legideálisabb hely a fészkének. A madár kitartóan védelmezi is új otthonát, így az érdeklődők egy ideig innen nem szemlélhetik a természetet.","shortLead":"Nem látogatható egy kilátó, mert egy sérült gólya úgy gondolta, ez lenne a legideálisabb hely a fészkének. A madár...","id":"20180503_MegSzallas_Feszket_rako_golya_foglalt_el_egy_kilatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80afed9d-4e28-40e3-a28a-2019c2e819c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1be78c-0813-4283-9ae9-a2bd4efd8ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_MegSzallas_Feszket_rako_golya_foglalt_el_egy_kilatot","timestamp":"2018. május. 03. 09:13","title":"MegSzállás: Fészket rakó gólya foglalt el egy kilátót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8929821c-5d44-4e72-bb69-9748754a20e6","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A digitális vállalkozások adózása a sokéves szabályozói próbálkozás ellenére még mindig nem tisztázott. Egy hónapja az Európai Bizottság összeállított egy tervezetet, amely talán rendet tehet az online világban. De mikor lehet ennek realitása? Tényleg fizetni fog a Facebook vagy a Google? Hogyan és hol érdemes most digitális céget alapítani? Ezekre kerestük a választ ebben a cikkben. ","shortLead":"A digitális vállalkozások adózása a sokéves szabályozói próbálkozás ellenére még mindig nem tisztázott. Egy hónapja...","id":"crystalgroup_20180502_Igy_csokkentheti_az_online_vallalkozasa_adoterheit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8929821c-5d44-4e72-bb69-9748754a20e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def52d7d-5172-4127-9e84-ac32ec3fc6c6","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180502_Igy_csokkentheti_az_online_vallalkozasa_adoterheit","timestamp":"2018. május. 03. 07:30","title":"Így csökkentheti az online vállalkozása adóterheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltánytalan és tisztességtelen az osztrák eljárás, amely a származási ország bérszínvonalához igazítja a vendégmunkásoknak nyújtott családtámogatást, mondja Szijjártó Péter külügyminiszter. Aztán hirtelen fordulattal a közellenség Brüsszelhez fordul segítségért.\r

\r

","shortLead":"Méltánytalan és tisztességtelen az osztrák eljárás, amely a származási ország bérszínvonalához igazítja...","id":"20180502_Osztrak_csaladtamogatasi_megszoritasok_Szijjartonak_hirtelen_fontos_lett_Brusszel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fcede7-5dce-4fd3-a362-79ce05313c75","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Osztrak_csaladtamogatasi_megszoritasok_Szijjartonak_hirtelen_fontos_lett_Brusszel","timestamp":"2018. május. 02. 14:36","title":"Osztrák családtámogatási megszorítások: Szijjártónak hirtelen fontos lett Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bártfai-Mager Andrea a nemzeti vagyonért fog felelni, de rózsadombi lakásába korábban mintegy hatvan cég volt bejegyezve. Közülük több komoly adótartozást halmozott fel. ","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea a nemzeti vagyonért fog felelni, de rózsadombi lakásába korábban mintegy hatvan cég volt...","id":"20180503_Adotartozasokat_halmozo_ceghalo_mukodott_Orban_uj_miniszterenek_lakasan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f599472-5b9b-4794-b7c9-905497d6df27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Adotartozasokat_halmozo_ceghalo_mukodott_Orban_uj_miniszterenek_lakasan","timestamp":"2018. május. 03. 08:33","title":"Adótartozásokat halmozó cégháló működött Orbán új miniszterének lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án fog bemutatkozni, a HMD Global ugyanis kiküldte a meghívókat.","shortLead":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án...","id":"20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed51a528-0af3-4920-9aac-0f77c6384a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","timestamp":"2018. május. 03. 12:03","title":"Jegyezze fel: május 16-án jön egy új Nokia telefon, nem is akármilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bee4d9-84b0-40fd-a0ca-65881e717fb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bassam Ghraoui a háború elől menekült Magyarországra, hogy csokinagyhatalommá tegye hazánkat. ","shortLead":"Bassam Ghraoui a háború elől menekült Magyarországra, hogy csokinagyhatalommá tegye hazánkat. ","id":"20180502_Meghalt_a_sziriai_csokigyaros_aki_inkabb_Magyarorszagon_epitette_a_bizniszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bee4d9-84b0-40fd-a0ca-65881e717fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf64ea-fcc3-41fb-9f0a-8b78063987a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Meghalt_a_sziriai_csokigyaros_aki_inkabb_Magyarorszagon_epitette_a_bizniszt","timestamp":"2018. május. 02. 18:45","title":"Meghalt a szíriai csokigyáros, aki inkább Magyarországon építette a bizniszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az AK26 nevű duó legújabb videójában Orbánról és Soros-plakátokról bevágott képek is láthatók, a rapperek emellett bőszen diktatúráznak is.","shortLead":"Az AK26 nevű duó legújabb videójában Orbánról és Soros-plakátokról bevágott képek is láthatók, a rapperek emellett...","id":"20180502_A_kormanyt_ekezi_vadonatuj_klipjeben_ket_magyar_rapper__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9167bf-131b-4c7e-abd7-68a88f30631f","keywords":null,"link":"/elet/20180502_A_kormanyt_ekezi_vadonatuj_klipjeben_ket_magyar_rapper__video","timestamp":"2018. május. 02. 15:00","title":"A kormányt ekézi vadonatúj klipjében két magyar rapper – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]