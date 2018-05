Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A leginkább 30-50 év közötti férfiak játszanak a családtagjaikhoz kötődő számokkal. ","shortLead":"A leginkább 30-50 év közötti férfiak játszanak a családtagjaikhoz kötődő számokkal. ","id":"20180502_Mar_nalunk_is_milliardos_biznisz_az_eurojackpot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eea78c-e218-47ef-be92-b9d1a56ff56b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Mar_nalunk_is_milliardos_biznisz_az_eurojackpot","timestamp":"2018. május. 02. 06:46","title":"Már nálunk is milliárdos biznisz az eurojackpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. A skót kormány arra számít, hogy az áremeléssel kevesebben halnak majd meg az alkohol miatt, illetve kevesebben szorulnak kórházi kezelésre. ","shortLead":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. A skót kormány arra számít...","id":"20180501_Vege_az_olcso_ivaszatnak_Skociaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c152b3d-d07b-424d-a9d9-7ce4f7ca3357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180501_Vege_az_olcso_ivaszatnak_Skociaban","timestamp":"2018. május. 01. 18:11","title":"Vége az olcsó ivászatnak Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors azt állítja, kiderítette, mivel verte ki a biztosítékot a műsorvezető a stábtagoknál és a csatorna vezetésénél is.","shortLead":"A Bors azt állítja, kiderítette, mivel verte ki a biztosítékot a műsorvezető a stábtagoknál és a csatorna vezetésénél...","id":"20180502_Egy_pornobotrany_is_kellett_ahhoz_hogy_az_ATV_megvaljon_Hajdu_Petertol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dadb192-45f3-4802-a3de-6d8b831e5993","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Egy_pornobotrany_is_kellett_ahhoz_hogy_az_ATV_megvaljon_Hajdu_Petertol","timestamp":"2018. május. 02. 07:46","title":"Egy pornóbotrány is kellett a Bors szerint ahhoz, hogy az ATV megváljon Hajdú Pétertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bc679e-efcf-45d4-a878-0b30b7508e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan és mitől sérülhetett meg a motorvonat padlója. A szerelvényen készített fotón jól látszik, hogy felrepedt és kilyukadt a padlólemez. A MÁV közleményébe úgy fogalmaznak, hogy „a műszaki meghibásodást feltételezhetően rongálás okozta”.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan és mitől sérülhetett meg a motorvonat padlója. A szerelvényen készített fotón jól...","id":"20180501_beszakadt_egy_vonat_alja_tatabanya_es_szarliget_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6bc679e-efcf-45d4-a878-0b30b7508e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1a9599-fce7-4dd8-920f-52199416e64e","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_beszakadt_egy_vonat_alja_tatabanya_es_szarliget_kozott","timestamp":"2018. május. 01. 14:20","title":"Beszakadt egy vonat alja Tatabánya és Szárliget között – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0187ee-0979-4e7b-9d75-2bc8f7309926","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Javaslom, hogy kezdjük el a boldogságórák anyagát beépíteni a matematika-, fizika-, történelem- stb., órákba.\r

\r

","shortLead":"Javaslom, hogy kezdjük el a boldogságórák anyagát beépíteni a matematika-, fizika-, történelem- stb., órákba.\r

\r

","id":"20180503_Gyarmathy_Eva_Potszerek__meg_egyszer_a_Boldogsagorakrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff0187ee-0979-4e7b-9d75-2bc8f7309926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc88da6-3b6e-4ae6-b403-4b9d55a908ad","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Gyarmathy_Eva_Potszerek__meg_egyszer_a_Boldogsagorakrol","timestamp":"2018. május. 03. 10:29","title":"Gyarmathy Éva: Pótszerek – még egyszer a Boldogságórákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2d5ce6-a861-4ae2-ae90-980d34ee9050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban belengetett új, Orbán által vezetett miniszterelnöki kormányirodát egy Biró Marcell nevű hivatalnok vezetné.","shortLead":"A korábban belengetett új, Orbán által vezetett miniszterelnöki kormányirodát egy Biró Marcell nevű hivatalnok vezetné.","id":"20180502_Megvan_ki_lehet_Orban_uj_jobbkeze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d2d5ce6-a861-4ae2-ae90-980d34ee9050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a3f1a8-e933-40e8-9df6-9f1fd236c09d","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Megvan_ki_lehet_Orban_uj_jobbkeze","timestamp":"2018. május. 02. 09:29","title":"Megvan, ki lehet Orbán új jobbkeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5162fd53-db55-4eed-b420-28de6243846f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy jordániai ügyvéd lett a magyarországi Pharaon-cégek hivatalos tulajdonosa, csakhogy per alatt áll a teljes itteni vagyon.","shortLead":"Egy jordániai ügyvéd lett a magyarországi Pharaon-cégek hivatalos tulajdonosa, csakhogy per alatt áll a teljes itteni...","id":"20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5162fd53-db55-4eed-b420-28de6243846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63f9a04-028e-40f3-bb1f-8a441f16a7f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","timestamp":"2018. május. 02. 16:21","title":"Paloták, kastélyok: kitört a jogi háború Pharaon magyarországi örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8929821c-5d44-4e72-bb69-9748754a20e6","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A digitális vállalkozások adózása a sokéves szabályozói próbálkozás ellenére még mindig nem tisztázott. Egy hónapja az Európai Bizottság összeállított egy tervezetet, amely talán rendet tehet az online világban. De mikor lehet ennek realitása? Tényleg fizetni fog a Facebook vagy a Google? Hogyan és hol érdemes most digitális céget alapítani? Ezekre kerestük a választ ebben a cikkben. ","shortLead":"A digitális vállalkozások adózása a sokéves szabályozói próbálkozás ellenére még mindig nem tisztázott. Egy hónapja...","id":"crystalgroup_20180502_Igy_csokkentheti_az_online_vallalkozasa_adoterheit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8929821c-5d44-4e72-bb69-9748754a20e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def52d7d-5172-4127-9e84-ac32ec3fc6c6","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180502_Igy_csokkentheti_az_online_vallalkozasa_adoterheit","timestamp":"2018. május. 03. 07:30","title":"Így csökkentheti az online vállalkozása adóterheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"}]