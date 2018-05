Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án fog bemutatkozni, a HMD Global ugyanis kiküldte a meghívókat.","shortLead":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án...","id":"20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed51a528-0af3-4920-9aac-0f77c6384a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","timestamp":"2018. május. 03. 12:03","title":"Jegyezze fel: május 16-án jön egy új Nokia telefon, nem is akármilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem folytatja működését a Cambridge Analytica, a politikai elemző cég, amely a Facebook történetének legnagyobb botrányát kavarta azzal, hogy a közösségi oldal több millió regisztráltjának adatait szerezte meg és használta az engedélyük nélkül.","shortLead":"Nem folytatja működését a Cambridge Analytica, a politikai elemző cég, amely a Facebook történetének legnagyobb...","id":"20180502_bezar_a_cambridge_analytica","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386b33cb-28a4-4661-ad23-9d7b78af2ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_bezar_a_cambridge_analytica","timestamp":"2018. május. 02. 21:01","title":"Bezár a Facebook-botrány főszereplője, a Cambridge Analytica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b873cf-dd56-4167-b036-73723a5de148","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen a cél a lehető legalacsonyabb üzemanyag-felhasználás elérése.","shortLead":"Természetesen a cél a lehető legalacsonyabb üzemanyag-felhasználás elérése.","id":"20180503_shell_starship_kamion_rekord","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28b873cf-dd56-4167-b036-73723a5de148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eff9216-99a9-4773-af0e-19cdfaff9f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_shell_starship_kamion_rekord","timestamp":"2018. május. 03. 12:12","title":"Nem véletlenül hívják „Űrhajónak” ezt a kamiont, amivel fogyasztási rekordra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2101c529-b91b-4b8f-9914-caff1e16699d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy egész erszény római ezüstpénz, egy ezüstfibula és egy vaskés is előkerült a sírból, amelyben egy négytagú család nyugodott a római császárság idejéből.","shortLead":"Egy egész erszény római ezüstpénz, egy ezüstfibula és egy vaskés is előkerült a sírból, amelyben egy négytagú család...","id":"20180502_kulonleges_csaladi_sirt_tartak_fel_derecske_hataraban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2101c529-b91b-4b8f-9914-caff1e16699d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e1d2db-0c9e-41c9-9aa9-87244a5216b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_kulonleges_csaladi_sirt_tartak_fel_derecske_hataraban","timestamp":"2018. május. 02. 12:51","title":"Különleges családi sírt tártak fel Derecske határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pécsi Varga Csaba kapta idén a nemzetközi Ray Kroc Díjat, amelyre a gyorsétterem-lánc legjobb étteremvezetői jogosultak.","shortLead":"A pécsi Varga Csaba kapta idén a nemzetközi Ray Kroc Díjat, amelyre a gyorsétterem-lánc legjobb étteremvezetői...","id":"20180503_Egy_magyar_is_bekerult_a_vilag_legjobb_McDonalds_etteremvezetoi_koze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436b2294-0499-4104-b6d1-df9f2d981543","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Egy_magyar_is_bekerult_a_vilag_legjobb_McDonalds_etteremvezetoi_koze","timestamp":"2018. május. 03. 16:20","title":"Egy magyar is bekerült a világ legjobb McDonald's étteremvezetői közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetiségi írásbelikkel indul a szezon.","shortLead":"A nemzetiségi írásbelikkel indul a szezon.","id":"20180503_penteken_kezdodnek_az_erettsegik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de781804-b68c-4768-8091-fb91db4cc0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_penteken_kezdodnek_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 03. 13:25","title":"Pénteken kezdődnek az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373f5666-20b9-40a4-96e4-435b9f10a829","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a német autópályán egy Porsche 911 GT3 RS volánja mögött nyomta tövig a gázt. Nem volt messze az autó végsebessége sem.","shortLead":"A sofőr a német autópályán egy Porsche 911 GT3 RS volánja mögött nyomta tövig a gázt. Nem volt messze az autó...","id":"20180504_porsche_autopalya_gyorshajtas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373f5666-20b9-40a4-96e4-435b9f10a829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d20ef4-e4ef-49b7-91b5-49a02a14773a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_porsche_autopalya_gyorshajtas","timestamp":"2018. május. 04. 04:01","title":"300 km/h-val repesztett a Porsche sofőrje éjszaka az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","shortLead":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","id":"20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525b2351-c021-49f9-b9d1-c7148da6a3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","timestamp":"2018. május. 02. 23:31","title":"Roger Waters magyarul üzent: k*rvára ne bízzunk a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]