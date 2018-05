Pontosan 1,2 millió dollárt perkált le - forintra átszámolva több mint 314 millió – az italokért, amelyeket a 007-es ügynök is szívesen látna a bárszekrényében bármely állomáshelyén. Az illetőnek, akit csak kollekcionista nemzetközi üzletemberként dedikálnak, valószínűleg nem jelenthetett különösebb anyagi megterhelést a két Macallan skót whisky megvásárlása. A Ian Fleming regény- és filmhőse által is kedvelt, kis tölgyfa hordóban (barrique) érlelt párlatot 1926-tól jegyezték, s 60 év után, 1986-ban palackozták. A limitált, mindösszesen 40 üvegnyi szériából 12-12 két híres pop-art művészhez került, hogy egyedi címkéket készítsenek hozzájuk. Egyikük Sir Peter Blake volt, ő tervezte Beatles együttes legsikeresebb, 1967-es albumának borítóját is, amely a Bors őrmester Magányos Szívek Klubjának zenekara címen vált híressé. A másik az olasz Valerio Adami , aki a képregényekhez hasonló stílusú alkotásairól ismert pop-artos.

© Facebook

A stílszerű díszdobozos italritkaságot a whisky-rajongó üzletember történetesen a dubai nemzetközi repülőtér Le Clos nevű luxusüzletében (miért is nem csodálkozunk, hogy pont ott…) vásárolta meg, üvegenként 600 ezer dollárért. A legjobb whiskyk között is csúcsnak számító The Macallan pop-artos limitált szériájából egy 2007-es értékesítés ismert még, akkor a Christie’s aukciósház italárverésén 75 ezer dollárért kelt el egy üveggel. A mostani kimagasló értékesítést eddig csak egy The Macallan M Imperiale múlta felül 2014-ben, amikor 628 ezer dollárért vettek meg belőle egy palackkal a Sotheby’s aukciósháztól.

© Facebook

Azoknak sem kell „keseregni”, akiket bosszant, hogy eddig lemaradtak a különleges tüzes víz vásárlásáról. Akár a titkos magyar whisky-gyűjtők is készülhetnek Hongkongba, ahol két hét múlva, május 18-án este a Bonhams aukcióján árverezik a Macallan Szent Gráljaként is emlegetett, 1926-l986-ig hordóban érlelt whiskyt. Persze nem árt elővenni a párnacihából a spórolt pénzt,mert úgy tudni, a kikiáltási áruk 3,6-4,6 millió hongkongi dollár körül fog mozogni (1 HKD = 33,48 HUF).