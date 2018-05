Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","shortLead":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","id":"20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70c8266-c5d7-4048-81f0-7adb3f312ba8","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","timestamp":"2018. május. 03. 16:59","title":"Diktátorok között feszít Orbán a Time magazin egyik címoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9906c97a-0620-448b-897e-af2a2647153b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuót a világ legjobb Apple-elemzőjeként emlegetik, azonban a jövőben már nem hallhatunk tőle tippeket az almás cég terveiről.","shortLead":"Ming-Chi Kuót a világ legjobb Apple-elemzőjeként emlegetik, azonban a jövőben már nem hallhatunk tőle tippeket az almás...","id":"20180504_tavozik_a_kgi_securitiestol_ming_chi_kuo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9906c97a-0620-448b-897e-af2a2647153b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2e45be-11ea-4c5a-929f-8d5806f5c287","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_tavozik_a_kgi_securitiestol_ming_chi_kuo","timestamp":"2018. május. 04. 13:00","title":"Kevesebb lesz a megbízható jóslat: elfordul az Apple-től a legjobb elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Heves megyében talált vaddisznótetemben kimutatott afrikai sertéspestisre (ASP) hivatkozva tiltották ki a Magyarországról származó sertéshúsokat. ","shortLead":"A Heves megyében talált vaddisznótetemben kimutatott afrikai sertéspestisre (ASP) hivatkozva tiltották ki...","id":"20180503_Ukrajna_sem_ker_a_magyar_serteshusbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c93252-1a1d-4c04-8131-af1bb11b1902","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Ukrajna_sem_ker_a_magyar_serteshusbol","timestamp":"2018. május. 03. 16:31","title":"Ukrajna sem kér a magyar sertéshúsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ez egy nagyon is fair választás volt. Ott voltam végig a kampány alatt, nem láttam megfélemlítést, pedig Budapesten tartózkodtam. Az EBESZ szerintem téved\" – közölte Schöpflin György a Deutsche Wellének adott interjúban.","shortLead":"\"Ez egy nagyon is fair választás volt. Ott voltam végig a kampány alatt, nem láttam megfélemlítést, pedig Budapesten...","id":"20180502_schopflin_gyorgy_deutsche_welle","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a58332f-a93b-4430-b660-ee10240ff298","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_schopflin_gyorgy_deutsche_welle","timestamp":"2018. május. 02. 19:30","title":"Schöpflin György: Nem tudjuk, hány muszlim akar itt letelepedni, de nem is akarjuk megtudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80afed9d-4e28-40e3-a28a-2019c2e819c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látogatható egy kilátó, mert egy sérült gólya úgy gondolta, ez lenne a legideálisabb hely a fészkének. A madár kitartóan védelmezi is új otthonát, így az érdeklődők egy ideig innen nem szemlélhetik a természetet.","shortLead":"Nem látogatható egy kilátó, mert egy sérült gólya úgy gondolta, ez lenne a legideálisabb hely a fészkének. A madár...","id":"20180503_MegSzallas_Feszket_rako_golya_foglalt_el_egy_kilatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80afed9d-4e28-40e3-a28a-2019c2e819c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1be78c-0813-4283-9ae9-a2bd4efd8ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_MegSzallas_Feszket_rako_golya_foglalt_el_egy_kilatot","timestamp":"2018. május. 03. 09:13","title":"MegSzállás: Fészket rakó gólya foglalt el egy kilátót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közelmúlt botrányai nyomán szinte működésképtelenné vált Svéd Akadémia pénteken bejelentette, hogy idén nem ítéli oda az irodalmi Nobel-díjat., 2019-ben viszont két nyertest hirdetnek. ","shortLead":"A közelmúlt botrányai nyomán szinte működésképtelenné vált Svéd Akadémia pénteken bejelentette, hogy idén nem ítéli oda...","id":"20180504_nem_itelik_oda_iden_az_irodalmi_nobel_dijat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6118ea-af09-49c5-a758-ac5324569db8","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_nem_itelik_oda_iden_az_irodalmi_nobel_dijat","timestamp":"2018. május. 04. 09:18","title":"Nem ítélik oda idén az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd739b65-a353-4db4-bfed-fc4cd1679965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Guy Verhofstadt az Európai Parlament plénuma előtt fordította le a bizottsági javaslatot.","shortLead":"Guy Verhofstadt az Európai Parlament plénuma előtt fordította le a bizottsági javaslatot.","id":"20180503_Orban_ellenfele_egy_mondatban_osszefoglalta_mirol_szol_az_uj_EUbudzse","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd739b65-a353-4db4-bfed-fc4cd1679965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38027021-b6c6-4b97-a92c-ab26066f8a4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Orban_ellenfele_egy_mondatban_osszefoglalta_mirol_szol_az_uj_EUbudzse","timestamp":"2018. május. 03. 10:54","title":"Orbán ellenfele egy mondatban összefoglalta, miről szól az új EU-büdzsé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme két nagyon trendi nyerges vontató, melyek kétség kívül komoly hasonlóságot mutatnak egymással.","shortLead":"Íme két nagyon trendi nyerges vontató, melyek kétség kívül komoly hasonlóságot mutatnak egymással.","id":"20180503_tesla_nikola_villanykamion_masolat_elektromos_karterites_akkumulator","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f58625-ed5e-43c5-85d3-d50bd1f37f19","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_tesla_nikola_villanykamion_masolat_elektromos_karterites_akkumulator","timestamp":"2018. május. 03. 15:23","title":"A Tesla másolta a villanykamionját? 2 milliárd dolláros kártérítést követelnek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]