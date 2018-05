Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc napon át kell a kormánynak bocsánatot kérnie a Helsinki Bizottságtól a kormany.hu nyitóoldalán a nemzeti konzultációs kérdőív miatt. ","shortLead":"Harminc napon át kell a kormánynak bocsánatot kérnie a Helsinki Bizottságtól a kormany.hu nyitóoldalán a nemzeti...","id":"20180504_Jogerosen_elmeszelte_a_propagandaminiszteriumot_a_birosag_a_nemzeti_konzultacio_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a714553-c47d-4770-921b-25904d753f58","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Jogerosen_elmeszelte_a_propagandaminiszteriumot_a_birosag_a_nemzeti_konzultacio_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 15:09","title":"Jogerősen elmeszelte a propagandaminisztériumot a bíróság a nemzeti konzultáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még nem tudni, mire készültek. ","shortLead":"Még nem tudni, mire készültek. ","id":"20180504_Lekapcsoltak_113_alrendort_Mexikoban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5855329-4810-46c1-900b-3f269c8420cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Lekapcsoltak_113_alrendort_Mexikoban","timestamp":"2018. május. 04. 11:07","title":"Lekapcsoltak 113 álrendőrt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ad29a6-e5a7-4756-93eb-63611f8a44f5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 4,5 Celsius-fokkal volt melegebb az idei április a szokásosnál, sok helyen több évtizedes melegrekordok dőltek meg – írta elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több mint 4,5 Celsius-fokkal volt melegebb az idei április a szokásosnál, sok helyen több évtizedes melegrekordok...","id":"20180504_1901_ota_nem_volt_ilyen_meleg_aprilis","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ad29a6-e5a7-4756-93eb-63611f8a44f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e7d5e9-5435-4909-9d0b-183d0da95d0c","keywords":null,"link":"/elet/20180504_1901_ota_nem_volt_ilyen_meleg_aprilis","timestamp":"2018. május. 04. 11:26","title":"Több mint száz éve nem volt ilyen meleg április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Kocsis Máté jelentette be a Fidesz frakcióülése után. Ez az a javaslat, amit az előző ciklusban a kétharmad hiányában nem tudtak átvinni a parlamenten. ","shortLead":"Ezt Kocsis Máté jelentette be a Fidesz frakcióülése után. Ez az a javaslat, amit az előző ciklusban a kétharmad...","id":"20180503_A_Fidesz_ujra_nekifut_a_migracioellenes_alaptorvenymodositasnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffbba0b-7db7-4e4e-abdc-c5a566f21934","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_A_Fidesz_ujra_nekifut_a_migracioellenes_alaptorvenymodositasnak","timestamp":"2018. május. 03. 14:27","title":"A Fidesz újra nekifut a migrációellenes alaptörvény-módosításnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem érkeztek be határidőre a szükséges dokumentumok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH), ezért Rogán Antal és társai találmánya – amiért a miniszter 25 milliót már zsákolt – elszállt a semmibe. Kiderült: szándékosan. ","shortLead":"Nem érkeztek be határidőre a szükséges dokumentumok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH), ezért Rogán Antal...","id":"20180503_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatala_rogan_antal_talalmany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec498df-6f27-4aa9-aed0-86f846ce4d67","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatala_rogan_antal_talalmany","timestamp":"2018. május. 03. 07:23","title":"Direkt hagyták elszállni Rogánék találmányának védettségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal – mondta Hadházy Ákos, az LMP listáról az országgyűlésbe jutott képviselője a Hír Tv Egyenesen című műsorában. \r

","shortLead":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal –...","id":"20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9232da37-c5a3-4458-8f06-d7c950820883","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","timestamp":"2018. május. 03. 05:48","title":"Május 8-án nem ül be a parlamentbe Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája elődöntőjében, így 7-6-os összesítéssel jutott a fináléba. Az angoloknak ez volt az első vereségük a jelenlegi BL-szezonban.","shortLead":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája...","id":"20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c680ec4a-3136-4df5-b38f-33f4497720ea","keywords":null,"link":"/sport/20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","timestamp":"2018. május. 02. 22:56","title":"Hiába a Roma-hajrá, döntős a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14c7215-1172-4523-b2d2-df94f2ab71a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania az amerikai Southwest Airlines egyik Boeing repülügépének, miután az utastérben betört az egyik ablak.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania az amerikai Southwest Airlines egyik Boeing repülügépének, miután...","id":"20180502_southwest_airlines_baleset_betort_ablak_swa957_boeing","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a14c7215-1172-4523-b2d2-df94f2ab71a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d991cc4a-4538-4c7e-8256-28601dfa8dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_southwest_airlines_baleset_betort_ablak_swa957_boeing","timestamp":"2018. május. 02. 20:55","title":"10 000 méter magasan volt a repülőgép, amikor egyszer csak betört az egyik ablak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]