Az est létrejöttében ugyanis nagy szerepe van a szállodai konyha kiemelkedő tehetségű vak szakácstanulójának, Kurucsai Szabolcsnak. Kilenc éve veszítette el a látását, és szakácsként szeretne boldogulni. Gyakorlati képzésére az Art Hotel biztosítja a lehetőséget. Gál István szállodaigazgató meghatározó élményként emlékezik vissza Szabolcs tavaly szeptemberi megérkezésére a hotelbe, amely Goda Gábor konyhafőnök patronálásának köszönhető.

Az eltelt hónapokban Kurucsai Szabolcs jó tanítványnak bizonyult, elsajátította a szakma alapfogásait: pirít, párol, konfitál, gőzöl, tud mindent, amit el kell végezni. S ami még fontosabb, kitűnő érzékkel ízesíti az ételeket. Minden esélye megvan arra, hogy vágyai-álmai teljesüljenek, s ahogy szeretné, egyszer akár saját lakáséttermet is nyithasson.

© Facebook

A szállodások rajta keresztül ismerték meg az Árboc Egyesületet, amely 2015 óta csaknem száz oktatási intézményben, több mint 10 ezer fiatalt tett empatikusabbá a fogyatékkal élők iránt. Goda Gábor nem is titkolja, hogy nekik is sokat adott a szakácstanítványukkal kialakult kapcsolat: „Szabolcs a szálloda életében is meghatározó szerepet tölt be. A puszta lényéből sugárzó pozitívizmus, a gondolatai, a történetei és a munkához való hozzáállása – azt hiszem, minden kolléga nevében mondhatom – mélyen megérintenek és elgondolkodtatnak bennünket. Mindannyian befogadóbbak, türelmesebbek lettünk. De nemcsak a fogyatékossággal élőkkel szemben, hanem saját mindennapjainkban, a munkánk során is. Úgy is mondhatnám, hogy a tanulónktól tanultunk a legfontosabb értékekről. A több hónapos közös munka és élmények hatására döntöttünk úgy, hogy a hotel születésnapját is egy olyan nemes ügy jegyében ünnepeljük, ami maradandó segítséget jelent a sérült gyermekeknek, hozzájárul a sérült és ép gyermekek integrációjához.”

© Facebook

„Ünnepeljünk és tegyünk jót együtt” mottóval május 5-én egész napos rendezvényükön gyermekprogramokkal és Bolyki borvacsorával várják az érdeklődőket, a vendégeket. A vacsorán befolyt összegből a szegedi GEMMA Központot támogatják, hogy létrejöhessen Szeged első olyan játszótere, amelyet a fogyatékkal élő gyermekek is biztonságosan használhatnak.