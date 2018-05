Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c7590a7-ba82-42bc-966f-8e70aad0cb45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sokat emlegetett HTC U12 Plus lehet a cég hamarosan debütáló telefonja, amelynek érkezését most hivatalosan is megerősítették.","shortLead":"A sokat emlegetett HTC U12 Plus lehet a cég hamarosan debütáló telefonja, amelynek érkezését most hivatalosan is...","id":"20180503_majus_23_uj_htc_csucstelefon_erkezese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7590a7-ba82-42bc-966f-8e70aad0cb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1f4d2a-5573-4f01-bc8f-39b0855c7fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_majus_23_uj_htc_csucstelefon_erkezese","timestamp":"2018. május. 03. 18:59","title":"Ez már biztos: megvan, mikor jön az új HTC csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája elődöntőjében, így 7-6-os összesítéssel jutott a fináléba. Az angoloknak ez volt az első vereségük a jelenlegi BL-szezonban.","shortLead":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája...","id":"20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c680ec4a-3136-4df5-b38f-33f4497720ea","keywords":null,"link":"/sport/20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","timestamp":"2018. május. 02. 22:56","title":"Hiába a Roma-hajrá, döntős a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890cd190-ed35-402d-8240-034b41657c62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha fogytán a telepek töltöttsége, akkor gyorsan munkára fogható a nap energiája.","shortLead":"Ha fogytán a telepek töltöttsége, akkor gyorsan munkára fogható a nap energiája.","id":"20180503_a_nap_fotoja_tesla_utanfuto_napelem_napenergia_villanyauto_elektromos_auto_toltes_akkumulator","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=890cd190-ed35-402d-8240-034b41657c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8af885-da58-477c-adee-4a07019448cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_a_nap_fotoja_tesla_utanfuto_napelem_napenergia_villanyauto_elektromos_auto_toltes_akkumulator","timestamp":"2018. május. 03. 13:21","title":"A nap fotója: ennél jobb Tesla utánfutót ki sem lehetne találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Konstruktívnak, jó hangulatúnak értékelték szerdán az ellenzéki pártok képviselői azt a megbeszélést, amelyen az időközi választásokon történő indulásuk összehangolásáról egyeztettek. A budapesti tanácskozás után az is kiderült, a józsefvárosi időközi polgármester-választásra lehet olyan ellenzéki jelölt, aki mögé mindenki be tud állni.","shortLead":"Konstruktívnak, jó hangulatúnak értékelték szerdán az ellenzéki pártok képviselői azt a megbeszélést, amelyen...","id":"20180502_Kunhalmi_az_ellenzeki_targyalasok_utan_Tok_jo_fej_volt_mindenki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72e6d17-fa89-408c-9b1c-e796ef7e71dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Kunhalmi_az_ellenzeki_targyalasok_utan_Tok_jo_fej_volt_mindenki","timestamp":"2018. május. 02. 14:42","title":"Kunhalmi az ellenzéki tárgyalások után: Tök jó fej volt mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vizsgálatok még tartanak, de az előzetes eredmények megerősítették, hogy az érintett budapesti étterem gulyáslevesében volt atropin. Az egyik forgalmazó őrölt köményében is.","shortLead":"A vizsgálatok még tartanak, de az előzetes eredmények megerősítették, hogy az érintett budapesti étterem...","id":"20180503_egyiptombol_johetett_a_szennyezett_fuszerkomeny_ami_mergezest_okozott_budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714d9424-8116-409f-8cda-de999c48270a","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_egyiptombol_johetett_a_szennyezett_fuszerkomeny_ami_mergezest_okozott_budapesten","timestamp":"2018. május. 03. 16:47","title":"Egyiptomból jöhetett a szennyezett fűszerkömény, ami mérgezést okozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdbdb74-86f1-4a84-be2b-3d3d0fcc7664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új robotja pillanatok alatt szétkapja a megunt, kidobott iPhone-okat. Ez a szétszedés nem öncélú, szépen illeszkedik a cupertinói cég környezetvédelmi törekvéseibe.","shortLead":"Az Apple új robotja pillanatok alatt szétkapja a megunt, kidobott iPhone-okat. Ez a szétszedés nem öncélú, szépen...","id":"20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdbdb74-86f1-4a84-be2b-3d3d0fcc7664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a70ea0-bf3e-4046-b465-ffa92d4d1228","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","timestamp":"2018. május. 02. 17:03","title":"Így lehet a darabjaira szedni egy iPhone-t 18 másodperc alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ez egy nagyon is fair választás volt. Ott voltam végig a kampány alatt, nem láttam megfélemlítést, pedig Budapesten tartózkodtam. Az EBESZ szerintem téved\" – közölte Schöpflin György a Deutsche Wellének adott interjúban.","shortLead":"\"Ez egy nagyon is fair választás volt. Ott voltam végig a kampány alatt, nem láttam megfélemlítést, pedig Budapesten...","id":"20180502_schopflin_gyorgy_deutsche_welle","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a58332f-a93b-4430-b660-ee10240ff298","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_schopflin_gyorgy_deutsche_welle","timestamp":"2018. május. 02. 19:30","title":"Schöpflin György: Nem tudjuk, hány muszlim akar itt letelepedni, de nem is akarjuk megtudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült teljesíteni. Jó busziparhoz persze innovatív és potens gyártók is kellenének, a hazai szereplők azonban még mindig az Ikarus feltámasztásával vannak elfoglalva.","shortLead":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült...","id":"20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14a6b1b-8b5b-405b-9e05-50fa6d85058d","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","timestamp":"2018. május. 03. 16:45","title":"Az Ikarus-mítosz erőltetett fenntartása a magyar buszgyártás végzetét jelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]