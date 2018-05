Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc6483b-7287-4bbe-9f45-f3cba5495934","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem volt közműtérkép, így az építkezés közben jöttek rá, hogy sok olyan vezeték van a stadion alatt, amelyről eddig nem is tudtak.","shortLead":"Nem volt közműtérkép, így az építkezés közben jöttek rá, hogy sok olyan vezeték van a stadion alatt, amelyről eddig nem...","id":"20180502_Honapokat_csuszik_a_paksi_stadionepites_mert_vezetekeket_talaltak_a_lelato_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc6483b-7287-4bbe-9f45-f3cba5495934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea8e721-114d-48b7-a2dc-c32ebe08e4f1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Honapokat_csuszik_a_paksi_stadionepites_mert_vezetekeket_talaltak_a_lelato_alatt","timestamp":"2018. május. 02. 12:29","title":"Hónapokat csúszik a paksi stadionépítés, mert vezetékeket találtak a lelátó alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korrupciómentesnek kell lenni, ezért biztos anyagi háttérre van szükség – mondta az MKIK-elnök arról, hogy a felesége a Monetáris Tanács tagja. Parragh László arról is beszélt a HVG Portré rovatának, hogy irritáló lenne a szám, amennyi pénzt keres.","shortLead":"Korrupciómentesnek kell lenni, ezért biztos anyagi háttérre van szükség – mondta az MKIK-elnök arról, hogy a felesége...","id":"20180502_Parragh_a_fizeteserol_szamot_nem_mondok_mert_irritalo_lenne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f479888-c280-4f52-b681-922123193766","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Parragh_a_fizeteserol_szamot_nem_mondok_mert_irritalo_lenne","timestamp":"2018. május. 02. 12:19","title":"Parragh a jövedelméről: \"számot nem mondok, mert irritáló lenne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","shortLead":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","id":"20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5102c1f1-6c18-40a4-b810-0a824b75c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","timestamp":"2018. május. 02. 13:22","title":"A Fordnak köszönhetően már a vakok is átélhetik az ablakon kitekintés élményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","shortLead":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","id":"20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131f6e3-2dd5-4541-b767-eba5a5d23da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","timestamp":"2018. május. 02. 16:32","title":"Árváltozás jön a postánál, többet kell majd fizetni bizonyos levelek feladásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A budapesti kamara köteles a NAV-ot hívni behajtónak, ha a vállalkozók nem fizetnék be a kamarai hozzájárulást – nyilatkozta az MKIK főtitkára.","shortLead":"A budapesti kamara köteles a NAV-ot hívni behajtónak, ha a vállalkozók nem fizetnék be a kamarai hozzájárulást –...","id":"20180502_Korai_volt_az_orom_hogy_nem_hajtjak_be_a_kamarai_hozzajarulast_az_elmaradokon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314cf42c-14b5-4009-8b94-d7a0b5c85348","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180502_Korai_volt_az_orom_hogy_nem_hajtjak_be_a_kamarai_hozzajarulast_az_elmaradokon","timestamp":"2018. május. 02. 14:55","title":"Korai volt az öröm, hogy nem hajtják be a kamarai hozzájárulást az elmaradókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3097e50f-462c-451b-a529-fcf3fb1ae32e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Speciális módszerrel, fából készítenek új típusú szeszesitalt japán kutatók. Ha minden jól megy, három éven belül a boltok polcain is megjelenhetnek az első \"fás\" italok. ","shortLead":"Speciális módszerrel, fából készítenek új típusú szeszesitalt japán kutatók. Ha minden jól megy, három éven belül...","id":"20180502_Es_akkor_Japanban_feltalaltak_a_jovo_palinkajat_fabol_csinalnak_szeszesitalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3097e50f-462c-451b-a529-fcf3fb1ae32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b9551d-1b69-467a-8aa3-0fc66b66d4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_Es_akkor_Japanban_feltalaltak_a_jovo_palinkajat_fabol_csinalnak_szeszesitalt","timestamp":"2018. május. 02. 16:53","title":"És akkor Japánban feltalálták a jövő pálinkáját: fából csinálnak szeszesitalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced08df9-ec87-41e5-9281-38fc132c4f6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozta szerdán a Las Vegas-i rendőrség két rendőri testkamera felvételét az Egyesült Államok történetének legtöbb halálos áldozatot követelő lövöldözésének estéjéről, amikor Stephen Paddock 58 embert megölt, és százakat sebesített meg Las Vegasban tavaly októberben.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta szerdán a Las Vegas-i rendőrség két rendőri testkamera felvételét az Egyesült Államok történetének...","id":"20180503_testkameras_felveteleket_publikaltak_a_las_vegasi_meszarlasrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ced08df9-ec87-41e5-9281-38fc132c4f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f6f0aa-68fb-47c4-8a6e-5f039ca2b285","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_testkameras_felveteleket_publikaltak_a_las_vegasi_meszarlasrol","timestamp":"2018. május. 03. 06:37","title":"Testkamerás felvételeket publikáltak a Las Vegas-i mészárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b873cf-dd56-4167-b036-73723a5de148","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen a cél a lehető legalacsonyabb üzemanyag-felhasználás elérése.","shortLead":"Természetesen a cél a lehető legalacsonyabb üzemanyag-felhasználás elérése.","id":"20180503_shell_starship_kamion_rekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28b873cf-dd56-4167-b036-73723a5de148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eff9216-99a9-4773-af0e-19cdfaff9f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_shell_starship_kamion_rekord","timestamp":"2018. május. 03. 12:12","title":"Nem véletlenül hívják „Űrhajónak” ezt a kamiont, amivel fogyasztási rekordra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]