Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"373f5666-20b9-40a4-96e4-435b9f10a829","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a német autópályán egy Porsche 911 GT3 RS volánja mögött nyomta tövig a gázt. Nem volt messze az autó végsebessége sem.","shortLead":"A sofőr a német autópályán egy Porsche 911 GT3 RS volánja mögött nyomta tövig a gázt. Nem volt messze az autó...","id":"20180504_porsche_autopalya_gyorshajtas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373f5666-20b9-40a4-96e4-435b9f10a829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d20ef4-e4ef-49b7-91b5-49a02a14773a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_porsche_autopalya_gyorshajtas","timestamp":"2018. május. 04. 04:01","title":"300 km/h-val repesztett a Porsche sofőrje éjszaka az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében, amelyet a világhírű brit elméleti fizikus halála után mutatott be a Cambridge-i Egyetem a héten.","shortLead":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében...","id":"20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a7f9e7-c5c6-4161-b0af-6e3042d76b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","timestamp":"2018. május. 03. 13:33","title":"Zsebuniverzumokról értekezett utolsó munkájában Stephen Hawking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8929821c-5d44-4e72-bb69-9748754a20e6","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A digitális vállalkozások adózása a sokéves szabályozói próbálkozás ellenére még mindig nem tisztázott. Egy hónapja az Európai Bizottság összeállított egy tervezetet, amely talán rendet tehet az online világban. De mikor lehet ennek realitása? Tényleg fizetni fog a Facebook vagy a Google? Hogyan és hol érdemes most digitális céget alapítani? Ezekre kerestük a választ ebben a cikkben. ","shortLead":"A digitális vállalkozások adózása a sokéves szabályozói próbálkozás ellenére még mindig nem tisztázott. Egy hónapja...","id":"crystalgroup_20180502_Igy_csokkentheti_az_online_vallalkozasa_adoterheit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8929821c-5d44-4e72-bb69-9748754a20e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def52d7d-5172-4127-9e84-ac32ec3fc6c6","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180502_Igy_csokkentheti_az_online_vallalkozasa_adoterheit","timestamp":"2018. május. 03. 07:30","title":"Így csökkentheti az online vállalkozása adóterheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","shortLead":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","id":"20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91562595-86d8-4fbe-b4ee-b1bd603bd2bb","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","timestamp":"2018. május. 02. 19:52","title":"Betiltják a roncsderbit Ásotthalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már a rosszabb lakások ára is annyira magas, hogy a befektetők inkább a kiadásban gondolkoznak a felújítás helyett.","shortLead":"Már a rosszabb lakások ára is annyira magas, hogy a befektetők inkább a kiadásban gondolkoznak a felújítás helyett.","id":"20180503_Mar_nem_eri_meg_lepusztult_lakast_felujitani_annyival_jobb_uzlet_a_berbeadas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5916381d-d04d-430d-8e68-df55e35fb774","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Mar_nem_eri_meg_lepusztult_lakast_felujitani_annyival_jobb_uzlet_a_berbeadas","timestamp":"2018. május. 03. 11:45","title":"Már nem éri meg lepusztult lakást felújítani, annyival jobb üzlet a bérbeadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek egyet, de támogatják egymást. ","shortLead":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek...","id":"20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba34302-dff4-43c3-a7d1-e0ba29719b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","timestamp":"2018. május. 03. 10:13","title":"Idősebb Fekete-Győr az ifjabbról: \"Amit kitűzött, azért neki kell megvívnia a küzdelmet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még nem tudni, mire készültek. ","shortLead":"Még nem tudni, mire készültek. ","id":"20180504_Lekapcsoltak_113_alrendort_Mexikoban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5855329-4810-46c1-900b-3f269c8420cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Lekapcsoltak_113_alrendort_Mexikoban","timestamp":"2018. május. 04. 11:07","title":"Lekapcsoltak 113 álrendőrt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2c7de1-7190-4fb1-8416-b0cbf808b3af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha használja a WhatsAppot és/vagy az Instagramot, akkor jól jöhet majd egy újdonság, amelyet a Facebook éves fejlesztői konferenciáján jelentettek be.","shortLead":"Ha használja a WhatsAppot és/vagy az Instagramot, akkor jól jöhet majd egy újdonság, amelyet a Facebook éves fejlesztői...","id":"20180504_csoportos_videohivas_lesz_az_instagramban_es_a_facebookban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a2c7de1-7190-4fb1-8416-b0cbf808b3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2edba6-c07b-4317-b666-d7be96c0543c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_csoportos_videohivas_lesz_az_instagramban_es_a_facebookban","timestamp":"2018. május. 04. 10:00","title":"Érdemes lesz frissíteni: az Instagram és a WhatsApp is kap egy remek új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]