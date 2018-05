Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták, hogy melyik a legjobb. ","shortLead":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták...","id":"20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98d9a2a-2117-4689-ab4f-82c76e6e4283","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","timestamp":"2018. május. 03. 13:12","title":"Kiderült: tényleg laktózmentes a laktózmentes tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","shortLead":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","id":"20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5102c1f1-6c18-40a4-b810-0a824b75c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","timestamp":"2018. május. 02. 13:22","title":"A Fordnak köszönhetően már a vakok is átélhetik az ablakon kitekintés élményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Kocsis Máté jelentette be a Fidesz frakcióülése után. Ez az a javaslat, amit az előző ciklusban a kétharmad hiányában nem tudtak átvinni a parlamenten. ","shortLead":"Ezt Kocsis Máté jelentette be a Fidesz frakcióülése után. Ez az a javaslat, amit az előző ciklusban a kétharmad...","id":"20180503_A_Fidesz_ujra_nekifut_a_migracioellenes_alaptorvenymodositasnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffbba0b-7db7-4e4e-abdc-c5a566f21934","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_A_Fidesz_ujra_nekifut_a_migracioellenes_alaptorvenymodositasnak","timestamp":"2018. május. 03. 14:27","title":"A Fidesz újra nekifut a migrációellenes alaptörvény-módosításnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd02411-4cec-4415-93a8-e3c94b5f3d0b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Egységes Magyar Izraelita Hitközség lépett volna fel egy szerinte uszító beszéd ellen, de azzal utasították el, hogy jogilag a zsidó szervezet nem sértettje a közösség elleni izgatásnak. Az új jogszabályok azonban ezen változtathatnak.","shortLead":"Az Egységes Magyar Izraelita Hitközség lépett volna fel egy szerinte uszító beszéd ellen, de azzal utasították el...","id":"20180503_Ab_Egy_kozosseg_nem_sertettje_a_kozosseg_elleni_izgatasnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fd02411-4cec-4415-93a8-e3c94b5f3d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e3252d-0bc7-4a97-8862-1a0ea67df044","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Ab_Egy_kozosseg_nem_sertettje_a_kozosseg_elleni_izgatasnak","timestamp":"2018. május. 03. 08:42","title":"Ab: Egy közösség nem sértettje a közösség elleni izgatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf884194-cfcb-4db8-9fc4-19ada959a067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után az LG végre bemutatta legújabb csúcsmobilját. Az áráról egyelőre nem beszéltek, de minden más kiderült.","shortLead":"Hosszas várakozás után az LG végre bemutatta legújabb csúcsmobilját. Az áráról egyelőre nem beszéltek, de minden más...","id":"20180504_lg_g7_thinq_specifikacio_csucsmobil","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf884194-cfcb-4db8-9fc4-19ada959a067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e8140a-68db-44a9-b3c6-91f6530b382e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_lg_g7_thinq_specifikacio_csucsmobil","timestamp":"2018. május. 04. 09:03","title":"Android a csúcskategóriából: itt az LG G7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a finnországi Tampere városának közelében történt. ","shortLead":"A baleset a finnországi Tampere városának közelében történt. ","id":"20180503_28_eve_soforkodik_de_ilyet_meg_nem_pipalt_medvevel_utkozott_a_busza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99575734-b77b-43c8-a3cc-eaf1638626d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_28_eve_soforkodik_de_ilyet_meg_nem_pipalt_medvevel_utkozott_a_busza","timestamp":"2018. május. 03. 10:48","title":"28 éve buszsofőr, de ilyet még nem pipált: medvével ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pink Floyd-dalparádéval, lenyűgöző vizuállal és vastag politikai beszólásokkal tért vissza Budapestre Roger Waters. Semmi olyan nem történt, amire ne számítottunk volna – beleértve a közéleti kiszólásokat is –, viszont ettől még jó volt nekünk.","shortLead":"Pink Floyd-dalparádéval, lenyűgöző vizuállal és vastag politikai beszólásokkal tért vissza Budapestre Roger Waters...","id":"20180503_Anya_bizhatok_a_kormanyban_Kurvara_nem__Roger_Waters_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6788aef-f23a-499f-a5cf-cc5e3c081412","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Anya_bizhatok_a_kormanyban_Kurvara_nem__Roger_Waters_Budapesten","timestamp":"2018. május. 03. 10:30","title":"„Anya, bízhatok a kormányban? Kurvára nem!” – Roger Waters Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valaki tavaly drágábban adta el lakását, mint amennyiért néhány éve vásárolta, akkor előfordulhat, hogy a bevallási tervezetet ki kell egészítenie. Annak is jelölnie kell ezt a jövedelmet, aki maga készíti el bevallását – figyelmeztetett a NAV.","shortLead":"Ha valaki tavaly drágábban adta el lakását, mint amennyiért néhány éve vásárolta, akkor előfordulhat, hogy a bevallási...","id":"20180502_Olcson_vette_dragan_adta_el_ot_even_belul_a_lakasat_Adoznia_kell_utana","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34b669e-642e-4650-9629-b3e5846b3621","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Olcson_vette_dragan_adta_el_ot_even_belul_a_lakasat_Adoznia_kell_utana","timestamp":"2018. május. 02. 12:56","title":"Olcsón vette, drágán adta el öt éven belül a lakását? Adóznia kell utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]