Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt péntektől, kedd estig tartó időszak alatt tizenhárman szenvedtek halálos balesetet.","shortLead":"Az elmúlt péntektől, kedd estig tartó időszak alatt tizenhárman szenvedtek halálos balesetet.","id":"20180502_hosszu_hetvege_halalos_balesetek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a754a4da-363c-4cad-9a6e-14e9b5be5f75","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_hosszu_hetvege_halalos_balesetek","timestamp":"2018. május. 02. 15:17","title":"13 halott az utakon a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","shortLead":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","id":"20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6094defa-08d1-46e7-a091-5b96ac34f4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","timestamp":"2018. május. 04. 07:07","title":"A kormány nagyon nem szeretné, ha bárki beleolvasna a korrupciós jelentésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai államszövetséget nemes egyszerűséggel csak ótvaros konglomerátumnak titulálta.\r

\r

","shortLead":"Az európai államszövetséget nemes egyszerűséggel csak ótvaros konglomerátumnak titulálta.\r

\r

","id":"20180504_Bayer_Zsolt_mar_menne_nagyon_az_EUbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfcf002-e31e-452b-867a-009fe2cafe42","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Bayer_Zsolt_mar_menne_nagyon_az_EUbol","timestamp":"2018. május. 04. 10:38","title":"Bayer Zsolt már menne nagyon az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef18f02-891e-45e0-ab6a-ff56d3a724ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan művész előtt tiszteleg ma a Google, akinek hatása máig érződik a filmiparban. És Magyarországon is közismert volt.","shortLead":"Egy olyan művész előtt tiszteleg ma a Google, akinek hatása máig érződik a filmiparban. És Magyarországon is közismert...","id":"20180503_georges_melies_unneplese_buvesz_filmrendezo_az_eszaki_sark_meghoditasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cef18f02-891e-45e0-ab6a-ff56d3a724ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a6082c-9c65-459e-9fcf-b3c04c10871f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_georges_melies_unneplese_buvesz_filmrendezo_az_eszaki_sark_meghoditasa","timestamp":"2018. május. 03. 11:03","title":"Mi ez a 360 fokos videó a Google kereső főoldalán? És ki az a Georges Méliès?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bee4d9-84b0-40fd-a0ca-65881e717fb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bassam Ghraoui a háború elől menekült Magyarországra, hogy csokinagyhatalommá tegye hazánkat. ","shortLead":"Bassam Ghraoui a háború elől menekült Magyarországra, hogy csokinagyhatalommá tegye hazánkat. ","id":"20180502_Meghalt_a_sziriai_csokigyaros_aki_inkabb_Magyarorszagon_epitette_a_bizniszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bee4d9-84b0-40fd-a0ca-65881e717fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf64ea-fcc3-41fb-9f0a-8b78063987a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Meghalt_a_sziriai_csokigyaros_aki_inkabb_Magyarorszagon_epitette_a_bizniszt","timestamp":"2018. május. 02. 18:45","title":"Meghalt a szíriai csokigyáros, aki inkább Magyarországon építette a bizniszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sergey Brin, a Google társalapítója szokásos éves levelében a mesterséges intelligenciára helyezte a hangsúlyt.","shortLead":"Sergey Brin, a Google társalapítója szokásos éves levelében a mesterséges intelligenciára helyezte a hangsúlyt.","id":"20180503_sergey_brin_google_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6c92e4-4be3-45e1-b67a-c4feae80a647","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_sergey_brin_google_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 03. 09:03","title":"Csak óvatosan! – a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet a Google egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7033357f-1b15-482b-8046-d866887c2db8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az életrajz a művész festői pályafutását és magánéletét is ábrázolja. ","shortLead":"Az életrajz a művész festői pályafutását és magánéletét is ábrázolja. ","id":"20180503_Oscardijas_szinesz_alakitja_Dalit_egy_uj_eletrajzi_filmben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7033357f-1b15-482b-8046-d866887c2db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576c9b3d-0020-4a76-88ea-801bb7708507","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Oscardijas_szinesz_alakitja_Dalit_egy_uj_eletrajzi_filmben","timestamp":"2018. május. 03. 14:35","title":"Oscar-díjas színész alakítja Dalít egy új életrajzi filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vizsgálatok még tartanak, de az előzetes eredmények megerősítették, hogy az érintett budapesti étterem gulyáslevesében volt atropin. Az egyik forgalmazó őrölt köményében is.","shortLead":"A vizsgálatok még tartanak, de az előzetes eredmények megerősítették, hogy az érintett budapesti étterem...","id":"20180503_egyiptombol_johetett_a_szennyezett_fuszerkomeny_ami_mergezest_okozott_budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714d9424-8116-409f-8cda-de999c48270a","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_egyiptombol_johetett_a_szennyezett_fuszerkomeny_ami_mergezest_okozott_budapesten","timestamp":"2018. május. 03. 16:47","title":"Egyiptomból jöhetett a szennyezett fűszerkömény, ami mérgezést okozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]