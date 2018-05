Népszerűek a brit egyetemek, sok magyar diák jut be Cambridge-be és Oxfordba is.

A végzősök több mint harmada külföldi egyetemen tanulna tovább több vezető budapesti és vidéki gimnáziumban - írja az Eduline.

A lap megkeresett több neves gimnáziumot, ahonnan azt a választ kapta, hogy a diákok jelentős része külföldön akar továbbtanulni. A budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban minden harmadik végzős készül külföldre, és az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában is van olyan osztály, ahol a diákok 30 százaléka megjelölt külföldi egyetemet a jelentkezéskor.

A diákok többsége elsősorban a brit egyetemeket választja, és már csak biztonsági tartalékként jelölnek meg magyar egyetemeket. A győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumból sokan jelentkeznek Dániába is, ahol tandíjmentesen angolul is lehet tanulni, de Mosonmagyaróvárról sokan egyszerűen otthonról járnak be a bécsi egyetemre tanulni.

Az Engame Akadémia friss kutatása szerint 2017-ben több mint ezerrel nőtt a külföldi felsőoktatási intézményekben tanuló magyar hallgatók száma, az akadémia 2018-ra pedig további növekedést prognosztizál. A szervezet adatai szerint 2017-ben már 13 300 magyar diák tanult külföldön, a kutatás szerint a legnépszerűbb célországok Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság.

