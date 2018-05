Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol futballklub.","shortLead":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol...","id":"20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ca53a-0aad-4268-a1a4-affc941e1f51","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","timestamp":"2018. május. 05. 21:52","title":"\"Légy erős, Főnök\" - üzenték a játékosok az agyvérzés miatt megműtött Fergusonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Túlhasználat, indokolatlan és ártó tartalmak, politikai befolyásolás – többek között ezek a negatív fejlemények uralták a közösségi médiáról folyó diskurzust a közelmúltban. A platformok kissé vonakodva, de végül reagáltak, és a vadnyugatot idéző terepet mostanában egyre inkább szabályozott külváros képe váltja fel. ","shortLead":"Túlhasználat, indokolatlan és ártó tartalmak, politikai befolyásolás – többek között ezek a negatív fejlemények uralták...","id":"20180506_kozossegi_oldalak_jovoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2f136e-f0bc-46bd-8ba7-01861de32eb5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180506_kozossegi_oldalak_jovoje","timestamp":"2018. május. 06. 19:15","title":"Facebook és társai: a vadnyugati idők vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6155fe7-a980-406c-a924-8a1b33a87b5d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az utóbbi években látszólag a magángalériák azok, akik szigorúan vett alaptevékenységük mellett egyre-másra kénytelenek ellátni olyan szerepeket, mint a kortárs gyűjteménygyarapítás, illetve kutatás (acb), vagy épp az egyes alkotókat bemutató kismonográfiák megjelentetése. Ők azok, akik évek óta folyamatosan hozzák ki a fotográfiával foglalkozó fontosabb – elsősorban persze a saját holdudvarba tartozó – művészeket bemutató sorozataikat, ilyenek a Vintage Galéria vagy a Faur Zsófi-féle kiadványok.","shortLead":"Az utóbbi években látszólag a magángalériák azok, akik szigorúan vett alaptevékenységük mellett egyre-másra kénytelenek...","id":"20180505_Az_Eg_a_Fold_es_megint_a_Fold","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6155fe7-a980-406c-a924-8a1b33a87b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c22d3-5fab-4306-8a86-adbd07fbde39","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180505_Az_Eg_a_Fold_es_megint_a_Fold","timestamp":"2018. május. 05. 12:29","title":"Az Ég, a Föld, és megint a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0298fa7-32d7-4f9e-952b-8815218c5ef8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli parlament, a kneszet törvényalkotó miniszteri bizottsága megszavazott egy törvényjavaslatot, amely elfogadása esetén lehetővé teszi a honatyák számára a legfelsőbb bíróság jogszabályt megsemmisítő döntésének felülírását, jelentősen korlátozva ezzel az általuk túl liberálisnak tartott bíróság egyik legfontosabb jogkörét - jelentette vasárnap a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.","shortLead":"Az izraeli parlament, a kneszet törvényalkotó miniszteri bizottsága megszavazott egy törvényjavaslatot, amely...","id":"20180506_Izraelben_epp_kicsinalni_keszulnek_az_alkotmanybirosagkent_is_mukodo_legfelsobb_birosagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0298fa7-32d7-4f9e-952b-8815218c5ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffffb921-4c5e-47a8-8dfd-3d894a664619","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Izraelben_epp_kicsinalni_keszulnek_az_alkotmanybirosagkent_is_mukodo_legfelsobb_birosagot","timestamp":"2018. május. 06. 17:07","title":"Izraelben épp kicsinálni készülnek az alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára megfelelő eszköz volt a telefon a májusi szám borítófotójának elkészítéséhez.","shortLead":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára...","id":"20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b44ef8-7499-4122-b221-ab33df487a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","timestamp":"2018. május. 06. 10:12","title":"Még be sem jelentették, de már magazinborító készült a OnePlus 6-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433488f6-43e0-464d-abea-a4888cb4775d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén akár már egy igen jól felszerelt vadonatúj autó árát is el lehet költeni egyetlen F1-belépőre, de legalább a cserébe kapott élmény garantáltan életre szóló lesz.","shortLead":"Idén akár már egy igen jól felszerelt vadonatúj autó árát is el lehet költeni egyetlen F1-belépőre, de legalább...","id":"20180506_legdragabb_jegy_hungaroring_f1_forma1_autoverseny_mogyorod_szalloda_f1auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433488f6-43e0-464d-abea-a4888cb4775d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945b3853-239b-4385-a8d5-6dcd1a789009","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_legdragabb_jegy_hungaroring_f1_forma1_autoverseny_mogyorod_szalloda_f1auto","timestamp":"2018. május. 06. 08:21","title":"Kapaszkodjon: 7,7 millió forintba kerül a legdrágább jegy a Hungaroringre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a54c002-8487-4d55-9b3f-1fe18c1daf2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egekbe szállnak az építőanyagok árai, több tízezer munkás hiányzik, és erőltetett tempóban próbálnak mindent átadni 2019 végéig, de a kormány és az MNB szerint nincs mitől félni.","shortLead":"Az egekbe szállnak az építőanyagok árai, több tízezer munkás hiányzik, és erőltetett tempóban próbálnak mindent átadni...","id":"20180505_Negyvenezer_kepzett_dolgozo_hianyzik_a_magyar_epitoiparbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a54c002-8487-4d55-9b3f-1fe18c1daf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08519f4-8ef4-436e-94c3-ff9affa483bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Negyvenezer_kepzett_dolgozo_hianyzik_a_magyar_epitoiparbol","timestamp":"2018. május. 05. 10:11","title":"Negyvenezer képzett dolgozó hiányzik a magyar építőiparból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9954876-cc64-46ac-aa8b-78f3c81c097a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb földrengéssorozat rázta meg pénteken Hawaii Nagy Szigetét, és az ottani Kilauea vulkán ismét lávát lövell ki, ezúttal már lakott területre is.\r

\r

","shortLead":"Újabb földrengéssorozat rázta meg pénteken Hawaii Nagy Szigetét, és az ottani Kilauea vulkán ismét lávát lövell ki...","id":"20180505_Foldrengesek_es_vulkankitores_Hawaiin_ezreket_evakualnak__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9954876-cc64-46ac-aa8b-78f3c81c097a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d46a8c-3236-4a07-b518-90807e46246d","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Foldrengesek_es_vulkankitores_Hawaiin_ezreket_evakualnak__video","timestamp":"2018. május. 05. 08:19","title":"Földrengések és vulkánkitörés Hawaiin, ezreket evakuálnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]