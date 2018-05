Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"babee571-a837-4bb9-b4a8-97122c58cf5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kerülik a kockázatot a lakáshitelt felvevők.","shortLead":"Kerülik a kockázatot a lakáshitelt felvevők.","id":"20180505_Egyre_ovatosabbak_a_magyarok_ha_lakashitelt_kell_felvenni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=babee571-a837-4bb9-b4a8-97122c58cf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58366243-5738-4d22-ab58-d67a0c4392f7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Egyre_ovatosabbak_a_magyarok_ha_lakashitelt_kell_felvenni","timestamp":"2018. május. 05. 14:50","title":"Egyre óvatosabbak a magyarok, ha lakáshitelt kell felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Bemutatjuk a budapesti gettóból a táskáival az amerikai elit legfelsőbb köreibe eljutott, nemrég elhunyt Judith Leibert, akit szorgalma és kitartása a vészkorszak után a tengeren túlra is elkísérte. Ami utána maradt, az 3500 különböző díszes táska, és rengeteg történet.","shortLead":"Bemutatjuk a budapesti gettóból a táskáival az amerikai elit legfelsőbb köreibe eljutott, nemrég elhunyt Judith...","id":"20180504_judith_leiber_portre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a1ab59-05b3-4e32-826d-92e835a6f7c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_judith_leiber_portre","timestamp":"2018. május. 04. 17:00","title":"A magyar nő csodálatos története, aki azt mondta, Hitler tette őt táskatervezővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára megfelelő eszköz volt a telefon a májusi szám borítófotójának elkészítéséhez.","shortLead":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára...","id":"20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b44ef8-7499-4122-b221-ab33df487a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","timestamp":"2018. május. 06. 10:12","title":"Még be sem jelentették, de már magazinborító készült a OnePlus 6-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa15634-567d-4665-80cc-4d5166751bb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-karolinai autós lehúzva felejtette az ablakot, több se kellett a \"tolvajoknak\".","shortLead":"Az észak-karolinai autós lehúzva felejtette az ablakot, több se kellett a \"tolvajoknak\".","id":"20180506_medve_auto_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa15634-567d-4665-80cc-4d5166751bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c62bf36-6170-49a6-a153-8e02459c9822","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_medve_auto_video","timestamp":"2018. május. 06. 11:46","title":"Videó: Így fosztja ki az autót három \"profi\" – egy kis nassolnivalóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","shortLead":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","id":"20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb42479e-5081-46e3-a17a-c9decc614314","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","timestamp":"2018. május. 05. 18:57","title":"Tízezres Macron-ellenes tüntetés volt Párizsban, másutt is utcákra vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3715eb65-dc9e-45d3-969e-ad720e219690","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtökön hozták haza az Egyesült Királyságból azt a nőt, aki üzletkötőként a gyanú szerint csaknem 27 millió forint kárt okozott. ","shortLead":"Csütörtökön hozták haza az Egyesült Királyságból azt a nőt, aki üzletkötőként a gyanú szerint csaknem 27 millió forint...","id":"20180504_broker_marcsi_utan_hazahoztak_biztositos_xeniat_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3715eb65-dc9e-45d3-969e-ad720e219690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b2d38d-9283-412d-bfb5-f2b9e07832c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_broker_marcsi_utan_hazahoztak_biztositos_xeniat_is","timestamp":"2018. május. 04. 15:50","title":"Bróker Marcsi után hazahozták Biztosítós Xéniát is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a721146-21d2-4a60-99ed-bdabb01e4dc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szörnyű állapotban próbáltak krokodilokat szállítani.","shortLead":"Szörnyű állapotban próbáltak krokodilokat szállítani.","id":"20180505_Otven_krokodilt_kapcsoltak_le_a_londoni_repuloteren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a721146-21d2-4a60-99ed-bdabb01e4dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edaa862-600f-4981-be25-824bebabb803","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Otven_krokodilt_kapcsoltak_le_a_londoni_repuloteren","timestamp":"2018. május. 05. 10:03","title":"Ötven krokodilt kapcsoltak le a londoni repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb0767f-c1a0-4020-94d4-8bf9c0b83113","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk Budapesten örökítette meg egy Volkwagen rendszámát, ami nem egészen úgy néz ki, ahogy kellene.","shortLead":"Olvasónk Budapesten örökítette meg egy Volkwagen rendszámát, ami nem egészen úgy néz ki, ahogy kellene.","id":"20180505_piros_rendszam_volkswagen_foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb0767f-c1a0-4020-94d4-8bf9c0b83113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf5413f-cb8a-48c8-8a4c-0028a245a334","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_piros_rendszam_volkswagen_foto","timestamp":"2018. május. 05. 15:16","title":"Furcsa magyar rendszámot fotóztak – börtön járhat érte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]