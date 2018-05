Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy ausztrál tanulmány mutatta ki az összefüggést az étkezés és a fogantatás időpontja között. ","shortLead":"Egy ausztrál tanulmány mutatta ki az összefüggést az étkezés és a fogantatás időpontja között. ","id":"20180504_Aki_nem_eszik_gyumolcsot_az_kesobb_esik_teherbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363603e7-d2f6-47e2-a517-84ef23403193","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Aki_nem_eszik_gyumolcsot_az_kesobb_esik_teherbe","timestamp":"2018. május. 04. 17:46","title":"Aki nem eszik gyümölcsöt, az később esik teherbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e6c11e-1747-4aa9-94c8-bdc87b4859bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pozitív értéket mutatott az alkoholszonda annál a biciklisnél, aki nem adott elsőbbséget egy debreceni útkereszteződésben.","shortLead":"Pozitív értéket mutatott az alkoholszonda annál a biciklisnél, aki nem adott elsőbbséget egy debreceni...","id":"20180506_debrecen_kerekpar_motoros_baleset_ittas_vezetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2e6c11e-1747-4aa9-94c8-bdc87b4859bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4a3644-2807-4c6f-a826-54b5e9ac3f5e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_debrecen_kerekpar_motoros_baleset_ittas_vezetes","timestamp":"2018. május. 06. 09:21","title":"Miből gondolhatta a debreceni biciklis, hogy ennek így jó vége lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0643ee3-99de-46ab-b489-abe9046e9544","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A prágai Nemzeti Múzeum raktárában fedezték fel a világ legrégebbi ismert, 432 millió éves növényfosszíliáját, amely 150 évig hevert \"azonosítatlanul\" az intézmény gyűjteményében. A múzeum, a prágai Károly Egyetem és a Cseh Tudományos Akadémia szakemberei szerint az ősmaradvány azt bizonyítja, hogy a korabeli szárazföldi növényzet képes volt az oxigéntermelésre és minden bizonnyal zöld színű volt.","shortLead":"A prágai Nemzeti Múzeum raktárában fedezték fel a világ legrégebbi ismert, 432 millió éves növényfosszíliáját, amely...","id":"20180504_150_ev_utan_most_talaltak_meg_a_pragai_Nemzeti_Muzeum_raktaraban_a_legregebbi_novenyfossziliat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0643ee3-99de-46ab-b489-abe9046e9544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6a177b-df9f-4483-8cd6-8b03e887c42e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_150_ev_utan_most_talaltak_meg_a_pragai_Nemzeti_Muzeum_raktaraban_a_legregebbi_novenyfossziliat","timestamp":"2018. május. 04. 17:02","title":"150 év után most találták meg a prágai Nemzeti Múzeum raktárában a legrégebbi növényfosszíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel az egyszerű Chrome-bővítménnyel olyan hatást érhetünk el a weboldalokon, mintha csak a kormányszócsővé lett Origo írásait látnánk, a Kétfarkúakra jellemző humorvilággal kiegészítve. Kormányszentelő május, migránsföld, viktorpártszékház – csak néhány gyöngyszem a legjobbak közül.","shortLead":"Ezzel az egyszerű Chrome-bővítménnyel olyan hatást érhetünk el a weboldalokon, mintha csak a kormányszócsővé lett Origo...","id":"20180506_ketfarku_kutya_part_origonizalo_google_chrome_bovitmeny_origo_propaganda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d48cd-3df4-4a04-8a7f-b88fddd9edd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_ketfarku_kutya_part_origonizalo_google_chrome_bovitmeny_origo_propaganda","timestamp":"2018. május. 06. 08:03","title":"Próbálja ki: csinált a Kétfarkú egy Chrome-kiegészítőt, amellyel bármely weboldalt Origóvá változtathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videós kollégánkat 2016-ban tiltották ki a parlamentből, azonban csak pár hónapra, most azonban erre hivatkozva nem mehet be tudósítani az új parlament megalakulásáról. ","shortLead":"Videós kollégánkat 2016-ban tiltották ki a parlamentből, azonban csak pár hónapra, most azonban erre hivatkozva nem...","id":"20180504_Nem_engedik_be_kollegankat_a_parlament_alakulo_ulesere_egy_ket_evvel_ezelotti_eset_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb3dea8-ea78-415d-80d9-80d4cbaf3d2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Nem_engedik_be_kollegankat_a_parlament_alakulo_ulesere_egy_ket_evvel_ezelotti_eset_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 18:49","title":"Nem engedik be kollégánkat a parlament alakuló ülésére egy két évvel ezelőtti eset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b5e753-a8bd-4542-b4fa-fc04bfb89587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as években ilyennek képzeltek el egy a 2000-es évek elején napvilágot látó szupermodern autót.","shortLead":"A 80-as években ilyennek képzeltek el egy a 2000-es évek elején napvilágot látó szupermodern autót.","id":"20180504_mercedes_benz_daimler_gazturbina_auto_jovo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b5e753-a8bd-4542-b4fa-fc04bfb89587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb3f088-4507-49ed-936e-c1d4ad039f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_mercedes_benz_daimler_gazturbina_auto_jovo","timestamp":"2018. május. 04. 14:21","title":"Mintha rátapostak volna, úgy néz ki a Mercedes gázturbinás jövőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf0483d-3846-426b-8ce6-0712a39abd6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki esetleg túl melegnek érzi a mostani, kora nyári időjárást Magyarországon, gondoljon Pakisztánra, ahol márciusban 45 fokot is mértek már, április utolsó napján pedig 50 fok feletti értéket. Szakértők szerint Pakisztán olyan ország, amelyet különösen erősen érint a klímaváltozás, illetve annak negatív hatásai.","shortLead":"Aki esetleg túl melegnek érzi a mostani, kora nyári időjárást Magyarországon, gondoljon Pakisztánra, ahol márciusban 45...","id":"20180504_pakisztan_felforrosodott_mar_aprilis_30an_tobb_mint_50_fok_volt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf0483d-3846-426b-8ce6-0712a39abd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4167db-46b3-4c59-b8bd-ab925a2747ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_pakisztan_felforrosodott_mar_aprilis_30an_tobb_mint_50_fok_volt","timestamp":"2018. május. 04. 20:12","title":"Pakisztán felforrósodott, már április 30-án több mint 50 fok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0b4f55-35fe-4dac-b53f-92792bec39b3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hetven éve, egészen pontosan 1948. május 7-én jelent meg kormányrendelet a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. létrehozásáról. A köznyelvbe Közértként átment vállalat régen nem létezik már, de neve sokak számára ma is egyet jelent az élelmiszerboltokkal. ","shortLead":"Hetven éve, egészen pontosan 1948. május 7-én jelent meg kormányrendelet a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt...","id":"20180505_kozert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0b4f55-35fe-4dac-b53f-92792bec39b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4982b60-222b-41c7-ac5d-d251f1c59492","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_kozert","timestamp":"2018. május. 05. 10:12","title":"Az egyik leggyakrabban használt szavunk, pedig csak 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]