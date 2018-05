Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisfilmmel köszönti az anyákat a Budapesti Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Kisfilmmel köszönti az anyákat a Budapesti Rendőr-főkapitányság.","id":"20180506_Mi_tortenik_ha_negy_rendor_megprobal_helyettesiteni_egy_anyat_Video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab24352-71c9-406b-bfb0-3d989ae7d24f","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Mi_tortenik_ha_negy_rendor_megprobal_helyettesiteni_egy_anyat_Video","timestamp":"2018. május. 06. 14:44","title":"Mi történik, ha négy rendőr megpróbál helyettesíteni egy anyát? Videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b47c7ce-ce20-48e5-84e2-f767569d3e43","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen járgánnyal nem minden nap lehet találkozni, de aki most Balatonfüredre látogat, könnyen összefuthat vele.","shortLead":"Ilyen járgánnyal nem minden nap lehet találkozni, de aki most Balatonfüredre látogat, könnyen összefuthat vele.","id":"20180504_garazs_melyen_ritka_auto_kulonlegesseg_oldtimer_wikov_csehszlovak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b47c7ce-ce20-48e5-84e2-f767569d3e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441c3594-6a78-4002-a55f-c17b40527920","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_garazs_melyen_ritka_auto_kulonlegesseg_oldtimer_wikov_csehszlovak","timestamp":"2018. május. 04. 20:24","title":"A garázs mélyén fotóztuk ezt a ritka autókülönlegességet, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A kamaszkor során átépíti magát az agy, de megéri kivárni, míg újra beszámítható lesz.","shortLead":"A kamaszkor során átépíti magát az agy, de megéri kivárni, míg újra beszámítható lesz.","id":"20180504_Felejtse_el_a_hormonokat_az_agyuk_orjiti_meg_a_kamaszokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e3ed70-545b-411d-9d88-6bee4075c184","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Felejtse_el_a_hormonokat_az_agyuk_orjiti_meg_a_kamaszokat","timestamp":"2018. május. 04. 20:00","title":"Felejtse el a hormonokat, az agyuk őrjíti meg a kamaszokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megköszöni a részvételt a választásokon és újrakezdi a bevándorlóországos mantrát. ","shortLead":"Megköszöni a részvételt a választásokon és újrakezdi a bevándorlóországos mantrát. ","id":"20180506_Ujabb_levelet_kuld_szet_a_valasztoknak_Orban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f60db86-a864-4941-8be2-783ee7a7c395","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Ujabb_levelet_kuld_szet_a_valasztoknak_Orban","timestamp":"2018. május. 06. 15:23","title":"Újabb levelet küld szét a választóknak Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy az országos illetve helyi népszavazási kezdeményezéseket elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni.","shortLead":"A kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy az országos illetve helyi népszavazási kezdeményezéseket elektronikus...","id":"20180504_nepszavazas_ha_minden_igaz_indulhat_az_alairasgyujtes_az_elektronikus_alairasgyujtesrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e38187-9e3a-43c9-b694-e8326ae3adbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_nepszavazas_ha_minden_igaz_indulhat_az_alairasgyujtes_az_elektronikus_alairasgyujtesrol","timestamp":"2018. május. 04. 18:11","title":"Népszavazás: ha minden igaz, indulhat az aláírásgyűjtés az elektronikus aláírásgyűjtésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bff43c-5b18-48b1-8d97-afcfdbdfea18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapesten tartották meg Magyarország első szakállszépségversenyét. A versenyen nem a szakáll hossza, hanem a kreativitás számított. Az eseményen jártunk, hogy megtudjuk, milyen a jó szakáll, melegít-e ennyi szőr, illetve mennyi munka van vele. A megmérettetést a Tattoo Majális szervezte. Videó.","shortLead":"Budapesten tartották meg Magyarország első szakállszépségversenyét. A versenyen nem a szakáll hossza, hanem...","id":"20180505_Nem_a_meret_volt_a_lenyeg_az_elso_hazai_szakallszepsegversenyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50bff43c-5b18-48b1-8d97-afcfdbdfea18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002703be-ec58-4156-b64f-afb79fd0ef7e","keywords":null,"link":"/elet/20180505_Nem_a_meret_volt_a_lenyeg_az_elso_hazai_szakallszepsegversenyen","timestamp":"2018. május. 05. 21:50","title":"Nem a méret volt a lényeg az első hazai szakállszépségversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Húszmilliárd forintot költhet a Kiss-Rigó László egyházmegyéje, hatmilliárd „előleget” máris megkapott. A stadion, a látogatóközpont, benne a luxusétterem, már sínen van, jöhetnek a főhadiszálláson túli tervek is. Botka László MSZP-s polgármester elől vihetik el a dicsőséget Szegeden.\r

","shortLead":"Húszmilliárd forintot költhet a Kiss-Rigó László egyházmegyéje, hatmilliárd „előleget” máris megkapott. A stadion...","id":"20180505_Orban_baratja_aprankent_veszi_be_Botka_varosat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114eb12f-3cf2-4152-a30f-c495bc69d9fa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Orban_baratja_aprankent_veszi_be_Botka_varosat","timestamp":"2018. május. 05. 09:30","title":"Orbán Viktor kedvenc püspöke apránként beveszi Botka László városát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még látványosabb, mert átalakították.","shortLead":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még...","id":"20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0318effb-ccc2-40b1-a8fa-c3307196e949","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","timestamp":"2018. május. 06. 17:41","title":"30 év után előkerült a szuperritka Lamborghini, amiről csak sejtették, hogy létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]