[{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","shortLead":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","id":"20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5dcccf-9a16-4956-b445-f6e538b3932c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","timestamp":"2018. május. 07. 11:08","title":"Újabb sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostanság minden a szinte már kormány nélküli és elektromos meghajtású autókról szól. De volt ez így már sokkal-sokkal korábban is. ","shortLead":"Mostanság minden a szinte már kormány nélküli és elektromos meghajtású autókról szól. De volt ez így már sokkal-sokkal...","id":"20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1961af-9fac-4936-afb0-db5545ec1caf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","timestamp":"2018. május. 06. 06:41","title":"Kormánykerék nélküli hangtalan villanyautót fotóztunk: nem találja ki, hogy mikor készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3825b0-6053-4e55-a48c-83c01879204e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zavartan viselkedő sofőr autójában gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök. A férfit őrizetbe vették.","shortLead":"A zavartan viselkedő sofőr autójában gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök. A férfit őrizetbe vették.","id":"20180507_megutott_egy_mentodolgozot_mohacson_egy_karambolozo_ferfi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3825b0-6053-4e55-a48c-83c01879204e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb68a25-e7eb-44a8-8b31-db99c1cb243c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_megutott_egy_mentodolgozot_mohacson_egy_karambolozo_ferfi","timestamp":"2018. május. 07. 11:55","title":"Megütött egy mentődolgozót Mohácson egy karambolozó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút készített vele a korrupcióellenes harc állásáról. Románia leghatalmasabb embere, a kormánypárt vezére ugyanis meg akarja buktatni a népszerű ügyésznőt, aki viszont őt akarja levadászni még mielőtt mandátuma jövőre lejár. ","shortLead":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút...","id":"20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14fdc3-d08e-4128-9094-1b4ec772971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","timestamp":"2018. május. 07. 13:46","title":"Románia leghatalmasabb emberének levadászására készül a korrupció ellen küzdő főügyésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf69d03b-1159-4a22-920d-3bc9e2cf651c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 236 oldalas reformprogramban elrejtve azt javasolja a szaúdi kormány, hogy legalizálják a nemek keveredését, és ne kelljen bezárniuk az üzleteknek a napi ötszöri kötelező ima alatt.","shortLead":"Egy 236 oldalas reformprogramban elrejtve azt javasolja a szaúdi kormány, hogy legalizálják a nemek keveredését, és ne...","id":"20180505_Szaudi_terv_keveredhetnek_a_ket_nem_tagjai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf69d03b-1159-4a22-920d-3bc9e2cf651c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41972e1-8b93-484f-a978-7eb97fc43e18","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Szaudi_terv_keveredhetnek_a_ket_nem_tagjai","timestamp":"2018. május. 05. 20:47","title":"Szaúdi terv: keveredhetnek a két nem tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak...","id":"20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2be29d-c2c1-4601-9ed9-a479dbdf0a7d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","timestamp":"2018. május. 07. 14:15","title":"Nagy Iván Zsolt: Tiltások és támogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220fd8d5-89a2-45bb-9e05-63934d6218c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 59 éves politikust egy fiatal férfi lőtte meg, a támadót azóta elkapták.","shortLead":"Az 59 éves politikust egy fiatal férfi lőtte meg, a támadót azóta elkapták.","id":"20180506_Vallon_lottek_a_pakisztani_belugyminisztert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=220fd8d5-89a2-45bb-9e05-63934d6218c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e74bd7-c946-4299-9f63-d52d6b033c4c","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Vallon_lottek_a_pakisztani_belugyminisztert","timestamp":"2018. május. 06. 17:23","title":"Vállon lőtték a pakisztáni belügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad871b-977d-4445-920c-31d097c7dffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menő. Pláne zakóval.","shortLead":"Menő. Pláne zakóval.","id":"20180507_Nemeth_Szilard_polojat_nem_lattuk_jonni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bad871b-977d-4445-920c-31d097c7dffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b94a89-d9fd-451c-86a2-0f5414a13735","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Nemeth_Szilard_polojat_nem_lattuk_jonni","timestamp":"2018. május. 07. 15:47","title":"Németh Szilárd pólóját nem láttuk jönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]