[{"available":true,"c_guid":"220fd8d5-89a2-45bb-9e05-63934d6218c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 59 éves politikust egy fiatal férfi lőtte meg, a támadót azóta elkapták.","shortLead":"Az 59 éves politikust egy fiatal férfi lőtte meg, a támadót azóta elkapták.","id":"20180506_Vallon_lottek_a_pakisztani_belugyminisztert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=220fd8d5-89a2-45bb-9e05-63934d6218c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e74bd7-c946-4299-9f63-d52d6b033c4c","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Vallon_lottek_a_pakisztani_belugyminisztert","timestamp":"2018. május. 06. 17:23","title":"Vállon lőtték a pakisztáni belügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0078b075-6bfa-4750-90e7-11d19b846f25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műelemzésnél egy Balázs Béla-mesét is választhattak a diákok, bár többségük valószínűleg nem ismeri az írót. ","shortLead":"A műelemzésnél egy Balázs Béla-mesét is választhattak a diákok, bár többségük valószínűleg nem ismeri az írót. ","id":"20180507_Rendben_van_hogy_az_erettsegizok_nem_ismerik_Balazs_Belat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0078b075-6bfa-4750-90e7-11d19b846f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5d4cba-4c84-4a7c-b2ad-fb42d2976953","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Rendben_van_hogy_az_erettsegizok_nem_ismerik_Balazs_Belat","timestamp":"2018. május. 07. 11:02","title":"Rendben van, hogy az érettségizők nem ismerik Balázs Bélát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc10c3c-e987-4013-ba7f-3b545dd2f843","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű teljes terjedelmében égett. ","shortLead":"A jármű teljes terjedelmében égett. ","id":"20180506_Meg_idejeben_leszallt_mindenki_egy_Ibranynal_kiegett_kisbuszbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc10c3c-e987-4013-ba7f-3b545dd2f843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb63de8-4561-4195-be61-b9aad2fb9bfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Meg_idejeben_leszallt_mindenki_egy_Ibranynal_kiegett_kisbuszbol","timestamp":"2018. május. 06. 15:39","title":"Még idejében leszállt mindenki egy Ibránynál kiégett kisbuszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dcce80-8e63-4b97-8055-0eb9d975b13c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodell terepes képességei is igen komolyak, de emelt futóművel még durvább produkcióra képes a G-osztály.","shortLead":"Az alapmodell terepes képességei is igen komolyak, de emelt futóművel még durvább produkcióra képes a G-osztály.","id":"20180507_mercedes_gosztaly_terepjaro_tuning_felni_toyo_terepgumi_hifi_4x4","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3dcce80-8e63-4b97-8055-0eb9d975b13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd880112-78ae-418a-a7a7-11b64afa9310","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_mercedes_gosztaly_terepjaro_tuning_felni_toyo_terepgumi_hifi_4x4","timestamp":"2018. május. 07. 16:26","title":"Nem nagyon van olyan terep, ahol ez a félelmetes Mercedes G-osztály ne menne el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59507e2a-6828-4368-87c1-03da23814263","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Civil Ellenzéknek nevezett csoport az egész délutánt végig petíciózta az ellenzéki pártoknál, és hangfalakkal felszerelt utánfutójukkal a Kossuth térre érkeztek, bár oda a platót nem engedték be.","shortLead":"A Civil Ellenzéknek nevezett csoport az egész délutánt végig petíciózta az ellenzéki pártoknál, és hangfalakkal...","id":"20180507_Video_Megerkezett_a_civil_peticiozok_zenelo_utanfutoja_a_Kossuth_terre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59507e2a-6828-4368-87c1-03da23814263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4e986c-9c86-4acf-a1e9-452399667032","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Video_Megerkezett_a_civil_peticiozok_zenelo_utanfutoja_a_Kossuth_terre","timestamp":"2018. május. 07. 19:27","title":"Videó: Erősítés érkezett a Kossuth térre egy zenélő utánfutó képében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mást vártak a befektetők, mint amit végül a Spotifytól hallottak az első pénzügyi negyedév eredményeivel kapcsolatban.","shortLead":"Úgy tűnik, mást vártak a befektetők, mint amit végül a Spotifytól hallottak az első pénzügyi negyedév eredményeivel...","id":"20180507_spotify_penzugyi_adatok_2018q1","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210fa68f-3251-4f9b-b1ad-dc85af50b53d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_spotify_penzugyi_adatok_2018q1","timestamp":"2018. május. 07. 13:00","title":"Nem tetszett nagyon a befektetőknek, amit a Spotify megosztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","shortLead":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","id":"20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5dcccf-9a16-4956-b445-f6e538b3932c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","timestamp":"2018. május. 07. 11:08","title":"Újabb sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gyűrűk Urából ismert főgonosz, Szauron szemeként is emlegették a Facebook alkalmazottai azt a belsőleg használt, mindent látó rendszert, mely kizárólag a vállalat munkatársainak fiókját hivatott megvédeni. Itt egy újabb dolog, amiről elfelejtettek, vagy csak nem akartak szólni Zuckerbergék.","shortLead":"A Gyűrűk Urából ismert főgonosz, Szauron szemeként is emlegették a Facebook alkalmazottai azt a belsőleg használt...","id":"20180507_facebook_alkalmazott_szauron_szeme_gyuruk_ura_security_watchdog_facebook_fiok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d248800-8006-42d8-979f-1c3a681a5570","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_facebook_alkalmazott_szauron_szeme_gyuruk_ura_security_watchdog_facebook_fiok","timestamp":"2018. május. 07. 08:03","title":"Kiderült, hogy van a Facebooknál egy \"mindent látó szem\", de csak a Facebook-alkalmazottakat védik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]