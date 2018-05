Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27eb9acb-f3fc-445f-9c02-f99bd076fcbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy karácsonyi izzók alatt ünneplik az augusztus 20-i fényjátékot.","shortLead":"Lehet, hogy karácsonyi izzók alatt ünneplik az augusztus 20-i fényjátékot.","id":"20180507_sporolnak_hodmezovasarhelyen_ezert_van_meg_fent_a_karacsonyi_diszkivilagitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27eb9acb-f3fc-445f-9c02-f99bd076fcbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a967adc-706d-4ac9-b714-30123a86cea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_sporolnak_hodmezovasarhelyen_ezert_van_meg_fent_a_karacsonyi_diszkivilagitas","timestamp":"2018. május. 07. 10:07","title":"Spórolnak Hódmezővásárhelyen: valószínűleg nem lesz tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0ef333-ddf8-4735-9d7a-1455f86a929f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Spanyolországban szokás volt, hogy ha egy csapat már bajnokként lép pályára, az ellenfél a meccs előtt sorfallal tiszteleg a csapatnak, mikor pályára lép.","shortLead":"Spanyolországban szokás volt, hogy ha egy csapat már bajnokként lép pályára, az ellenfél a meccs előtt sorfallal...","id":"20180507_A_Real_elfelejtett_sorfalat_allni_a_bajnoknak_de_a_Barcastab_megtette","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a0ef333-ddf8-4735-9d7a-1455f86a929f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba984668-cfd8-4deb-ac61-5b9a580a2997","keywords":null,"link":"/sport/20180507_A_Real_elfelejtett_sorfalat_allni_a_bajnoknak_de_a_Barcastab_megtette","timestamp":"2018. május. 07. 11:18","title":"A Real nem állt sorfalat a bajnoknak, de a Barca-stáb megtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdee7d8-b329-447c-8550-9e3f3b7baa29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műértelmező esszé kidolgozására két és fél órája van a diákoknak. ","shortLead":"A műértelmező esszé kidolgozására két és fél órája van a diákoknak. ","id":"20180507_Balazs_Bela_Joszef_Attila_es_Szabo_Lorinc_volt_a_kozepszintu_erettsegi_masodik_reszeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bdee7d8-b329-447c-8550-9e3f3b7baa29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012edf15-49d0-457a-91d3-7e9d9ccc1887","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Balazs_Bela_Joszef_Attila_es_Szabo_Lorinc_volt_a_kozepszintu_erettsegi_masodik_reszeben","timestamp":"2018. május. 07. 09:53","title":"Balázs Béla, József Attila és Szabó Lőrinc volt a középszintű érettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0298fa7-32d7-4f9e-952b-8815218c5ef8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli parlament, a kneszet törvényalkotó miniszteri bizottsága megszavazott egy törvényjavaslatot, amely elfogadása esetén lehetővé teszi a honatyák számára a legfelsőbb bíróság jogszabályt megsemmisítő döntésének felülírását, jelentősen korlátozva ezzel az általuk túl liberálisnak tartott bíróság egyik legfontosabb jogkörét - jelentette vasárnap a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.","shortLead":"Az izraeli parlament, a kneszet törvényalkotó miniszteri bizottsága megszavazott egy törvényjavaslatot, amely...","id":"20180506_Izraelben_epp_kicsinalni_keszulnek_az_alkotmanybirosagkent_is_mukodo_legfelsobb_birosagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0298fa7-32d7-4f9e-952b-8815218c5ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffffb921-4c5e-47a8-8dfd-3d894a664619","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Izraelben_epp_kicsinalni_keszulnek_az_alkotmanybirosagkent_is_mukodo_legfelsobb_birosagot","timestamp":"2018. május. 06. 17:07","title":"Izraelben épp kicsinálni készülnek az alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági kollégiumi értekezletet hív össze.","shortLead":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági...","id":"20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc2813d-af35-4922-8c26-2723d7bbfb0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","timestamp":"2018. május. 07. 21:54","title":"A Kúria elnöke elmagyarázta, mi a gond a levélszavazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául a leköszönő polgármester. ","shortLead":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául...","id":"20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4ea62-e48d-44c3-8a1c-bcd41981eb58","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","timestamp":"2018. május. 08. 07:50","title":"Augusztusban választhatja meg Felcsút Mészáros Lőrinc utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b2df4b-ff98-484c-accd-04641c3303f5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rekordgyorsasággal, mindössze 11 nap alatt hozta az összeget.","shortLead":"Rekordgyorsasággal, mindössze 11 nap alatt hozta az összeget.","id":"20180506_Egymilliard_dollaros_bevetelt_hozott_eddig_az_uj_Bosszuallok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8b2df4b-ff98-484c-accd-04641c3303f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017b356-b048-4d61-ad3e-14a586704b98","keywords":null,"link":"/kultura/20180506_Egymilliard_dollaros_bevetelt_hozott_eddig_az_uj_Bosszuallok","timestamp":"2018. május. 06. 17:39","title":"Egymilliárd dolláros bevételt hozott eddig az új Bosszúállók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6436cc-569d-45bb-a4c0-1da505716507","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az osztrák hatóságok kemény szigort alkalmaznak, a nyestek pedig tönkretehetik a kocsinkat. Ezekről az autós hírekről érdemes tudni a héten.","shortLead":"Az osztrák hatóságok kemény szigort alkalmaznak, a nyestek pedig tönkretehetik a kocsinkat. Ezekről az autós hírekről...","id":"20180506_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6436cc-569d-45bb-a4c0-1da505716507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002946bc-1af7-4b60-abae-38750f336862","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 06. 13:36","title":"Tolatóradar: Tudjon róla – 1000 eurós büntetést is kaphat, ha ezt csinálja a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]