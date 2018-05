Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kollégánk ma nem lehet ott az Országgyűlés alakuló ülésén, mert egy régi kitiltás súlyosbításaként más lapok újságíróival együtt extra büntetést kapott a házelnökségtől. Kaufmann Balázs leírta, hogyan érte ez a megtiszteltetés. Mindenki eldöntheti, tud-e nevetni. Kaufmann Balázs: Így tiltottak ki a Parlamentből

Egy ideje már a turisták által közkedvelt spanyol városban is kapható rózsafagyi, mégpedig egy helyi autóversenyzőnek köszönhetően. Tudta? Magyar fagyit árul Barcelonában a Forma–1-es pilóta

A kettest viszont a gyengébb matekosok is meg tudják szerezni. Trükkös feladatok is voltak a matekérettségin

Személyes élmény az egyéni példamutatásról az új emberminiszter főigazgató korából. Kásler Miklós, valamint a megelőzés és a hitelesség

Ma a matematika írásbelikkel folytatódik az idei érettségi szezon. Az első feladatlapra 45 percük van a diákoknak. Matekból érettségiznek ma a diákok

A még 2016-ban feltöltött pénzekről van szó, ha nem költik el, visszakerül a munkáltatókhoz. Van 4 milliárd forint a SZÉP-kártyákon, amit a hónap végéig lehet elkölteni

Fotó: így kvaterkázik a bírságkirály NVB-elnök Rogánnal a parlamentben

Cannes-ban főszereplőként képviseli a Kritikusok hete szekcióban Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét. Szerdán kerül a nemzetközi közönség elé a Filmalap Inkubátor programjában készült alkotás. Ebből az alkalomból beszélgettünk Szamosi Zsófiával hétköznapi hősökről, a rutinban felőrlődő kapcsolatokról, az Oscar-díj utórezgéseiről és az élet kiszámíthatatlanságáról. Szamosi Zsófia: Közben az élet kicsúszik a kezünk közül