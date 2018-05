Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszék megerősítette a Blikk korábbi értesülését: Bene László a büntetés-végrehajtási bíró szerint elhagyhatja a szegedi börtönt. Az ügyészség azonban fellebbezett.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék megerősítette a Blikk korábbi értesülését: Bene László a büntetés-végrehajtási bíró szerint...","id":"20180509_peldamutato_magatartasa_miatt_szabadulhat_a_skalas_gyilkos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5b9620-0fe2-496a-bd73-1f8d314c100a","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_peldamutato_magatartasa_miatt_szabadulhat_a_skalas_gyilkos","timestamp":"2018. május. 09. 12:05","title":"Példamutató magatartása miatt szabadulhat a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök az egészségügyet uraló orvoslobbi ellen vetné be. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök az egészségügyet uraló orvoslobbi ellen vetné be. ","id":"20180509_orban_kasler","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2600a9-56a4-406c-b11c-2bf4bb1dbc07","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_orban_kasler","timestamp":"2018. május. 09. 12:54","title":"Hamar leamortizálódhat Kásler Miklós – nagy egészségügyi átalakítást tervezhet Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a68b3dc-ea57-4a2b-b378-6b26d6455f50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó fokozatosan kivezeti a dízelautói értékesítését Európából.","shortLead":"A japán gyártó fokozatosan kivezeti a dízelautói értékesítését Európából.","id":"20180508_nissan_dizel_stop","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a68b3dc-ea57-4a2b-b378-6b26d6455f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb577c1f-a733-406d-845a-3f1fb07d2843","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_nissan_dizel_stop","timestamp":"2018. május. 08. 14:22","title":"Nissanból sem lesz már sokáig dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9e14b3-18c9-4520-bf4c-314567d27865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Budapesten és tíz megyében várható vihar.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Budapesten és tíz megyében várható vihar.","id":"20180509_jonnek_a_zivatarok_a_fel_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df9e14b3-18c9-4520-bf4c-314567d27865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e89e5ff-1aca-419a-97a6-6fa200ba0a39","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_jonnek_a_zivatarok_a_fel_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2018. május. 09. 14:04","title":"Jönnek a zivatarok, a fél országra figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetők inzultálták a református egyház több vezetőjét kedden a Kossuth téren.","shortLead":"A tüntetők inzultálták a református egyház több vezetőjét kedden a Kossuth téren.","id":"20180509_Leendo_miniszter_kerte_a_rendorseget_inditsanak_eljarast_a_tuntetesen_tortentek_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95558462-5c68-4938-9f8b-fd334217e7a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Leendo_miniszter_kerte_a_rendorseget_inditsanak_eljarast_a_tuntetesen_tortentek_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 19:24","title":"Leendő miniszter kérte a rendőrséget, indítsanak eljárást a tüntetésen történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat várni az új iPhone-ok feltöltésére.","shortLead":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat...","id":"20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6853207b-dbce-4690-8cee-7253e7ff8d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","timestamp":"2018. május. 08. 19:00","title":"Ezért a jellemzőért is érdemes megvárni az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megalakulása utáni első ülésébe kezd csütörtökön az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból miniszterelnökké választhatják Orbán Viktort, majd pénteken létrehozhatják az új kormány minisztériumait.","shortLead":"Megalakulása utáni első ülésébe kezd csütörtökön az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból...","id":"20180510_orban_viktor_miniszterelokvalasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d9dde0-3d6e-435e-b52f-cccb8ba7d8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_orban_viktor_miniszterelokvalasztas","timestamp":"2018. május. 10. 06:27","title":"Ma újból miniszterelnök lesz Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint azért, mert javulnak az ország gazdasági mutatói.","shortLead":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint...","id":"20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fca75f-0a47-43cd-901e-14c3cfea6cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","timestamp":"2018. május. 09. 12:05","title":"Új plázát építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]