Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nagyon akar megnyílni a Fehér Ház ajtaja Orbán Viktor előtt. ","shortLead":"Nem nagyon akar megnyílni a Fehér Ház ajtaja Orbán Viktor előtt. ","id":"20180509_a_trump_a_jelek_szerint_meg_mindig_gratulalt_orbannak_az_ujravalasztasahoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357ef769-10ef-4552-ae82-363d359cc973","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_a_trump_a_jelek_szerint_meg_mindig_gratulalt_orbannak_az_ujravalasztasahoz","timestamp":"2018. május. 09. 10:20","title":"Trump a jelek szerint még mindig nem gratulált Orbánnak az újraválasztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kampány végeztével egészen máshogy látszik minden.","shortLead":"A kampány végeztével egészen máshogy látszik minden.","id":"20180508_Mar_nem_Soros_ugynoke_Szel_Bernadett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3289ff03-6ca7-4a09-8171-e42b61a1555b","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Mar_nem_Soros_ugynoke_Szel_Bernadett","timestamp":"2018. május. 08. 15:27","title":"Már nem Soros ügynöke Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss információk érkeztek a hamarosan hivatalosan is bemutatkozó gigantikus új SUV-val kapcsolatban. ","shortLead":"Friss információk érkeztek a hamarosan hivatalosan is bemutatkozó gigantikus új SUV-val kapcsolatban. ","id":"20180507_bmw_x7_x5_divatterepjaro_suv_bajor_nemet_benzin_dizel_hibrid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ef222a-efc4-4634-a553-0b5d0a35e810","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_bmw_x7_x5_divatterepjaro_suv_bajor_nemet_benzin_dizel_hibrid","timestamp":"2018. május. 08. 11:22","title":"Kicsi a BMW X5? Nyugalom, a gigantikus X7-es 20 centivel hosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8edffc0-2c3e-4d17-817e-f125f6d873d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mark Williamsen most már nem csak a győzelmet, hanem a könnyelmű ígéreteket is számon lehet kérni.","shortLead":"Mark Williamsen most már nem csak a győzelmet, hanem a könnyelmű ígéreteket is számon lehet kérni.","id":"20180508_Meztelenul_tartott_sajtotajekoztatot_a_vilagbajnok_mert_megigerte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8edffc0-2c3e-4d17-817e-f125f6d873d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9e979f-f2ed-430e-8179-2b784e1f6a61","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Meztelenul_tartott_sajtotajekoztatot_a_vilagbajnok_mert_megigerte","timestamp":"2018. május. 08. 08:23","title":"Meztelenül tartott sajtótájékoztatót a világbajnok, mert megígérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A müncheni biztonságpolitikai konferencia vezetője szerint az iráni atomalku felmondásával Trump valószínűleg eddig a legsúlyosabb következményeket okozó hibáját követte el.","shortLead":"A müncheni biztonságpolitikai konferencia vezetője szerint az iráni atomalku felmondásával Trump valószínűleg eddig...","id":"20180509_Nemet_szakerto_Trump_mostani_lepese_a_vilagbeke_rovasara_megy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95b7344-5287-4ed4-beab-03a122d90802","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Nemet_szakerto_Trump_mostani_lepese_a_vilagbeke_rovasara_megy","timestamp":"2018. május. 09. 18:23","title":"Német szakértő: Trump mostani lépése a világbéke rovására megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e131a367-1ea2-468f-9a9f-2586c4409fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csónaknak\" használt strandeszközök közül kettő elszabadult, két embert pedig elsodort a folyó.","shortLead":"A \"csónaknak\" használt strandeszközök közül kettő elszabadult, két embert pedig elsodort a folyó.","id":"20180509_Osszekotozott_uszogumikon_akart_atkelni_a_Tiszan_tiz_afgan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e131a367-1ea2-468f-9a9f-2586c4409fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0b43ef-4246-44ea-87c3-d6c494353dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Osszekotozott_uszogumikon_akart_atkelni_a_Tiszan_tiz_afgan","timestamp":"2018. május. 09. 19:49","title":"Összekötözött úszógumikon akart átkelni a Tiszán tíz afgán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb31a596-98b8-4ad7-beda-5efd12487186","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz hírünk van. Lehet, hogy némelyek otthon féltve őrzött bordeaux-i bora nem is az, ami. Legalábbis, ha a Grands Vins de Gironde kereskedőház készletéből származik. ","shortLead":"Rossz hírünk van. Lehet, hogy némelyek otthon féltve őrzött bordeaux-i bora nem is az, ami. Legalábbis, ha a Grands...","id":"20180509_Botrany_Bordeauxban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb31a596-98b8-4ad7-beda-5efd12487186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc2cede-febb-4ca1-bcf9-e28ca72ffea9","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Botrany_Bordeauxban","timestamp":"2018. május. 09. 19:37","title":"Botrány Bordeaux-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f68e7e-d544-4060-8bf6-1e764e6fbfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója nem úszta meg.","shortLead":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója nem úszta meg.","id":"20180508_Kifutyultek_a_tuntetok_Parlamentbol_tavozo_Schmidt_Mariat__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f68e7e-d544-4060-8bf6-1e764e6fbfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0475888-c2fa-4d51-85f4-cf57d81f1d37","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Kifutyultek_a_tuntetok_Parlamentbol_tavozo_Schmidt_Mariat__video","timestamp":"2018. május. 08. 13:06","title":"Kifütyülték a tüntetők a Parlamentből távozó Schmidt Máriát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]