Pár éve még egy lázálomnak tűnt, hogy Budapestet a tengerparti városok sorában emlegessék, 2017-ben azonban már láthattuk, hogy e fura elképzelésből igencsak formálódik valami.

Budapest északi határában egy 100 hektáros területen található a kristálytiszta vizű Lupa-tó, ami ma már Magyarország legnagyobb egybefüggő strandja, minden igényt kielégítve, amit csak el lehet képzelni.

A Lupa-tó – mint már tavaly is – két strandból áll, azonban időközben ezek területe megnőtt, és már összesen tízezer fő befogadására képes. A kisebb, az Öböl Strand, ami 2500 strandolót tud egyszerre befogadni, árfekvésében olcsóbb, mint a nagyobb területen lévő Prémium Beach, ahol akár 7500 vendég is elfér.

Összesen 2,5 km-nyi strandolható partszakasz, 500 napernyő és 800 napágy várja Budapest határától 2 kilométerre a felhőtlenül pihenni vágyókat.

A Lupa-tó egy komplex élményt kínál a nyári napokon, legyen az csak egy sima, csobbanással összekötött napfürdőzés, közös családi strandolás, de bő választékot találnak a vízi és strandsportok szerelmesei vagy akár egy csillagfényes vízparti vacsorát is elkölthetünk a Lupa-tó mellett. Ráadásul május 31-ig előszezonáron. És még egy nagyvonalú kedvezménnyel startol a hely, ugyanis az indulástól egy hétig (május 11-18 között) a belépőjegy árát le is fogyaszthatjuk a Lupán.

© Asszonyi Eszter

Az Öböl Strand a tavalyihoz képest nagyot fejlődött, ma már a legjobb fővárosi strandok kínálatával vetekedő szolgáltatásokkal, de természetes vízzel, homokos parttal és sokkal kedvezőbb áron várja a vendégeket. A kiépített lankás parton, wc-k, zuhanyzók, öltözők, több napozóágy, több vendéglátó egység, sportolási lehetőségek és gyermekeknek kialakított játékok biztosítják a pihenést, miközben vízimentők vigyáznak a strandolókra. A nyári főszezonban erre a részre hétköznap 1000, míg péntektől vasárnapig 1500 forintért lehet teljes árú jeggyel bejutni.

A Lupa Prémium Beach fehér homokos, karibi feelinget idéző strandja viszont már nemzetközi mércével mérve is kimagasló szolgáltatásokat nyújt, és az is biztos, hogy széles e hazában nincs hozzá fogható. Árban viszont ez a rész is elérhető, hiszen a teljes árú felnőtt napijegy a hétköznapokon 2500, míg péntektől vasárnapig 3500 forint lesz a főszezonban.

Továbbra is népszerűek az ún. privát beachek, azaz bérelhető szeparált luxi egységek a vízparton és a látványvilágot különböző díszletelemek is színesítik. Ilyen például a tó közepén egy kiszuperált repülő, vagy a családi rész mellett, egy partra vetődött 25 méteres hajó is.

A Prémium Beachen belül egyedi, ide gyártott eszközökből álló, hangulatos játszótér, valamint mellette egy a mélyvíztől elzárt gyerekstrand rész, a „Kid’s Beach” várja a kisebb gyerekkel érkező családokat. Bővült a családi strandolásra biztosított tér is és a játszótéren túl, vízi kalandpark, trambulinpark, "vízi dodzsem" és ugrálóvár is csalogatja az apróságokat.

Épült egy hatalmas, úgynevezett Szaniterház is, az emeletén egy bárki által szabadon használható közösségi irodával, ha valakire épp a strandolás közben jön rá a dolgozhatnék. Az öltözők, tusolók, wc-k és pelenkázó mellett itt kapott helyet a központi információs pult, valamint a strandkellék bolt, illetve csomag- és értékmegőrző is. Mi több, a tó partján lesznek „rendezvényterek” is, amelyek ideálisak esküvői vagy céges bulikra. A legnagyobb fedett terem 300 főt is képes leültetni, saját konyhával rendelkezik, amit a Costes csapata üzemeltet. Esküvőt – vagy más bulit – akár a vízen is lehet majd tartani, hisz’ idén már egy 250 m2-es rendezvénystéget is építettek a Lupa-tóra.

A Long Island-re keresztelt 500 méter hosszú félsziget a bulisabb-lazább strandolókat várja, ételt-italt kínáló, saját partszakasszal rendelkező beach club-okkal, sunset partyk-kal, napozó stégekkel.

Bővült a Lupa vendéglátása is. A két strandon összesen 23 vendéglátóegység szolgálja a látogatókat a hamburgerestől a Costesig, köztük cukrászda, lángosos, pizzás, halas, gyrosos BBQ, magyaros ételek, fagylalt stb.