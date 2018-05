Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maturálóknak egyebek mellett a hódmezővásárhelyi iskolakörzetek átszervezéséről is el kell olvasniuk egy szöveget, értelmezve a szegregáció, integráció, hátrányos helyzetű diák fogalmát.","shortLead":"A maturálóknak egyebek mellett a hódmezővásárhelyi iskolakörzetek átszervezéséről is el kell olvasniuk egy szöveget...","id":"20180509_kozepszintu_tortenelemerettsegi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4d7d15-9247-4c6b-b1ab-139165c4c0bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_kozepszintu_tortenelemerettsegi","timestamp":"2018. május. 09. 08:55","title":"Kádár beszédéről és az iszlámról is kérdezik ma az érettségizőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d7cf88-e00c-4823-8709-ba2828ddafb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kedden mutatta be legújabb találmányát, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes szimultán \"tolmácsolni\" a jelenlétében elhangzottakat.","shortLead":"A Microsoft kedden mutatta be legújabb találmányát, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes szimultán...","id":"20180509_microsoft_okoshangszoro_build_konferencia_ceges_megbeszleles_arcfelismeres_mesterseges_intelligencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d7cf88-e00c-4823-8709-ba2828ddafb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2f50bb-cf8b-4d07-95f9-900076d1fd3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_microsoft_okoshangszoro_build_konferencia_ceges_megbeszleles_arcfelismeres_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 09. 11:03","title":"A Microsoft kitalált valamit, ami alaposan megváltoztathatja, amit most egy értekezletről gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista oldalra, Szijjártó Péter azért érez némi felelősséget, és megpróbálja a szavak erejével felnyitni szemét.","shortLead":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista...","id":"20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20324e56-00c3-486c-ac32-c4eed7a281f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","timestamp":"2018. május. 09. 10:49","title":"Szijjártó megpróbálja felnyitni az osztrák államelnök szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82498f-d6f2-4b43-8008-d4e9b1027bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hamarosan fényképezkedhet velük Londonban.","shortLead":"Hamarosan fényképezkedhet velük Londonban.","id":"20180509_Nem_hivtak_meg_Harry_es_Meghan_eskuvojere_Semmi_gond","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d82498f-d6f2-4b43-8008-d4e9b1027bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f66f0b-bb87-414a-ac17-66ceec747df4","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Nem_hivtak_meg_Harry_es_Meghan_eskuvojere_Semmi_gond","timestamp":"2018. május. 09. 14:05","title":"Nem hívták meg Harry és Meghan esküvőjére? Semmi gond!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt bojkottálták az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület munkáját. ","shortLead":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt...","id":"20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42098590-1585-466d-a498-47c9e51dd457","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","timestamp":"2018. május. 07. 18:23","title":"Soha senki nem léphetett ki a Svéd Akadémiából – eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac42094-34f7-413b-a445-4a1f87c5bc44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héttel az után, hogy az örmény parlament nem szavazta meg miniszterelnöknek Nikol Pasinjant, a törvényhozás tagjai álláspontot változtattak, s jóváhagyták az ellenzéki vezér kormányfői kinevezését. ","shortLead":"Egy héttel az után, hogy az örmény parlament nem szavazta meg miniszterelnöknek Nikol Pasinjant, a törvényhozás tagjai...","id":"20180508_Teljes_az_ormeny_ellenzek_gyozelme","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ac42094-34f7-413b-a445-4a1f87c5bc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737959f2-4c00-4b7a-b815-024b55bdcd5b","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Teljes_az_ormeny_ellenzek_gyozelme","timestamp":"2018. május. 08. 13:30","title":"Teljes az örmény ellenzék győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7897652-3c64-4a72-9d74-0b3f0fa384a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesen gyűltek össze a hétfő esti, Parlament előtti demonstrációra, egyelőre csak az Országház lépcsőjét érik körül.","shortLead":"Kevesen gyűltek össze a hétfő esti, Parlament előtti demonstrációra, egyelőre csak az Országház lépcsőjét érik körül.","id":"20180507_Video_Elolanc_alakult_a_parlamentnel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7897652-3c64-4a72-9d74-0b3f0fa384a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e673af9-0a49-43be-bbd0-46b772a0cee7","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Video_Elolanc_alakult_a_parlamentnel","timestamp":"2018. május. 07. 18:43","title":"Videó: Élőlánc alakult a Parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef83721e-2387-4b1d-90a3-cbe3039f9992","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akkreditációt nem lenne szabad a kritikus riportok korlátozására használni – jelentette ki az EBESZ médiaszabadságért felelős képviselője. ","shortLead":"Az akkreditációt nem lenne szabad a kritikus riportok korlátozására használni – jelentette ki az EBESZ...","id":"20180508_EBESZ_az_ujsagirok_parlamenti_kitiltasa_sulyos_aggalyokat_vet_fel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef83721e-2387-4b1d-90a3-cbe3039f9992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b489d28-a97d-4fb2-bb74-932b4ae0b2fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_EBESZ_az_ujsagirok_parlamenti_kitiltasa_sulyos_aggalyokat_vet_fel","timestamp":"2018. május. 08. 09:25","title":"EBESZ: Az újságírók parlamenti kitiltása súlyos aggályokat vet fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]