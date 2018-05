Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383d5451-3d8d-4c55-af9b-6204b46d679f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hol rendezték tavaly a legtöbb konferenciát.","shortLead":"Kiderült, hol rendezték tavaly a legtöbb konferenciát.","id":"20180509_A_konferenciaszervezoket_nem_zavarja_a_katalan_zurzavar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383d5451-3d8d-4c55-af9b-6204b46d679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab99f6b2-b74e-4c21-b1cf-5de560146b24","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_A_konferenciaszervezoket_nem_zavarja_a_katalan_zurzavar","timestamp":"2018. május. 09. 17:41","title":"A konferenciaszervezőket nem zavarja a katalán zűrzavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint azért, mert javulnak az ország gazdasági mutatói.","shortLead":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint...","id":"20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fca75f-0a47-43cd-901e-14c3cfea6cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","timestamp":"2018. május. 09. 12:05","title":"Új plázát építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hónapról hónapra a legfontosabb lista az, amit a Magyar Tudományos Akadémia ad ki, és a nem támogatott utóneveket tartalmazza.","shortLead":"Hónapról hónapra a legfontosabb lista az, amit a Magyar Tudományos Akadémia ad ki, és a nem támogatott utóneveket...","id":"20180509_Meg_se_probalja_Rukkolanak_vagy_Rashidnak_hivni_a_gyereket__nem_engedik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd68a87-b1e4-465b-999a-b1c29bdec0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Meg_se_probalja_Rukkolanak_vagy_Rashidnak_hivni_a_gyereket__nem_engedik","timestamp":"2018. május. 09. 09:38","title":"Meg se próbálja Rukkolának vagy Rashidnak hívni a gyerekét – nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dd499b-ca3a-41e2-9871-2567d9347bd6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő a Könyvklub című új filmjének a premierjén avatta be a nyilvánosságot a dolgok állásába.","shortLead":"A színésznő a Könyvklub című új filmjének a premierjén avatta be a nyilvánosságot a dolgok állásába.","id":"20180510_Jane_Fonda_visszavonult_a_szextol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5dd499b-ca3a-41e2-9871-2567d9347bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63696145-68f4-4e13-acc7-cf3b2332d2a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Jane_Fonda_visszavonult_a_szextol","timestamp":"2018. május. 10. 09:45","title":"Jane Fonda visszavonult a szextől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e36b8f-bc03-405d-a9e8-f89b862822d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy június 12-én Szingapúrban találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy június 12-én Szingapúrban találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20180510_hivatalos_szingapurban_talalkozik_majd_donald_trump_es_kim_dzsong_un","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e36b8f-bc03-405d-a9e8-f89b862822d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712458ab-7d42-4817-844e-c7c265d8f517","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_hivatalos_szingapurban_talalkozik_majd_donald_trump_es_kim_dzsong_un","timestamp":"2018. május. 10. 16:52","title":"Hivatalos: Szingapúrban találkozik majd Donald Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46f3cff-9476-4063-b1e9-90af1c8ba748","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Mi van a fideszes kultúrtérfélen zajló harcok mögött?","shortLead":"Mi van a fideszes kultúrtérfélen zajló harcok mögött?","id":"20180509_Megerdemlike_az_adoforintokat_a_kormanyt_gyalazo_muveszek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46f3cff-9476-4063-b1e9-90af1c8ba748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc50b52a-05ad-4ce2-9c58-54bd45e72063","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Megerdemlike_az_adoforintokat_a_kormanyt_gyalazo_muveszek","timestamp":"2018. május. 09. 15:40","title":"Megérdemlik-e az adóforintokat a kormányt gyalázó művészek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi próbált taxival távozni a Parlament alakuló ülése után, azonban a tüntetők miatt szoros rendőri kísérettel érték el a taxit. A tüntetők kiabáltak és köpködtek, most az is kiderült, hogy kikre: református püspök és a zsinat világi elnöke távozott a házból.","shortLead":"Három férfi próbált taxival távozni a Parlament alakuló ülése után, azonban a tüntetők miatt szoros rendőri kísérettel...","id":"20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dcedd1-4afb-4f42-8359-330659e534d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol","timestamp":"2018. május. 09. 12:12","title":"Református püspököt menekítettek ki tegnap a tüntetők közül a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"77 külföldi egyetemi oktató és tudós szolidaritását fejezte ki a magyar civil szervezetekkel és a Magyar Helsinki Bizottsággal.","shortLead":"77 külföldi egyetemi oktató és tudós szolidaritását fejezte ki a magyar civil szervezetekkel és a Magyar Helsinki...","id":"20180509_Vilaghiru_egyetemi_oktatok_a_Stop_Soros_torvenycsomag_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf91dba0-9e00-4bb3-b840-295bd014f749","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Vilaghiru_egyetemi_oktatok_a_Stop_Soros_torvenycsomag_ellen","timestamp":"2018. május. 09. 10:01","title":"Világhírű egyetemi oktatók a Stop Soros törvénycsomag ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]