[{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Szingapúrban találkozik majd. A dátumot is tudni, de azt egyelőre nem árulták el.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Szingapúrban...","id":"20180510_Megvan_hol_es_mikor_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7a0ce2-025d-42c6-b033-662b47be4298","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Megvan_hol_es_mikor_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. május. 10. 07:10","title":"Megvan, hol és mikor találkozik Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz dolga lesz Orbán Viktornak, ha azt szeretné, hogy Európa öt legélhetőbb országa közé kerüljünk. Két mutató van már most is, amelyben az első ötben állunk, de nálunk rosszabbul csak a bolgárok érzik magukat.","shortLead":"Nehéz dolga lesz Orbán Viktornak, ha azt szeretné, hogy Európa öt legélhetőbb országa közé kerüljünk. Két mutató van...","id":"20180510_Orban_azt_igerte_az_EU_ot_legjobb_helye_koze_kerulunk__mutatjuk_honnan_indulunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d5627-354c-49f0-916a-a54cadeebe3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Orban_azt_igerte_az_EU_ot_legjobb_helye_koze_kerulunk__mutatjuk_honnan_indulunk","timestamp":"2018. május. 10. 18:28","title":"Orbán azt ígérte, az EU öt legjobb helye közé kerülünk – mutatjuk, honnan indulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos találkozójára, de végül nem mehetett el. A döntésnek egy televíziós interjúhoz van köze – írja a 444.","shortLead":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos...","id":"20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b357b6-e0bf-4e4b-ad14-f292e741e980","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","timestamp":"2018. május. 11. 16:22","title":"Nem mehetett el a felcsúti öregdiák-találkozóra, mert kritizálta Orbán akadémiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942da5d3-8f52-46b6-8334-314a8e268bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás, garázdaság és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt nyomoztak két huszonéves fiatal ellen. ","shortLead":"Rongálás, garázdaság és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt nyomoztak két huszonéves fiatal ellen. ","id":"20180511_Kihuztak_par_kukat_az_utca_kozepere_most_vadat_akarnak_emelni_ellenuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=942da5d3-8f52-46b6-8334-314a8e268bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc25f1d-a6e4-46b8-96ea-aaaf5c368636","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Kihuztak_par_kukat_az_utca_kozepere_most_vadat_akarnak_emelni_ellenuk","timestamp":"2018. május. 11. 09:01","title":"Kihúztak pár kukát az utca közepére, most vádat akarnak emelni ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az utolsó állomásokat 2023 végéig akadálymentesítik.","shortLead":"Az utolsó állomásokat 2023 végéig akadálymentesítik.","id":"20180510_Alairtak_a_megallapodast_18_metroallomast_tesznek_akadalymentesse","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7636f62f-45fb-4d36-85c9-b895323ea020","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Alairtak_a_megallapodast_18_metroallomast_tesznek_akadalymentesse","timestamp":"2018. május. 10. 12:29","title":"Aláírták a megállapodást, 18 metróállomást tesznek akadálymentessé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszakította útját szerdán a KLM Amszterdamból Kuala Lumpurna tartó járata, miután a repülőgép egyik utasának túlhevült a mobiltelefonja és a készülék füstölni kezdett.","shortLead":"Megszakította útját szerdán a KLM Amszterdamból Kuala Lumpurna tartó járata, miután a repülőgép egyik utasának...","id":"20180510_kl809_jarat_klm_fustolo_telefon_amszterdam_kuala_lumpur_kenyszerleszallas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e2421a-4c01-468e-a58a-915a76e6368a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_kl809_jarat_klm_fustolo_telefon_amszterdam_kuala_lumpur_kenyszerleszallas","timestamp":"2018. május. 10. 20:03","title":"Füstölni kezdett az egyik utas telefonja, ekkor kezdődött a 18 órát késő repülőgép kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476d63fa-93c9-425d-b5f7-801fcedf7acd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem fizettek a munkatársaknak, ezért fordultak munkaügyi bírósághoz a tévések. A Telin tévét egy fideszes ex-polgármesterjelölttől ötszázezer forintért vette meg a szegedi egyetem hallgatói önkormányzatának egyik érdekeltsége még tavaly novemberben. Műsor még nincs, és a tévések sem kaptak fizetést.","shortLead":"Nem fizettek a munkatársaknak, ezért fordultak munkaügyi bírósághoz a tévések. A Telin tévét egy fideszes...","id":"20180511_Bepereltek_a_szegedi_diakvezer_Torok_Mark_vezette_hallgatoi_onkormanyzat_tevejet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=476d63fa-93c9-425d-b5f7-801fcedf7acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b02918-9a81-4824-9ae3-00c2e988a772","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Bepereltek_a_szegedi_diakvezer_Torok_Mark_vezette_hallgatoi_onkormanyzat_tevejet","timestamp":"2018. május. 11. 11:25","title":"Beperelték a szegedi diákvezér, Török Márk vezette hallgatói önkormányzat tévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0ce59-e089-4c56-832b-fb2cc1d3bfc8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Fizethet az egri kórházigazgató, amiért a Fidesz mellett kampányolt, de szerinte mégis megérte, hiszen Nyitrai Zsolt és a kormánypártok nyertek a választásokon.","shortLead":"Fizethet az egri kórházigazgató, amiért a Fidesz mellett kampányolt, de szerinte mégis megérte, hiszen Nyitrai Zsolt és...","id":"20180509_Fizethet_az_egri_korhazigazgato_aki_a_Fidesz_mellett_kampanyolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a0ce59-e089-4c56-832b-fb2cc1d3bfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f644cb8-3a7a-464f-bd14-44da9b016e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Fizethet_az_egri_korhazigazgato_aki_a_Fidesz_mellett_kampanyolt","timestamp":"2018. május. 09. 18:00","title":"Jogsértés a Fidesz győzelméért: az egri kórházigazgató büszkén fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]