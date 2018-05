Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök meghívására látogat Izraelbe a magyar kormányfő.","shortLead":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök meghívására látogat Izraelbe a magyar kormányfő.","id":"20180511_Varso_utan_Izrael_fele_veszi_az_iranyt_Orban_Viktor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4f3523-4a9d-4e3f-91c5-b6a4e976e42b","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Varso_utan_Izrael_fele_veszi_az_iranyt_Orban_Viktor","timestamp":"2018. május. 11. 18:55","title":"Varsó után Izrael felé veszi az irányt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d128cf65-06b2-4cbf-80b6-0448832c9904","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Padlóra küldték a második legnagyobb kínai mobilgyártót az amerikai kormányzat által kivetett szankciók. Nem a piacvesztéssel van a baj, egyszerűen nem tudnak összerakni új telefonokat.","shortLead":"Padlóra küldték a második legnagyobb kínai mobilgyártót az amerikai kormányzat által kivetett szankciók. Nem...","id":"20180510_zte_leallas_kinai_mobilgyarto_amerikai_szankciok_android_huawei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d128cf65-06b2-4cbf-80b6-0448832c9904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dce0ffc-5e09-4063-a14e-0e3c0a182d11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_zte_leallas_kinai_mobilgyarto_amerikai_szankciok_android_huawei","timestamp":"2018. május. 10. 10:03","title":"Úgy tűnik, kinyírták a ZTE-t – felkészül a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt a HVG-nek adott interjújában, hogy több felkért színész sem volt hajlandó Brezsnyevből viccet csinálni. ","shortLead":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt...","id":"20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f187638-8924-41c9-9788-2f736729ee89","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","timestamp":"2018. május. 10. 15:32","title":"Lengyel Balázs: A becstelenek egyszerre taszítanak és empátiát váltanak ki belőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Középszinten 180, emelt szinten 240 percet kapnak a megoldásra a diákok.","shortLead":"Középszinten 180, emelt szinten 240 percet kapnak a megoldásra a diákok.","id":"20180511_a_nemet_irasbelikkel_folytatodnak_az_erettsegik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606246db-7011-4e79-829d-21c388db7245","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_a_nemet_irasbelikkel_folytatodnak_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 11. 05:13","title":"A német írásbelikkel folytatódnak az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia parlament nemzetbiztonsági bizottsága elrendelte negyven, a francia titkosszolgálatok – polgári hírszerzés és elhárítás, katonai hírszerzés – által készített jelentés nyilvánosságra hozatalát. ","shortLead":"A francia parlament nemzetbiztonsági bizottsága elrendelte negyven, a francia titkosszolgálatok – polgári hírszerzés és...","id":"20180511_Tirkosszolgalati_presben_a_parizsi_verengzest_elrendelo_terroristakkal_seftelo_francia_oriasceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d216c-459e-41cd-8769-24f5d329e5f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Tirkosszolgalati_presben_a_parizsi_verengzest_elrendelo_terroristakkal_seftelo_francia_oriasceg","timestamp":"2018. május. 11. 10:19","title":"Feloldott titkosítás: kutyaszorítóban az Iszlám Állammal seftelő francia óriáscég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30097bc4-1464-498d-ba43-d78245e2d33c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 helyszín, 100 program ezen a héten péntektől vasárnapig a Bartók Béla Boulevard-on, azaz az ELEVEN Tavasz fesztiválon, amelynek immár saját étlapja is van. ","shortLead":"25 helyszín, 100 program ezen a héten péntektől vasárnapig a Bartók Béla Boulevard-on, azaz az ELEVEN Tavasz...","id":"20180509_Etlapon_az_ELEVEN_tavasz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30097bc4-1464-498d-ba43-d78245e2d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5acf04e-c95a-4c9d-be7a-28a83ed3fb95","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Etlapon_az_ELEVEN_tavasz","timestamp":"2018. május. 10. 09:27","title":"Étlapon az ELEVEN tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8e4526-8fe6-412f-9ac0-838dd5537e34","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180511_Mehanya_vs_mehkiralyno__ujabb_dicso_pelda_az_allami_tankonyvkiadasbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8e4526-8fe6-412f-9ac0-838dd5537e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4c6535-7c1a-4de4-8e9a-62b7975676ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Mehanya_vs_mehkiralyno__ujabb_dicso_pelda_az_allami_tankonyvkiadasbol","timestamp":"2018. május. 11. 11:14","title":"Méhanya vs. méhkirálynő – újabb dicső példa az állami tankönyvkiadásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180510_Csodalatos_videoval_tiszteleg_a_BBC_a_92_eves_David_Attenborough_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d34482-8080-432e-ac9d-59e7d8fe2d94","keywords":null,"link":"/elet/20180510_Csodalatos_videoval_tiszteleg_a_BBC_a_92_eves_David_Attenborough_elott","timestamp":"2018. május. 10. 08:54","title":"Csodálatos videóval tiszteleg a BBC a 92 éves David Attenborough előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]