[{"available":true,"c_guid":"942da5d3-8f52-46b6-8334-314a8e268bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás, garázdaság és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt nyomoztak két huszonéves fiatal ellen. ","shortLead":"Rongálás, garázdaság és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt nyomoztak két huszonéves fiatal ellen. ","id":"20180511_Kihuztak_par_kukat_az_utca_kozepere_most_vadat_akarnak_emelni_ellenuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=942da5d3-8f52-46b6-8334-314a8e268bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc25f1d-a6e4-46b8-96ea-aaaf5c368636","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Kihuztak_par_kukat_az_utca_kozepere_most_vadat_akarnak_emelni_ellenuk","timestamp":"2018. május. 11. 09:01","title":"Kihúztak pár kukát az utca közepére, most vádat akarnak emelni ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad493f53-b8fe-4c86-986d-b4baa73a5a57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a mindszenti régi temetőben utoljára a kilencvenes évek közepén temettek el bárkit, időszerű a terület újragondolása. A helyi képviselő-testület úgy döntött, hogy a kereszteket elviszik, a halottakat viszont a földben hagyják, így alakítanak ki a területen pihenőparkot.","shortLead":"Mivel a mindszenti régi temetőben utoljára a kilencvenes évek közepén temettek el bárkit, időszerű a terület...","id":"20180511_A_nyugalom_garantalt__pihenoparkot_csinalnak_egy_regi_temetobol_Mindszenten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad493f53-b8fe-4c86-986d-b4baa73a5a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035a07f4-09b5-4256-b523-f513249e5371","keywords":null,"link":"/elet/20180511_A_nyugalom_garantalt__pihenoparkot_csinalnak_egy_regi_temetobol_Mindszenten","timestamp":"2018. május. 11. 15:31","title":"A nyugalom garantált – pihenőparkot csinálnak egy régi temetőből Mindszenten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","id":"20180511_a_penteket_sem_usszuk_meg_zivatarok_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e415b454-3107-412c-9b56-bcb14a10e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_a_penteket_sem_usszuk_meg_zivatarok_nelkul","timestamp":"2018. május. 11. 05:25","title":"A pénteket sem ússzuk meg felhőszakadás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kétségbeesett betegek panaszai jutottak el a hvg.hu-hoz a transzplantációs klinikáról. Sokan kórházi fertőzésektől félnek, és állítják, hogy az intézmény alaposabb takarításával megelőzhető lenne számos megbetegedés. Megkerestük a kórházat, és az illetékesek igyekeztek is megnyugtatni mindenkit, hogy baj egy szál se. Beszámolójuk hitelességét nem növeli az állami adatszolgáltatásban a transzparencia hiánya, illetve a kórházakra vonatkozó törvények és a megvalósulásuk közt a jogvédők által tapasztalt különbségek.","shortLead":"Kétségbeesett betegek panaszai jutottak el a hvg.hu-hoz a transzplantációs klinikáról. Sokan kórházi fertőzésektől...","id":"20180511_Nehez_tisztan_latni_a_korhazi_fertozesek_ugyeben_a_transzplantacios_klinikan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3c1f56-f2e4-4777-adf8-34418698ef77","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nehez_tisztan_latni_a_korhazi_fertozesek_ugyeben_a_transzplantacios_klinikan","timestamp":"2018. május. 11. 07:10","title":"Aggódnak a transzplantációs klinikán: szervre várnak, fertőzést kapnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetők inzultálták a református egyház több vezetőjét kedden a Kossuth téren.","shortLead":"A tüntetők inzultálták a református egyház több vezetőjét kedden a Kossuth téren.","id":"20180509_Leendo_miniszter_kerte_a_rendorseget_inditsanak_eljarast_a_tuntetesen_tortentek_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95558462-5c68-4938-9f8b-fd334217e7a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Leendo_miniszter_kerte_a_rendorseget_inditsanak_eljarast_a_tuntetesen_tortentek_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 19:24","title":"Leendő miniszter kérte a rendőrséget, indítsanak eljárást a tüntetésen történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt az első és a második levél megoldása is.","shortLead":"Itt az első és a második levél megoldása is.","id":"20180510_Ha_igy_irta_meg_a_leveleket_a_mai_angolerettsegin_biztosan_jo_eredmenyt_ert_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c617ea3-9901-4436-87d3-01988a1cb109","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Ha_igy_irta_meg_a_leveleket_a_mai_angolerettsegin_biztosan_jo_eredmenyt_ert_el","timestamp":"2018. május. 10. 14:39","title":"Ha így írta meg a leveleket a mai angolérettségin, biztosan jó eredményt ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az ember veleszületett igazságérzettel rendelkezik, és a bosszú jelentős szerepet játszik az emberek társadalmi rendjének fenntartásában. De tehetünk-e az ellen valamit, ha elfog minket a vágy, hogy másvalakit szenvedni lássunk?","shortLead":"Az ember veleszületett igazságérzettel rendelkezik, és a bosszú jelentős szerepet játszik az emberek társadalmi...","id":"20180510_Miert_akarunk_bosszut_allni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf2c833-7d58-488b-8460-42328edf1f84","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180510_Miert_akarunk_bosszut_allni","timestamp":"2018. május. 10. 13:15","title":"Miért akarunk másokon bosszút állni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75 millió darab Apple-részvényt vásárolt. Ennek kapcsán a Microsoft alapítója is elmondta a sokakat talán meglepő véleményét az Apple-ről.","shortLead":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75...","id":"20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97caf7-ff71-4a37-a53a-9f5f5bb73d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","timestamp":"2018. május. 11. 09:03","title":"Lássuk be, Bill Gates azért tud olyat mondani, amin sokan meglepődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]