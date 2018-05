Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár arra biztatta Haszan Róhánit, hogy Irán továbbra is tartsa be az atomalkut, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok felmondta azt.","shortLead":"A német kancellár arra biztatta Haszan Róhánit, hogy Irán továbbra is tartsa be az atomalkut, annak ellenére...","id":"20180510_Merkel_telefonon_beszelt_az_irani_elnokkel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253a6653-4365-422b-9993-efc48ccdb272","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Merkel_telefonon_beszelt_az_irani_elnokkel","timestamp":"2018. május. 10. 21:55","title":"Merkel telefonon beszélt az iráni elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b54133-5aca-4162-8c2e-c762268403ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly Ferrari-gyűjtőként ismert Josh Cartu ezúttal egyszerre két autóját töltötte meg üzemanyaggal.","shortLead":"Az igen komoly Ferrari-gyűjtőként ismert Josh Cartu ezúttal egyszerre két autóját töltötte meg üzemanyaggal.","id":"20180509_a_nap_fotoja_budapesti_milliardos_szuperauto_josh_cartu_ferrari_laferrari_rollsroyce_phantom_benzin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7b54133-5aca-4162-8c2e-c762268403ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00f6c6d-9deb-4791-a678-5a65584401bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_a_nap_fotoja_budapesti_milliardos_szuperauto_josh_cartu_ferrari_laferrari_rollsroyce_phantom_benzin","timestamp":"2018. május. 09. 11:21","title":"A nap fotója: a budapesti milliárdos még áremelés előtt megtankolta két szuperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dae605-225c-4a29-a63d-e04461406274","c_author":"Csuhai István","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_Husz_mondat_Megyesi_Gusztav_emlektablajahoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96dae605-225c-4a29-a63d-e04461406274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c8fd7f-da5b-4bc0-9f44-daf26c5c88bf","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Husz_mondat_Megyesi_Gusztav_emlektablajahoz","timestamp":"2018. május. 09. 17:34","title":"Húsz mondat Megyesi Gusztáv emléktáblájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c21b0d5-e954-46a0-9bbd-1a101757503a","c_author":"","category":"elet","description":"Egy eredetileg a csontritkulás kezelésére kifejlesztett gyógyszer alkalmazásával sikerült növekedésre késztetniük páciensektől vett hajtüszőket laboratóriumi körülmények között brit kutatóknak.","shortLead":"Egy eredetileg a csontritkulás kezelésére kifejlesztett gyógyszer alkalmazásával sikerült növekedésre késztetniük...","id":"20180509_uj_gyogymodot_talalhattak_a_kopaszodasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c21b0d5-e954-46a0-9bbd-1a101757503a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7a1190-67c0-40bb-a68d-95831a2cc692","keywords":null,"link":"/elet/20180509_uj_gyogymodot_talalhattak_a_kopaszodasra","timestamp":"2018. május. 09. 14:31","title":"Új gyógymódot találhattak a kopaszodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c056f8d8-63ba-4dab-9ea5-f8783839fe15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki 4800 forintot keres egy óra alatt, az már elérte az európai átlagot. Az is kiderült: egyetlen nemzet van az unióban, ahol rosszabbul érzik magukat az emberek, mint Magyarországon.","shortLead":"Aki 4800 forintot keres egy óra alatt, az már elérte az európai átlagot. Az is kiderült: egyetlen nemzet van...","id":"20180509_Talalt_az_Eurostat_egy_nemzetet_akik_meg_a_magyaroknal_is_rosszabbul_erzik_magukat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c056f8d8-63ba-4dab-9ea5-f8783839fe15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203bb2ee-a6db-4f09-bc01-b93dc2743857","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Talalt_az_Eurostat_egy_nemzetet_akik_meg_a_magyaroknal_is_rosszabbul_erzik_magukat","timestamp":"2018. május. 09. 15:01","title":"Talált az Eurostat egy nemzetet, amelyik még a magyaroknál is rosszabbul érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bármennyire is csorbult a jogállamiság Magyarországon, Orbán Viktor megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor.","shortLead":"Bármennyire is csorbult a jogállamiság Magyarországon, Orbán Viktor megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor.","id":"20180509_Ures_bloff_hogy_Orbant_meg_lehet_szorongatni_az_EUpenzek_megvonasaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c5fe53-dd24-4e0f-96f1-e2111ae2d9b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Ures_bloff_hogy_Orbant_meg_lehet_szorongatni_az_EUpenzek_megvonasaval","timestamp":"2018. május. 09. 11:54","title":"Üres blöff, hogy Orbánt meg lehet szorongatni az EU-pénzek megvonásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e0a28-bb1b-423c-942a-c048e916b3a5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet szerint színvonalas, a vizsgakövetelményeknek és -leírásnak mindenben megfelelő feladatsorokat oldhattak meg a diákok idén. Külön üdvözlik, hogy a vizsga összeállítói nyitottak a jelenkori témákra is.","shortLead":"A szervezet szerint színvonalas, a vizsgakövetelményeknek és -leírásnak mindenben megfelelő feladatsorokat oldhattak...","id":"20180509_velemenyt_mondtak_az_erettsegirol_a_tortenelemoktatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982e0a28-bb1b-423c-942a-c048e916b3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a343dc-b595-4b1f-b165-4a06ca11e5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_velemenyt_mondtak_az_erettsegirol_a_tortenelemoktatok","timestamp":"2018. május. 09. 12:54","title":"Véleményt mondtak az érettségiről a történelemoktatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap szerint a sportvezető gyanúsítása csak mellékszálnak tűnik, államtitkokkal tarkított politikai ügy lehet belőle.","shortLead":"A kormánypárti lap szerint a sportvezető gyanúsítása csak mellékszálnak tűnik, államtitkokkal tarkított politikai ügy...","id":"20180510_magyar_idok_gigantikus_botranyt_hozhat_az_osz_gyarfas_ugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dd8cbf-7813-4a0e-b8cb-74ffe9ccd2d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_magyar_idok_gigantikus_botranyt_hozhat_az_osz_gyarfas_ugyben","timestamp":"2018. május. 10. 12:17","title":"Politikai botrányt jósol Gyárfás-ügyben a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]