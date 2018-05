Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"description":"Mészáros Lőrinc bizalmasának közbelépésével születhetett csak egyezség a kecskeméti Malom és hat Skála-üzletház tulajdonosainak vitájában. A húszmilliárdos vagyontömegen osztozni kell.","shortLead":"Mészáros Lőrinc bizalmasának közbelépésével születhetett csak egyezség a kecskeméti Malom és hat Skála-üzletház...","id":"20180510_Aki_egyuttmukodik_Meszarosekkal_azt_elni_hagyjak__tizmilliardos_egyezszeg_szuletett_meg","timestamp":"2018. május. 10. 14:11","title":"\"Aki együttműködik Mészárosékkal, azt élni hagyják\" – tízmilliárdos egyezség született meg","description":"Ez egyelőre a nem hivatalos, nyelvtanárok által készített megoldás.","shortLead":"Ez egyelőre a nem hivatalos, nyelvtanárok által készített megoldás.","id":"20180510_Mutatjuk_hogyan_kellett_megoldani_a_mai_angolerettsegi_elso_reszet","timestamp":"2018. május. 10. 13:14","title":"Mutatjuk, hogyan kellett megoldani a mai angolérettségi első részét","description":"A recept: végy 300 tojást, 15-15 kg lisztet, vajat és cukrot és 50 kiló cukormázat, és ha van 250 órád, már kész is a gigantikus királyi esküvői torta.","shortLead":"A recept: végy 300 tojást, 15-15 kg lisztet, vajat és cukrot és 50 kiló cukormázat, és ha van 250 órád, már kész is...","id":"20180511_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eletnagysagu_tort","timestamp":"2018. május. 11. 20:32","title":"Életnagyságú tortát mintáztak Harry hercegről és Meghan Markle-ről"

\r

"shortLead":"Nyugodtan nevezhető naivnak Kásler Miklós a Mandinernek adott interjúja alapján: az Emmi leendő minisztere szerint...","id":"20180511_Balog_utodja_mar_nem_oktatni_hanem_nevelni_akarja_az_On_gyereket","timestamp":"2018. május. 11. 14:41","title":"Balog utódja már nem oktatni, hanem nevelni akarja az Ön gyerekét","description":"Nyugodtan nevezhető naivnak Kásler Miklós a Mandinernek adott interjúja alapján: az Emmi leendő minisztere szerint az orvosoknak, nővéreknek, tanároknak csak lehetőséget kell adni arra, hogy emberhez méltó életet éljenek, és máris megoldódnának a szakági problémák. Az egészségügy problémájának a gyökerénél egyébként az ellenzék található. És ő már nem oktatásban gondolkodik, hanem nevelésben. ","shortLead":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. "shortLead":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20180511_a_penteket_sem_usszuk_meg_zivatarok_nelkul","timestamp":"2018. május. 11. 05:25","title":"A pénteket sem ússzuk meg felhőszakadás nélkül","description":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","id":"20180510_Vilagsajtot_bejart_hir_is_van_az_idei_angolerettsegin","timestamp":"2018. május. 10. 08:47","title":"Világsajtót bejárt hír is van az idei angolérettségin","description":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","shortLead":"Donald Trump Kövér László magyar házelnökkel ellentétben eddig csak fenyegetőzik.","id":"20180509_Kitiltana_a_kritikus_ujsagirokat_a_Feher_Hazbol_az_amerikai_elnok","timestamp":"2018. május. 09. 21:11","title":"Kitiltaná a kritikus újságírókat a Fehér Házból az amerikai elnök","description":"Donald Trump Kövér László magyar házelnökkel ellentétben eddig csak fenyegetőzik." Ennek apropóján ültünk le beszélgetni a festő-popzenész-humoristával, aki rögtön meg is dicsért bennünket, hogy nem késtünk a találkozóról, mint mondja, neki a pontosság biztonságot ad.","shortLead":"Több mint 30 év után életműösszegző és új dalokkal teli dupla albummal jelentkezett Galla Miklós Bélát itt ne keressék...","id":"20180510_Galla_Miklos_Nem_vagyok_buval_belelt_Plane_most_hogy_CDm_jelenik_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0c7b51-1f58-450b-8b52-de8189ffee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c3155-ae31-4f30-919c-509bee4b1048","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Galla_Miklos_Nem_vagyok_buval_belelt_Plane_most_hogy_CDm_jelenik_meg","timestamp":"2018. május. 10. 20:00","title":"Galla Miklós: „Nem vagyok búvalbélelt. Pláne most, hogy CD-m jelenik meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]