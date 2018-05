Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan nagyon azért nem kell lelkendezni. ","shortLead":"Olyan nagyon azért nem kell lelkendezni. ","id":"20180509_Csoda_tortent_olcsobb_lett_a_vizes_vebe_helyszine","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6ea1cb-1d61-440b-8386-59e16c63c130","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Csoda_tortent_olcsobb_lett_a_vizes_vebe_helyszine","timestamp":"2018. május. 09. 16:22","title":"Csoda történt: olcsóbb lett a vizes vébé helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c78d2-cafd-4586-b0ce-febd17d601ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag olcsón, a bolti árhoz képest 30-40 ezerrel forinttal kedvezőbb áron jutottak hozzá a parlamenti képviselők idei legfontosabb munkaeszközeikhez. Bár Samsung mobilt is választhattak volna, a többség mégis az Apple aktuális csúcsgépét kérte. Ennél már csak a telefonokhoz kapcsolódó előfizetői csomag díja abszurdabb. ","shortLead":"Viszonylag olcsón, a bolti árhoz képest 30-40 ezerrel forinttal kedvezőbb áron jutottak hozzá a parlamenti képviselők...","id":"20180510_apple_iphone_x_parlamenti_kepviselok_dell_548_laptop_orszaggyulesi_kepviselok_mobilja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c78d2-cafd-4586-b0ce-febd17d601ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df7aeb0-9687-43eb-b28a-07cea8d37d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_apple_iphone_x_parlamenti_kepviselok_dell_548_laptop_orszaggyulesi_kepviselok_mobilja","timestamp":"2018. május. 10. 15:23","title":"\"Csak\" 344 ezer forint darabáron kaptak iPhone X mobilokat a képviselők, és nem ez a legmeglepőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75 millió darab Apple-részvényt vásárolt. Ennek kapcsán a Microsoft alapítója is elmondta a sokakat talán meglepő véleményét az Apple-ről.","shortLead":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75...","id":"20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97caf7-ff71-4a37-a53a-9f5f5bb73d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","timestamp":"2018. május. 11. 09:03","title":"Lássuk be, Bill Gates azért tud olyat mondani, amin sokan meglepődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Búcsút inthetünk az eddig ismert iránymutatási rendszernek: a Google kiterjesztett valósággal turbózza fel saját térképszolgáltatását, amely így az alkalmazásban megjelenő információkat az aktuális környezetünkre vetítve mutatja majd.","shortLead":"Búcsút inthetünk az eddig ismert iránymutatási rendszernek: a Google kiterjesztett valósággal turbózza fel saját...","id":"20180511_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_augmented_reality_google_io_konferencia_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d801cd6-ee6d-4408-9e6b-9a0ec8ed3709","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_augmented_reality_google_io_konferencia_2018","timestamp":"2018. május. 11. 07:02","title":"Használja a Google Térképet? Olyan újítás jön, amitől tátva marad a szája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e0a28-bb1b-423c-942a-c048e916b3a5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet szerint színvonalas, a vizsgakövetelményeknek és -leírásnak mindenben megfelelő feladatsorokat oldhattak meg a diákok idén. Külön üdvözlik, hogy a vizsga összeállítói nyitottak a jelenkori témákra is.","shortLead":"A szervezet szerint színvonalas, a vizsgakövetelményeknek és -leírásnak mindenben megfelelő feladatsorokat oldhattak...","id":"20180509_velemenyt_mondtak_az_erettsegirol_a_tortenelemoktatok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982e0a28-bb1b-423c-942a-c048e916b3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a343dc-b595-4b1f-b165-4a06ca11e5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_velemenyt_mondtak_az_erettsegirol_a_tortenelemoktatok","timestamp":"2018. május. 09. 12:54","title":"Véleményt mondtak az érettségiről a történelemoktatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három, börtönben fogva tartott amerikai állampolgárt engedett szabadon Észak-Korea – jelentette be Donald Trump amerikai elnök egy Twitter-üzenetben.","shortLead":"Három, börtönben fogva tartott amerikai állampolgárt engedett szabadon Észak-Korea – jelentette be Donald Trump...","id":"20180509_Amerikai_polgarokat_engedett_el_EszakKorea","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47672078-39e6-4255-92f6-2f2f54c1ea9e","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Amerikai_polgarokat_engedett_el_EszakKorea","timestamp":"2018. május. 09. 15:03","title":"Amerikai polgárokat engedett el Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár arra biztatta Haszan Róhánit, hogy Irán továbbra is tartsa be az atomalkut, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok felmondta azt.","shortLead":"A német kancellár arra biztatta Haszan Róhánit, hogy Irán továbbra is tartsa be az atomalkut, annak ellenére...","id":"20180510_Merkel_telefonon_beszelt_az_irani_elnokkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253a6653-4365-422b-9993-efc48ccdb272","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Merkel_telefonon_beszelt_az_irani_elnokkel","timestamp":"2018. május. 10. 21:55","title":"Merkel telefonon beszélt az iráni elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","shortLead":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","id":"20180510_Vilagsajtot_bejart_hir_is_van_az_idei_angolerettsegin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6450acaa-94e4-40eb-b2b9-8a64e481c934","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Vilagsajtot_bejart_hir_is_van_az_idei_angolerettsegin","timestamp":"2018. május. 10. 08:47","title":"Világsajtót bejárt hír is van az idei angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]