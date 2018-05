Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz dolga lesz Orbán Viktornak, ha azt szeretné, hogy Európa öt legélhetőbb országa közé kerüljünk. Két mutató van már most is, amelyben az első ötben állunk, de nálunk rosszabbul csak a bolgárok érzik magukat.","shortLead":"Nehéz dolga lesz Orbán Viktornak, ha azt szeretné, hogy Európa öt legélhetőbb országa közé kerüljünk. Két mutató van...","id":"20180510_Orban_azt_igerte_az_EU_ot_legjobb_helye_koze_kerulunk__mutatjuk_honnan_indulunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d5627-354c-49f0-916a-a54cadeebe3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Orban_azt_igerte_az_EU_ot_legjobb_helye_koze_kerulunk__mutatjuk_honnan_indulunk","timestamp":"2018. május. 10. 18:28","title":"Orbán azt ígérte, az EU öt legjobb helye közé kerülünk – mutatjuk, honnan indulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc0615e-69a5-4612-863a-c71578d07c44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A videón megelevenedik az ország egyik legrégibb vára, Abaújvár XI. századi verziója. ","shortLead":"A videón megelevenedik az ország egyik legrégibb vára, Abaújvár XI. századi verziója. ","id":"20180511_Video_Virtualis_turan_latogathatunk_el_egy_XI_szazadi_magyar_eroditmenybe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc0615e-69a5-4612-863a-c71578d07c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b88b4f3-3c9d-4c00-bea6-3a05b717c0e0","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Video_Virtualis_turan_latogathatunk_el_egy_XI_szazadi_magyar_eroditmenybe","timestamp":"2018. május. 11. 12:50","title":"Ezen a videón ellátogathatunk egy XI. századi magyar erődítménybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érettségi közben vették el egy budapesti gimnázium diákjaitól az évszámokat is tartalmazó, régebbi atlaszokat. Holott rendelet van arról, hogy a vizsgázók használhatják azt, a legtöbb gimnáziumban így is történt.","shortLead":"Érettségi közben vették el egy budapesti gimnázium diákjaitól az évszámokat is tartalmazó, régebbi atlaszokat. Holott...","id":"20180510_Erettsegi_kozben_koboztak_el_a_regi_toriatlaszokat_a_diakoktol_pedig_hasznalhattak_volna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83e138f-9e3f-4e24-8b82-9b1c1f410516","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Erettsegi_kozben_koboztak_el_a_regi_toriatlaszokat_a_diakoktol_pedig_hasznalhattak_volna","timestamp":"2018. május. 10. 09:44","title":"Érettségi közben kobozták el a régi töriatlaszokat a diákoktól, pedig használhatták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2087ba-36bd-4ed2-baac-57bcbea6f66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napja alakult meg az új összetételű Országgyűlés, de az eddigi gyakorlat szerint a parlamentből kiszorult kormánypárti képviselőknek sincs miért aggódniuk: a Fidesz- frakció előző vezetője, úgy tudjuk, már puhatolózott a távozóknál, mivel szeretnének foglalkozni a jövőben.","shortLead":"Két napja alakult meg az új összetételű Országgyűlés, de az eddigi gyakorlat szerint a parlamentből kiszorult...","id":"20180510_A_Fidesz_most_sem_hagyja_az_ut_szelen_a_parlamentbol_kiszorult_kepviseloit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f2087ba-36bd-4ed2-baac-57bcbea6f66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f973b7-9d79-4717-8f67-7086cf012575","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_A_Fidesz_most_sem_hagyja_az_ut_szelen_a_parlamentbol_kiszorult_kepviseloit","timestamp":"2018. május. 10. 10:45","title":"A Fidesz most sem hagyja az út szélén a parlamentből kiszorult képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","shortLead":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","id":"20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69d8e83-0c57-40de-b768-bdfdcefbc1f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","timestamp":"2018. május. 09. 17:30","title":"Kevés a női rendező Cannes-ban, Cate Blanchett mégis védi a fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75 millió darab Apple-részvényt vásárolt. Ennek kapcsán a Microsoft alapítója is elmondta a sokakat talán meglepő véleményét az Apple-ről.","shortLead":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75...","id":"20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97caf7-ff71-4a37-a53a-9f5f5bb73d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","timestamp":"2018. május. 11. 09:03","title":"Lássuk be, Bill Gates azért tud olyat mondani, amin sokan meglepődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült, hogy a hatóanyag nélküli szer akkor is hatásos lehet, ha a páciens tisztában van a készítmény semlegességével.","shortLead":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült...","id":"20180510_placebohatas_hogyan_mukodik_a_placebo_hatasos_pszichologia_gyogyitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba343ffa-2fd0-4758-9c01-04aec3bf6044","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_placebohatas_hogyan_mukodik_a_placebo_hatasos_pszichologia_gyogyitas","timestamp":"2018. május. 10. 12:03","title":"Megvan a titok? Kiderült, hogy akkor is működhet a placebo, ha tudjuk, hogy semleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010871fe-e07a-4d1f-899f-1fb1a949222a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fegyverboltban készült felvétel hamar körbeszáguldott az interneten, és nagy visszhangot váltott ki.","shortLead":"A fegyverboltban készült felvétel hamar körbeszáguldott az interneten, és nagy visszhangot váltott ki.","id":"20180510_A_nap_legdurvabb_videoja_amikor_egy_negyeves_amerikai_kisfiu_pozol_egy_gepfegyverrel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=010871fe-e07a-4d1f-899f-1fb1a949222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6997f37-aac2-4d8b-ae50-593943eac5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_A_nap_legdurvabb_videoja_amikor_egy_negyeves_amerikai_kisfiu_pozol_egy_gepfegyverrel","timestamp":"2018. május. 10. 09:52","title":"A nap legdurvább videója, amikor egy négyéves amerikai kisfiú pózol egy gépfegyverrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]