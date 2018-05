Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon útfelújítások zajlanak, ez okozza a fennakadást. A sor Herceghalomtól Tatabányáig tart.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon útfelújítások zajlanak, ez okozza a fennakadást. A sor Herceghalomtól Tatabányáig tart.","id":"20180510_30_kilometeres_dugo_az_m1esen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492ff621-042d-4a96-ad15-11706dfeaaff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_30_kilometeres_dugo_az_m1esen","timestamp":"2018. május. 10. 10:58","title":"Irdatlan dugó: 30 kilométeren állt be az M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d24a8a5-ca00-46cf-985c-09d801d010a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy területre adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Nagy területre adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20180510_az_orszag_felenek_zivataros_napja_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d24a8a5-ca00-46cf-985c-09d801d010a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3683289-fd0e-4ab7-aa82-9b602eb96b81","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_az_orszag_felenek_zivataros_napja_lesz","timestamp":"2018. május. 10. 05:11","title":"Az ország felének zivataros napja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e8397b-f942-465c-b35e-ea3b4255b1e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump felfelé repíti a nyersanyag árát.","shortLead":"Donald Trump felfelé repíti a nyersanyag árát.","id":"20180510_Megkongattak_a_veszharangot_johet_a_szazdollaros_olajar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e8397b-f942-465c-b35e-ea3b4255b1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941aed56-aab5-4a2c-bb39-53846081e47c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Megkongattak_a_veszharangot_johet_a_szazdollaros_olajar","timestamp":"2018. május. 10. 21:00","title":"Megkongatták a vészharangot: jöhet a százdolláros olajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Cornstein jól szerepelt meghallgatásán.","shortLead":"David Cornstein jól szerepelt meghallgatásán.","id":"20180509_Megvedi_a_CEUt_a_leendo_amerikai_nagykovet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fc977b-0d1b-4235-8822-fc471d846aa8","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Megvedi_a_CEUt_a_leendo_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. május. 09. 19:48","title":"Megvédi a CEU-t a leendő amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1861610-d3a0-4a91-9ceb-ebd6596ac853","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bödőcs Tibor a Ponyvaregény gengszterének bőrébe bújt, és munkába menet arról áradozott a spanjának, milyen menő az a demokrácia, amit ő ismer. Aki nem látta a Ponyvaregényt, lehet, nem fog érteni minden poént a humorista egyébként áthallásos videójából, amiből kiderül például az, hogy egy demokráciában nem lehet csak úgy a választáson indulni Négyfejű Szopó Pingvinek Szövetsége néven, egy normális országban az újságírók nem a politikusok ánuszában laknak, és az ellenzék sem azért politizál, mert drága a fanszőr-stylist.","shortLead":"Bödőcs Tibor a Ponyvaregény gengszterének bőrébe bújt, és munkába menet arról áradozott a spanjának, milyen menő...","id":"20180510_bodocs_az_ellenzek_nem_azert_politizal_mert_draga_a_fanszor_stylist","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1861610-d3a0-4a91-9ceb-ebd6596ac853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47e3f1a-1647-426c-8c2e-2d28d742372b","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_bodocs_az_ellenzek_nem_azert_politizal_mert_draga_a_fanszor_stylist","timestamp":"2018. május. 10. 18:44","title":"Bödőcs: Az ellenzék nem azért politizál, mert drága a fanszőr-stylist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár arra biztatta Haszan Róhánit, hogy Irán továbbra is tartsa be az atomalkut, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok felmondta azt.","shortLead":"A német kancellár arra biztatta Haszan Róhánit, hogy Irán továbbra is tartsa be az atomalkut, annak ellenére...","id":"20180510_Merkel_telefonon_beszelt_az_irani_elnokkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253a6653-4365-422b-9993-efc48ccdb272","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Merkel_telefonon_beszelt_az_irani_elnokkel","timestamp":"2018. május. 10. 21:55","title":"Merkel telefonon beszélt az iráni elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce81b0b7-8611-4687-b6b9-20448c3c9bd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb darabbal bővült a tudományos szenzációk sora, miután holland tudósok sikerrel hoztak létre mesterséges embriókat hímivarsejt és petesejt helyett egerek őssejtjeinek felhasználásával.","shortLead":"Újabb darabbal bővült a tudományos szenzációk sora, miután holland tudósok sikerrel hoztak létre mesterséges embriókat...","id":"20180509_mesterseges_embrio_petesejt_himivarsejt_ossejt_egerek_nicolas_rivron_veteles_terhesseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce81b0b7-8611-4687-b6b9-20448c3c9bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910eeda3-3572-4d22-b190-386346948214","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_mesterseges_embrio_petesejt_himivarsejt_ossejt_egerek_nicolas_rivron_veteles_terhesseg","timestamp":"2018. május. 09. 17:58","title":"Óriási áttörés: hímivar- és petesejt nélkül hoztak létre mesterséges embriókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","shortLead":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","id":"20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e5992a-7416-44ba-a3d3-53a54cee3523","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Jogerősen elmeszelte egy magyar bíróság a Deezer zeneszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]