Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idén már több mint négyszáz esetet regisztráltak, míg tavaly egész évben csak 267 megbetegedést jelentettek be.","shortLead":"Idén már több mint négyszáz esetet regisztráltak, míg tavaly egész évben csak 267 megbetegedést jelentettek be.","id":"20180511_Angliaban_is_terjed_a_kanyaro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1b01b-d7b7-4d99-a055-6ad3b3caf2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Angliaban_is_terjed_a_kanyaro","timestamp":"2018. május. 11. 17:31","title":"Angliában is aggasztó gyorsasággal terjed a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3346d4-83e1-4afb-8db7-4de1176c0dcf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az egészségügy átalakítása, a magyar vállalkozások segítése, hatalmas infrastrukturális projektek és bőkezű EU-támogatások. Így képzeli Orbán Viktor a következő négy évet. Sőt, a következő tizenkettőt.","shortLead":"Az egészségügy átalakítása, a magyar vállalkozások segítése, hatalmas infrastrukturális projektek és bőkezű...","id":"20180511_orban_viktor_gazdasagpolitikai_irany_parlamenti_beszed","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3346d4-83e1-4afb-8db7-4de1176c0dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be4c8ca-d83a-40fb-9206-db487c8b11a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_orban_viktor_gazdasagpolitikai_irany_parlamenti_beszed","timestamp":"2018. május. 11. 06:30","title":"A jég hátán is megélő fiatalokkal építené a virágzó Magyarországot Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő szerdán mutatja be a HMD Global a Nokia X-et, amelynek immár szinte valamennyi kulcsspecifikációja napvilágra került.","shortLead":"Jövő szerdán mutatja be a HMD Global a Nokia X-et, amelynek immár szinte valamennyi kulcsspecifikációja napvilágra...","id":"20180511_kiszivarogtak_a_nokiax_specifikacioi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afc725f-1b8c-4751-80d7-ab8c32282f43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_kiszivarogtak_a_nokiax_specifikacioi","timestamp":"2018. május. 11. 10:01","title":"Nokia X: szinte minden kiszivárgott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38406d9f-d950-4931-8a31-f9d650a0d014","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Medgyessy Péter óta nem volt senki akkora útelágazódás előtt, mint a jelenlegi magyar ellenzék. Az újratervezést ez alkalommal a Jobbik kezdi, amely elnöke és frakcióvezetője nélkül maradt. Hétvégén eldől, hogy a következő két évben merre megy a jobbról középre vágó párt – de a tét akár a túlélés is lehet. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Medgyessy Péter óta nem volt senki akkora útelágazódás előtt, mint a jelenlegi magyar ellenzék. Az újratervezést...","id":"20180511_Most_dol_el_lesze_kihivoja_Orban_Viktornak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38406d9f-d950-4931-8a31-f9d650a0d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38e58e6-96df-4885-b0e3-4a1082292b7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Most_dol_el_lesze_kihivoja_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. május. 11. 14:45","title":"Négyen harcolnak a Jobbik vezetéséért, de egyedül Vona Gáborról döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7216102d-95c3-4e0f-8338-38a626615905","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NER oligarchái örülhetnek annak, amit hallottak a Parlamentben.","shortLead":"A NER oligarchái örülhetnek annak, amit hallottak a Parlamentben.","id":"20180510_Osszeszamoltuk_hany_milliard_tulajdonosa_hallgatta_Orban_Viktor_beszedet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7216102d-95c3-4e0f-8338-38a626615905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d0f5c4-ef09-4c84-b072-609957114ca5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Osszeszamoltuk_hany_milliard_tulajdonosa_hallgatta_Orban_Viktor_beszedet","timestamp":"2018. május. 10. 16:19","title":"Összeszámoltuk, hány milliárd tulajdonosa hallgatta Orbán Viktor beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken magához képest korán, 9 órától indult a parlament ülése, a minisztériumokról, azok felsorolásáról vitáznak, majd szavaztak a képviselők - és rögtön belekezdtek, dúltak a szócsaták. Szóba került Európa végzete is. Tordai Bence letegezte a képviselőtársakat, majdnem elvették tőle a szót. Az ellenzékiek egységesen felháborodtak, hogy nem lesz külön egészségügyi és oktatási minisztérium. Végül elfogadták a minisztériumi struktúráról szóló törvényt.","shortLead":"Pénteken magához képest korán, 9 órától indult a parlament ülése, a minisztériumokról, azok felsorolásáról vitáznak...","id":"20180511_Parlament_vita_es_szavazas_a_miniszteriumokrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d90073-3fb1-4f63-8029-2110eb09a9a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Parlament_vita_es_szavazas_a_miniszteriumokrol","timestamp":"2018. május. 11. 09:44","title":"\"Azzal leszek tisztelettudó, aki megérdemli\" - vita után elfogadták a minisztériumokat a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d2ba15-5151-4420-887a-afbbad045ccd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy gleccser olvadása miatt svájci területre került át egy olasz menedékház az Alpok egyik turistaparadicsomában.","shortLead":"Egy gleccser olvadása miatt svájci területre került át egy olasz menedékház az Alpok egyik turistaparadicsomában.","id":"20180510_A_menedekhaz_gondolt_egyet_es_szepen_atcsuszott_egyik_orszagbol_a_masikba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d2ba15-5151-4420-887a-afbbad045ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26e783e-72cd-4e8f-b9cb-633214a564de","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_A_menedekhaz_gondolt_egyet_es_szepen_atcsuszott_egyik_orszagbol_a_masikba","timestamp":"2018. május. 10. 10:40","title":"A menedékház „gondolt egyet” és szépen átcsúszott egyik országból a másikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült az elmeorvosi vizsgálata, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szerint P. László teljesen normális.","shortLead":"Elkészült az elmeorvosi vizsgálata, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szerint P. László teljesen...","id":"20180511_beszamithato_a_terez_koruti_robbanto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e67e24-e146-4145-b621-08ffb9470221","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_beszamithato_a_terez_koruti_robbanto","timestamp":"2018. május. 11. 11:37","title":"Beszámíthatónak találták a Teréz körúti robbantót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]