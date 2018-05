Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismeretlen külföldi telefonszámról próbálkozó csalók ellen az egyetlen megoldás az, ha nem hívjuk vissza őket. ","shortLead":"Az ismeretlen külföldi telefonszámról próbálkozó csalók ellen az egyetlen megoldás az, ha nem hívjuk vissza őket. ","id":"20180514_gyanus_hivasok_kulfoldrol_nem_lehet_elegszer_elmondani_mi_a_teendo_ilyenkor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d981a-ebd9-452c-824e-f8f49cd5bf02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_gyanus_hivasok_kulfoldrol_nem_lehet_elegszer_elmondani_mi_a_teendo_ilyenkor","timestamp":"2018. május. 14. 06:15","title":"Gyanús hívások külföldről: nem lehet elégszer elmondani, mi a teendő ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be miniszteri meghallgatásán Trócsányi László leendő igazságügy miniszter.","shortLead":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be...","id":"20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87100c-9093-497c-8141-22362c81aa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","timestamp":"2018. május. 14. 11:51","title":"Trócsányi László: Jönnek a különbíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e55c4a2-9764-4c6e-8124-f27551dfafae","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"„A társadalomban alárendelt, kitaszított helyzetben élők” inspirálták a Kistehén Bocsánat című dalát, melynek klipjét először itt, a hvg.hu Kult rovatában lehet megtekinteni.","shortLead":"„A társadalomban alárendelt, kitaszított helyzetben élők” inspirálták a Kistehén Bocsánat című dalát, melynek klipjét...","id":"20180514_Kistehen_klip_video_Kollar_Klemencz_Laszlo_Bocsanat_dalpremier","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e55c4a2-9764-4c6e-8124-f27551dfafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5f2cf0-de63-45b7-aa2b-10270a3bd401","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Kistehen_klip_video_Kollar_Klemencz_Laszlo_Bocsanat_dalpremier","timestamp":"2018. május. 14. 10:10","title":"„A szociális háló nem hogy tágul, de csak nyomokban létezik” – Kistehén-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89616e3c-2bba-4443-9d1e-b03b6528f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi eseménynek nevezték az izraeli és amerikai politikusok azt, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik át az USA nagykövetségét, és ezzel Washington elismerte Jeruzsálemet a zsidó állam fővárosaként. A Donald Trump elnök által elrendelt jeruzsálemi nyitás napján a Gáza-övezet és Izrael határán kitört zavargásokban több mint ötven palesztin halt meg. Magyarország – az EU-tagállamok többségével ellentétben – támogatja a költöztetést. Az al-Káida terrorszervezet szent háborút hirdetett az USA ellen. ","shortLead":"Történelmi eseménynek nevezték az izraeli és amerikai politikusok azt, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik át...","id":"20180514_Megnyilt_a_Jeruzsalembe_atkoltoztetett_amerikai_nagykovetseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89616e3c-2bba-4443-9d1e-b03b6528f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbaa6fa-cbe6-494d-878e-a21d8845ee08","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Megnyilt_a_Jeruzsalembe_atkoltoztetett_amerikai_nagykovetseg","timestamp":"2018. május. 14. 15:55","title":"Megnyílt a Jeruzsálembe költöztetett amerikai nagykövetség, Gáza határán vérfürdő volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f63c45-ed4d-4bae-9e8f-463c1e7fa214","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Raspberry Pi 3B+ konkurense: fillérekért kínál remek specifikációkat.","shortLead":"Megjelent a Raspberry Pi 3B+ konkurense: fillérekért kínál remek specifikációkat.","id":"20180514_friendlyelec_nanopi_k1_plus_olcso_szamitogep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f63c45-ed4d-4bae-9e8f-463c1e7fa214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8de69d-4aef-42a6-9072-9d0d5b84f0ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_friendlyelec_nanopi_k1_plus_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. május. 14. 09:03","title":"Tudja mit kap 9000 forintért? Egy kis számítógépet 2 GB RAM-mal, 4K videóval, gigabites hálózattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa1a3e4-a290-47c3-8ea9-16d9d4f4f224","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vagyonrekordot döntöttek a brit gazdagok leggazdagabbjai az elmúlt évben.\r

","shortLead":"Vagyonrekordot döntöttek a brit gazdagok leggazdagabbjai az elmúlt évben.\r

","id":"20180513_brit_szupergazdagok_the_sunday_times","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aa1a3e4-a290-47c3-8ea9-16d9d4f4f224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d62cea-8e0f-4e6c-aec6-6f31d8c68096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_brit_szupergazdagok_the_sunday_times","timestamp":"2018. május. 13. 11:05","title":"A királynő a kanyarban sincs az igazi brit szupergazdagokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e6a063-7c08-4d9c-90c9-93280273432c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt túl bonyolult screenshotot készíteni a Windowsban, de egy hamarosan élesben is kipróbálható újítással még jobbá és modernebbé válik a folyamat. ","shortLead":"Eddig sem volt túl bonyolult screenshotot készíteni a Windowsban, de egy hamarosan élesben is kipróbálható újítással...","id":"20180514_windows_10_frissites_update_printscreen_kepernyomentes_kepernyolopo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23e6a063-7c08-4d9c-90c9-93280273432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb57c3b-8469-4f4b-b8a0-9b9d82ff04e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_windows_10_frissites_update_printscreen_kepernyomentes_kepernyolopo","timestamp":"2018. május. 14. 17:03","title":"Ez hasznos lesz: jön egy remek képernyőkép-készítő funkció a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11924a1e-a8bb-41db-9d3f-d15cf3bd1a70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pécsi Tudományegyetem megállapodást kötött egy nyugdíjas szövetkezettel: innovatív módszertant alkalmazva kutatják majd az összefüggést a foglalkoztatás és az egészségi állapot között.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem megállapodást kötött egy nyugdíjas szövetkezettel: innovatív módszertant alkalmazva kutatják...","id":"20180513_dolgozo_nyugdijasokon_vizsgalnak_a_munka_negativ_hatasait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11924a1e-a8bb-41db-9d3f-d15cf3bd1a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c64068-4133-462d-b60c-d60d3d6a82ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dolgozo_nyugdijasokon_vizsgalnak_a_munka_negativ_hatasait","timestamp":"2018. május. 13. 13:16","title":"Dolgozó nyugdíjasokon vizsgálnák a munka negatív hatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]