Hétfőn a Kecskeméti Vadaskertben egy osztálykiránduláson lévő kisfiú a tiltás ellenére benyúlt Zarához, a vemhes szurikátához, aki ösztönösen beleharapott a fiú kezébe, mire a fiú valószínűleg a rémülettől a földhöz csapta az állatot. Zara és utódai azonnal elpusztultak - írja a Bács-Kiskun megyei lap, a Baon.hu.

Tokovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert igazgatója levélben írt a történtekről a lapnak, mondván szomorú esemény történt a vadaskertben.

Nem tudom, hogy minek tudható be a tragédia, a szabályok semmibevételének, a nekem mindent lehet viselkedésnek, a kivagyiságnak, nem tudom…

- írja Tokovics, aki a levelében elmeséli, hogy Zara, a szurikáta vemhes volt, és mivel a viselkedése megváltozik ilyenkor, ezért külön figyelmeztető táblákat tettek ki, hogy senki ne nyúljon be az állathoz, mert harap.

Sajnos nem mindenki fogadja meg az utasításainkat, még akkor sem, ha az az Ő érdekében történik. És sajnos meg is történt a baj. Egy fiú a többszörös figyelmeztetés ellenére benyúlt, és Zara védelmezve jelenlegi és leendő családját beleharapott a gyerek kezébe, aki a fájdalomtól, vagy a rémülettől földhöz csapta a kis szurikátánkat. Zara és vele együtt utódai is a helyszínen, rögtön elpusztultak, és újraéleszteni sem tudtam.

Az igazgató azt kéri, hogy ne kezdjen el senki bűnbakot keresni, mert az nem teszi meg nem történtté a tragédiát, de talán el kellene gondolkozni azon, hogy egy-egy meggondolatlan cselekedettel hány embert, gyermeket fosztunk meg az élménytől a természet múlandó szépségétől, illetve megemlíti, hogy a mai fiatalság egyre kevésbé tiszteli a természetet, az életet, hogy a kisérő tanárok egyre kevésbé tudnak odafigyelni a rájuk bízott diákokra, vagy hogy a szülőknek a nagy hajtásban egyre kevesebb idejük marad egy-egy beszélgetésre, ahol felhívják a figyelmüket gyermekeiknek az egymás, és a természet iránti tiszteletre

Zara egyébként másfél éve érkezett Kecskemétre, miután a budapesti állatkertben az anyja nem gondozta, Kecskeméten pedig amúgy is régóta szerettek volna egy szurikátát, ezért befogadták. Ahogy mi is beszámoltunk róla, az állat az igazgató irodájában lakott - így hozzá különösen közel állt - és óriási sztár lett. Később összebarátkozott az igazgató spánieljével is, majd kapott egy kifutót a vadaskertben, nem sokkal később pedig egy párt is, Zorrót, akivel már született egy utóduk is.

Zara most ismét vemhes volt, amikor a tragédia történt.