[{"available":true,"c_guid":"95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nem az embereket kell védeni a sertéshústól, hanem a disznókat az emberektől. Kizárólag az állományra veszélyes a vírus, amely feltehetően élelmiszerként, élelmiszer-hulladékként, vagy állat- és takarmányszállítással kerülhetett az országba.","shortLead":"Nem az embereket kell védeni a sertéshústól, hanem a disznókat az emberektől. Kizárólag az állományra veszélyes...","id":"20180514_Keritest_epithetnek_Heves_megyeben_a_sertespestis_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83a701a-fc7a-4d9c-b66b-6ad0e7b18d6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Keritest_epithetnek_Heves_megyeben_a_sertespestis_miatt","timestamp":"2018. május. 14. 14:00","title":"A kerítés ezen nem segít, hét fertőzött vaddisznó döntheti be a sertéságazatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","shortLead":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","id":"20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9d73bb-e80b-44e4-9485-0262ca7e3697","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","timestamp":"2018. május. 12. 17:58","title":"Egy álszentségről szóló darabbal tér vissza a szexuális zaklatással vádolt Marton László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f37aef-2a4f-460d-a4e1-0c4d6e78a80c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, így a vasárnapi fináléban a címvédő Győri Audi ETO-val találkozik.\r

","shortLead":"A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében...","id":"20180512_megvan_a_gyori_kezisek_ellenfele_a_bl_dontoben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80f37aef-2a4f-460d-a4e1-0c4d6e78a80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd82842c-f57a-4aff-8e92-2ecdc81a663b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_megvan_a_gyori_kezisek_ellenfele_a_bl_dontoben","timestamp":"2018. május. 12. 19:57","title":"Megvan a győri kézisek ellenfele a BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeumban.\r

","shortLead":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap...","id":"20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e3043c-2e95-46e6-866d-9c74e7e4f2b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","timestamp":"2018. május. 13. 11:52","title":"Ha még nincs programja mára, várja a Múzeumok Majálisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a724f363-6089-4cd9-bafa-4bf5350128e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új időszak köszönt be az androidos mobilvilágban: a Google megelégelte, hogy a kiadott frissítések egy része későn, rosszabb esetben pedig soha nem jut el a készülékekre. Nyomásgyakorlással igyekszik rákényszeríteni a gyártókat arra, hogy változtassanak szokásaikon és sokkal gyakrabban adjanak ki hibajavítást tartalmazó csomagokat.","shortLead":"Új időszak köszönt be az androidos mobilvilágban: a Google megelégelte, hogy a kiadott frissítések egy része későn...","id":"20180513_android_biztonsagi_frissites_security_update_google_io_konferencia_2018_android_p","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a724f363-6089-4cd9-bafa-4bf5350128e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e940de-5f97-4cff-98cf-fb6e068ddebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_android_biztonsagi_frissites_security_update_google_io_konferencia_2018_android_p","timestamp":"2018. május. 13. 11:03","title":"Androidos telefonja van? Jó eséllyel önt is érinti a változás, amellyel a gyártók közé csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Egy rejtett poénért enyhe polóniummérgezést is megkockáztat a moziban remekül futó Lajkó – Cigány az űrben című, 1957-ben, részint Bajkonurban játszódó politikai szatíra rendezője.","shortLead":"Egy rejtett poénért enyhe polóniummérgezést is megkockáztat a moziban remekül futó Lajkó – Cigány az űrben című...","id":"201819__lengyel_balazs_filmrendezo__gyerek_putyinrol_vezerekrol__csillagos_eg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9d640c-5140-437a-80a2-c4b4657338e9","keywords":null,"link":"/kultura/201819__lengyel_balazs_filmrendezo__gyerek_putyinrol_vezerekrol__csillagos_eg","timestamp":"2018. május. 13. 15:00","title":"\"Brezsnyev szerepére hosszan castingoltunk, mert többen nem vállalták el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor bejelentette, hogy 2030-ig tervez; csak néhány napon múlt, hogy Mészáros Lőrinc még nem lett a leggazdagabb magyar; a Vodafone felvásárolta a UPC-t. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor bejelentette, hogy 2030-ig tervez; csak néhány napon múlt, hogy Mészáros Lőrinc még nem lett...","id":"20180513_Es_akkor_Orban_bemondta_hogy_tizenket_evig_meg_ove_az_orszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18a5b18-fb28-4d65-865d-5b1e64dc5de6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Es_akkor_Orban_bemondta_hogy_tizenket_evig_meg_ove_az_orszag","timestamp":"2018. május. 13. 07:00","title":"És akkor Orbán bemondta, hogy tizenkét évig még övé az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország is részt vesz az amerikai nagykövetség hétfőre tervezett Jeruzsálembe költöztetésének tiszteletére vasárnap este tartandó külügyminisztériumi fogadáson, amelyet a legtöbb EU-nagykövet várhatóan bojkottál. ","shortLead":"Magyarország is részt vesz az amerikai nagykövetség hétfőre tervezett Jeruzsálembe költöztetésének tiszteletére...","id":"20180513_A_magyar_nagykovet_Trump_lanyaval_es_vejevel_egyutt_vesz_reszt_a_jeruzsalemi_nagykovetseg_fogadasan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d20e36a-c198-42c7-865f-83066d01abee","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_A_magyar_nagykovet_Trump_lanyaval_es_vejevel_egyutt_vesz_reszt_a_jeruzsalemi_nagykovetseg_fogadasan","timestamp":"2018. május. 13. 19:04","title":"A magyar nagykövet Trump lányával és vejével együtt vesz részt a jeruzsálemi nagykövetség fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]