[{"available":true,"c_guid":"99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Világhírű színésznők tucatjai tüntettek szombaton a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén az ellen, hogy a filmiparban változatlanul hátrányos megkülönböztetés sújtja a nőket. \r

","shortLead":"Világhírű színésznők tucatjai tüntettek szombaton a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén az ellen, hogy a filmiparban...","id":"20180512_Cannesban_tuntettek_a_szinesznok_a_nemi_alapu_diszkriminacio_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd241ab-e90c-44f4-939a-f4cad3745606","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Cannesban_tuntettek_a_szinesznok_a_nemi_alapu_diszkriminacio_ellen","timestamp":"2018. május. 12. 22:02","title":"Cannes-ban tüntettek a színésznők a nemi alapú diszkrimináció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","shortLead":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","id":"20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7916db7f-766c-44c3-96c1-e0f6acbfafd9","keywords":null,"link":"/idojaras/20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","timestamp":"2018. május. 14. 05:05","title":"Visszatér az eső és kicsit hűvösebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce78131-66c3-4ae5-bf25-dd293a785c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áldozatok családtagjai hisznek annak a szakértőnek, aki szerint az Egyptair gépe egy túlmelegedett Apple-eszköz miatt zuhanhatott le.\r

","shortLead":"Az áldozatok családtagjai hisznek annak a szakértőnek, aki szerint az Egyptair gépe egy túlmelegedett Apple-eszköz...","id":"20180513_egy_legikatasztrofa_miatt_perelik_be_az_applet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce78131-66c3-4ae5-bf25-dd293a785c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092b7727-f8bd-4451-afe1-2ae91858a59a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_egy_legikatasztrofa_miatt_perelik_be_az_applet","timestamp":"2018. május. 13. 12:23","title":"Egy légikatasztrófa miatt perelik be az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430d246f-e4d0-44a0-99bb-163c383dfd84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 34 éves beálló távozása pénteken vált hivatalossá, amikor az NB I-ből kiesett Orosházi FKSE bejelentette, két idényre szerződést kötött vele. Ennek ellenére a szombat délutáni Szeged-Veszprém bajnoki döntőn a keretbe sem nevezte Juan Carlos Pastor vezetőedző, a klubvezetők pedig nem búcsúztatták el a kezdés előtt.\r

","shortLead":"A 34 éves beálló távozása pénteken vált hivatalossá, amikor az NB I-ből kiesett Orosházi FKSE bejelentette, két idényre...","id":"20180513_zubai_szabolcs_tiz_ev_utan_hagyja_ott_a_szegedet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=430d246f-e4d0-44a0-99bb-163c383dfd84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34cb8dc-2d92-4d85-a34d-510fcc50edb7","keywords":null,"link":"/sport/20180513_zubai_szabolcs_tiz_ev_utan_hagyja_ott_a_szegedet","timestamp":"2018. május. 13. 09:27","title":"\"Mintha börtönből szabadulnék\" – Zubai tíz év után hagyja ott a Szegedet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d18e94-a194-4d11-aa73-c116c89ce7ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai F-22-es lopakodó vadászok Alaszka partjainál elfogtak két orosz távolsági bombázót. ","shortLead":"Amerikai F-22-es lopakodó vadászok Alaszka partjainál elfogtak két orosz távolsági bombázót. ","id":"20180512_Orosz_bombazokat_fogtak_Alaszkanal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d18e94-a194-4d11-aa73-c116c89ce7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1d5eec-cbd0-47fd-9d01-4b67c0266f1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Orosz_bombazokat_fogtak_Alaszkanal","timestamp":"2018. május. 12. 14:28","title":"Orosz bombázókat fogtak Alaszkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"Róna Dániel","category":"itthon","description":"A hétvégi kongresszus után is kérdés, hogy merre tart a Jobbik. Elemzés.","shortLead":"A hétvégi kongresszus után is kérdés, hogy merre tart a Jobbik. Elemzés.","id":"20180514_A_Vonatervek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25fd544-3ce8-42f3-90b9-dd95797ec97a","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_A_Vonatervek","timestamp":"2018. május. 14. 09:27","title":"A Vona-terv(ek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779","c_author":"Daróczi Ágnes","category":"velemeny","description":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","shortLead":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","id":"20180513_Daroczi_Agnes_Choli","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8e0d3a-4f1b-4ff0-b389-518ae6cae85b","keywords":null,"link":"/velemeny/20180513_Daroczi_Agnes_Choli","timestamp":"2018. május. 13. 18:43","title":"Daróczi Ágnes: Choli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a41d50-38c0-4344-a52f-c7b26275fa34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap reggel keresztény templomoknál követett el öngyilkos merényleteket egy hattagú család. Az elkövetők között két kislány is volt. Tizenháromra emelkedett a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Vasárnap reggel keresztény templomoknál követett el öngyilkos merényleteket egy hattagú család. Az elkövetők között két...","id":"20180513_Egy_negygyermekes_csalad_kovetett_el_ongyilkos_merenyleteket_Indoneziaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a41d50-38c0-4344-a52f-c7b26275fa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02123cfb-c532-40a0-a046-bac9519c8aa0","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Egy_negygyermekes_csalad_kovetett_el_ongyilkos_merenyleteket_Indoneziaban","timestamp":"2018. május. 13. 15:41","title":"Egy négygyermekes család követett el öngyilkos merényleteket Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]