Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b0861cc-564b-48cc-9718-1f68a706a170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A crossover kategóriás újdonság lemerült telepeit akár villámtöltéssel is tele lehet pumpálni.","shortLead":"A crossover kategóriás újdonság lemerült telepeit akár villámtöltéssel is tele lehet pumpálni.","id":"20180514_nemet_kinai_villanyauto_divatterepjaro_crossover_suv_elektromos_akkumulator_borgward","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b0861cc-564b-48cc-9718-1f68a706a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005b923f-f22f-4f10-9c98-f3698831ab94","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_nemet_kinai_villanyauto_divatterepjaro_crossover_suv_elektromos_akkumulator_borgward","timestamp":"2018. május. 14. 13:26","title":"Németnek álcázott új kínai villanyautó, közel 400 kilométeres hatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c197ba3d-755b-4c5d-8caa-133c1c9f19ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van az a tempó, ami még tükörsima aszfalton is félelmetes tud lenni, nemhogy öklömnyi kövekkel, méretes kátyúkkal és korrekt kis ugratókkal teletűzdelt úttalan utakon. Már-már földöntúli élményben volt részünk egy elképesztő versenyautóban. ","shortLead":"Van az a tempó, ami még tükörsima aszfalton is félelmetes tud lenni, nemhogy öklömnyi kövekkel, méretes kátyúkkal és...","id":"20180513_opel_crossland_x_suv_divatterepjaro_szalay_balazs_versenyauto_dakar_terepjaro_mokka_v8","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c197ba3d-755b-4c5d-8caa-133c1c9f19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db255c30-4703-414b-b124-b813f0ad64e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_opel_crossland_x_suv_divatterepjaro_szalay_balazs_versenyauto_dakar_terepjaro_mokka_v8","timestamp":"2018. május. 13. 17:30","title":"Nem autópályán, terepen repesztettünk 160-nal – egy magyar Opellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb73b52-64cf-4ea4-8d95-221178b7c7b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szépen összecsókolózott a McLaren 720S és az Audi R8, a fedélzeti kamera pedig rögzítette az esetet.","shortLead":"Szépen összecsókolózott a McLaren 720S és az Audi R8, a fedélzeti kamera pedig rögzítette az esetet.","id":"20180514_baleset_mclaren_720s_audi_r8_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb73b52-64cf-4ea4-8d95-221178b7c7b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c98b508-5a19-4098-83f2-260374615646","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_baleset_mclaren_720s_audi_r8_video","timestamp":"2018. május. 14. 04:01","title":"Így néz ki az első sorból egy 130 millió forintos baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az űrből valószínűleg nem lehet a rossznak minősíthető fényképet készíteni a Földről. Ha nincs is igazunk, Anton Skaplerovnak nem sikerült megcáfolnia a tételt.","shortLead":"Az űrből valószínűleg nem lehet a rossznak minősíthető fényképet készíteni a Földről. Ha nincs is igazunk, Anton...","id":"20180514_nemzetkozi_urallomas_iss_ablaka_foto_fold_hold","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4e4432-f883-45b5-8670-20af3d49e923","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_nemzetkozi_urallomas_iss_ablaka_foto_fold_hold","timestamp":"2018. május. 14. 14:03","title":"Gyönyörű fotót lőtt a Földről és a Holdról a Nemzetközi Űrállomás parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa","c_author":"Kugyela Tamás","category":"itthon","description":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult a jogállamiság Magyarországon, a kormányfő megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor és más döntéseknél is.","shortLead":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult...","id":"201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfb6f43-8503-45d2-870f-68c5ba4d2f46","keywords":null,"link":"/itthon/201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","timestamp":"2018. május. 14. 11:00","title":"Sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Orbán Viktort az unió és a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2989a4-2f02-4e16-8bac-ba7567687155","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az AWS produkciója jól felrázta a diszkómezőnyt.","shortLead":"Az AWS produkciója jól felrázta a diszkómezőnyt.","id":"20180512_Eurovizios_Dalfesztival_Utos_volt_a_magyar_csapat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d2989a4-2f02-4e16-8bac-ba7567687155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275de1d6-ceff-405d-8e3b-0fd038f2499b","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Eurovizios_Dalfesztival_Utos_volt_a_magyar_csapat","timestamp":"2018. május. 12. 23:15","title":"Eurovíziós Dalfesztivál: Ütős volt a magyar csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Egy rejtett poénért enyhe polóniummérgezést is megkockáztat a moziban remekül futó Lajkó – Cigány az űrben című, 1957-ben, részint Bajkonurban játszódó politikai szatíra rendezője.","shortLead":"Egy rejtett poénért enyhe polóniummérgezést is megkockáztat a moziban remekül futó Lajkó – Cigány az űrben című...","id":"201819__lengyel_balazs_filmrendezo__gyerek_putyinrol_vezerekrol__csillagos_eg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9d640c-5140-437a-80a2-c4b4657338e9","keywords":null,"link":"/kultura/201819__lengyel_balazs_filmrendezo__gyerek_putyinrol_vezerekrol__csillagos_eg","timestamp":"2018. május. 13. 15:00","title":"\"Brezsnyev szerepére hosszan castingoltunk, mert többen nem vállalták el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu olvasója apját vitte műtétre a székesfehérvári kórházba, amikor elsétált mellette egy mentőtiszt egy használt tűkkel teli zsákkal. ","shortLead":"A 24.hu olvasója apját vitte műtétre a székesfehérvári kórházba, amikor elsétált mellette egy mentőtiszt egy használt...","id":"20180514_hasznalt_injekcios_tu_szurt_meg_egy_korhazi_latogatot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20632b5d-a004-4230-b177-24c2ba3642b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_hasznalt_injekcios_tu_szurt_meg_egy_korhazi_latogatot","timestamp":"2018. május. 14. 07:46","title":"Használt injekciós tű szúrt meg egy kórházi látogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]