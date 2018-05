Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bezárja budapesti irodáját és Berlinbe költözik ősszel a Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány. Az összes híres külföldi lap írt erről.","shortLead":"Bezárja budapesti irodáját és Berlinbe költözik ősszel a Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány. Az összes...","id":"20180515_A_vilag_vezeto_lapjai_is_Soros_alapitvanyanak_tavozasarol_irnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60438665-a98a-4ff0-897f-14cb7e2487a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_vilag_vezeto_lapjai_is_Soros_alapitvanyanak_tavozasarol_irnak","timestamp":"2018. május. 15. 17:27","title":"A világ vezető lapjai is Soros alapítványának távozásáról írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem csak a magyar kormány igyekszik megtorpedózni az EU új költségvetésére vonatkozó tervet. Van, aki szerint halva született a javaslat, amelyet egyhangúlag kellene elfogadniuk a tagországoknak, és amelyet még az Európai Parlamentnek is jóvá kellene hagynia. Minél előbb.","shortLead":"Nem csak a magyar kormány igyekszik megtorpedózni az EU új költségvetésére vonatkozó tervet. Van, aki szerint halva...","id":"20180515_eu_koltsegvetes_mff_2021_2027_vita","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cef6d5-3fc8-4ea5-8739-c0c0a4dc694e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_eu_koltsegvetes_mff_2021_2027_vita","timestamp":"2018. május. 15. 11:00","title":"Orbán harcba indul, de izgulhat, sikerül-e több pénzt kiharcolnia Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aff53fa-8d90-45e0-a673-a6081d9d3e8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izraelt és az USA-t leszámítva nem sokan örülnek annak, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése alapján Tel-Avivból Jeruzsálembe helyezték át az Egyesült Államok nagykövetségét. A költöztetés napján kitört erőszakban már több mint félszázan haltak meg, s a nyugati hatalmak Izraeltől és a palesztinoktól is önmérsékletet kérnek.","shortLead":"Izraelt és az USA-t leszámítva nem sokan örülnek annak, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése alapján Tel-Avivból...","id":"20180514_A_vilag_aggodik_a_gazai_esemenyek_miatt_s_nem_orul_a_kovetsegathelyezesnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aff53fa-8d90-45e0-a673-a6081d9d3e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090496dc-7bcd-49d9-95e2-5d3bc2f3254a","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_A_vilag_aggodik_a_gazai_esemenyek_miatt_s_nem_orul_a_kovetsegathelyezesnek","timestamp":"2018. május. 14. 18:32","title":"A világ aggódik a gázai események miatt, s nem örül a követségáthelyezésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadbab2-4930-49c9-aa2b-93ab1115f590","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó zenével és humorral tálalja a gyomorforgató jeleneteket.","shortLead":"Jó zenével és humorral tálalja a gyomorforgató jeleneteket.","id":"20180514_Nagyon_beteg_lesz_Lars_von_Trier_uj_filmje_de_neznenk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eadbab2-4930-49c9-aa2b-93ab1115f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafefe5d-fdda-4548-b614-3e9a90cc7cb8","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Nagyon_beteg_lesz_Lars_von_Trier_uj_filmje_de_neznenk","timestamp":"2018. május. 14. 16:55","title":"Nagyon beteg lesz Lars von Trier új filmje, de néznénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","shortLead":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","id":"20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eee9e8-68c6-4239-8c14-845c57e1418a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","timestamp":"2018. május. 14. 05:30","title":"Speedmarathon: sok rendőr lesz ma az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tavalyi volt a kecskeméti Mercedes-gyár eddigi legjobb éve: több mint 190 ezer autót gyártottak az üzemben, 4,1 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, az árbevétel ugyancsak több mint 4 százalékkal, 3,6 milliárd euróra emelkedett – mondta Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója hétfőn Budapesten.","shortLead":"A tavalyi volt a kecskeméti Mercedes-gyár eddigi legjobb éve: több mint 190 ezer autót gyártottak az üzemben, 4,1...","id":"20180515_mercedes_gyar_kecskemet_termeles_eladas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16a9611-fcb5-400f-a2d3-372204d5f1ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_mercedes_gyar_kecskemet_termeles_eladas","timestamp":"2018. május. 15. 11:26","title":"Új rekord született: soha nem gyártottak még ennyi Mercedest Kecskeméten, mint 2017-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecad9a7-1b2f-4815-af44-f475e61d337d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas tócsákat kerülgetnek az utasok a vonatok mellett.","shortLead":"Hatalmas tócsákat kerülgetnek az utasok a vonatok mellett.","id":"20180515_Ez_az_eso_mar_tul_sok_a_Nyugati_palyaudvarnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecad9a7-1b2f-4815-af44-f475e61d337d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee91be62-3b67-4c7a-826b-549de9495126","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Ez_az_eso_mar_tul_sok_a_Nyugati_palyaudvarnak","timestamp":"2018. május. 15. 09:49","title":"Ez az eső már túl sok a Nyugati pályaudvarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d36b945-0b1f-4dc3-8049-a5b2f36997b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, Sárosi Gábor hetek óta szervezte az akciót. ","shortLead":"A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, Sárosi Gábor hetek óta szervezte az akciót. ","id":"20180514_nyiregyhazi_tuzolto_leanykeres","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d36b945-0b1f-4dc3-8049-a5b2f36997b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc76716-316b-48c5-bb31-714ce51faa80","keywords":null,"link":"/elet/20180514_nyiregyhazi_tuzolto_leanykeres","timestamp":"2018. május. 14. 14:25","title":"Az emelőkosaras lánykérésnek nincs párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]