Már legalábbis azokat, akik a vörösborra esküsznek. Azt idáig is tudtuk, hogy "vért csinál". De hogy fogkrém helyett is jó?! A Journal of Agriculture and Food Chemistry hasábjain spanyol egyetemi kutatók jelentkeztek a szenzációs felfedezéssel: a vörösbor jót tesz a fogaknak. Mi több, a kortyolgatása felér egy alapos fogmosással. Idáig az úgy volt, hogy a fogorvosok óva intettek az alacsony pH-értékű, savas kémhatást produkáló ételek, italok (mint pl. a vörösbor a 4-es pH-val, vagy mint a kóla a 3-sal) rendszeres, pláne túlzott (kérdés, kinek mi a túlzás) fogyasztásától a fogzománcunk épsége miatt. Még fogínyvérzéssel, gyulladással is rémisztgettek, hiszen a savas cuccoktól felszaporodó mikróbák ebben is ludasak lehetnek.

© Andersen Dávid

Most viszont kiderült, hogy pH ide vagy oda, a vörösbor az áldásos antioxidánsok mellett olyan polifenolokkal is megajándékoz minket, amelyek nem engedik garázdálkodni a szánkban az efféle kórokozókat. A kutatás elég célirányos volt, hiszen eleve szőlőmagot, vörösborból készített kivonatot és a vörösbor polifenoljait vizsgálgatták. Összeeresztették a szánkban legtöbbször mutatkozó három baktériummal (Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Streptococcus mutans). A csatát megnyerte a vörösbor (kis probiotikum hozzáadásával pedig már csak szupelatívuszokban lehet beszélni a hatásáról).

A Journal of Agriculture and Food publikációját a Forbes szúrta ki, a Borászportál meg továbbadta, lehet, a jereváni rádió is bemondta, mi meg alig hisszük, hogy ilyen jó hírt kaptunk. Igaz, a brit tudósok nem erősítették meg. A spanyoloknak viszont sok jó vörösbora van.