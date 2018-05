Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint Magyarország ezektől folyamatosan távolodik, és ezáltal egyre inkább elszigetelődik. ","shortLead":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint...","id":"20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e8de1e-01de-4bf7-93f0-db2c903faa3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","timestamp":"2018. május. 15. 11:22","title":"A női egyenjogúság szempontjából is kritizálja Magyarországot az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adea238-abe5-43cd-b847-56bea72a7090","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania hétfőn a kínai Sichuan Airlines tibeti fővárosba tartó gépének, miután kitört a pilótafülke egyik szélvédője. Több alkatrész kirepült a gépből, a személyzet két tagja megsérült.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania hétfőn a kínai Sichuan Airlines tibeti fővárosba tartó gépének, miután kitört...","id":"20180515_sichuan_airlines_3u8633_kitort_szelvedo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2adea238-abe5-43cd-b847-56bea72a7090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e3ea53-7ead-48b3-88d6-3e0b160b25d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_sichuan_airlines_3u8633_kitort_szelvedo","timestamp":"2018. május. 15. 10:33","title":"9800 méter magasan repült az utasszállító gép, amikor egyszer csak kirobbant az egyik ablak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdc8e36-cb81-4e7c-8102-fa5472ce3b66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy utas beszámolója szerint a buszon mindenki nagyon megijedt. Volt, aki a vészcsengőt nyomta, mások a sofőrnek kiabáltak, hogy álljon meg.","shortLead":"Egy utas beszámolója szerint a buszon mindenki nagyon megijedt. Volt, aki a vészcsengőt nyomta, mások a sofőrnek...","id":"20180515_nagy_volt_a_panik_a_kalvaria_teren_kigyuuladt_buszon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fdc8e36-cb81-4e7c-8102-fa5472ce3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc55213-ad0d-40b7-920f-b1e6d6f897af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_nagy_volt_a_panik_a_kalvaria_teren_kigyuuladt_buszon","timestamp":"2018. május. 15. 20:01","title":"Nagy volt a pánik a Kálvária téren kigyulladt buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fa294d-1816-4c6a-9e1a-6bd44bfde5ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új kedvezmények? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új...","id":"20180515_Uj_szabalyokkal_is_probaljak_ravenni_a_cegeket_hogy_taotamogatast_adjanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7fa294d-1816-4c6a-9e1a-6bd44bfde5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70939332-39f1-41ea-bf64-6a13e5a6cf58","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Uj_szabalyokkal_is_probaljak_ravenni_a_cegeket_hogy_taotamogatast_adjanak","timestamp":"2018. május. 15. 10:29","title":"Új szabályokkal is próbálják rávenni a cégeket, hogy tao-támogatást adjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede50c47-a799-4d8b-a4c6-60ce535cbe75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szomorú, de tanulságos mese egy szárny nélküli méhecskéről, akit megtalált egy jóságos nő kertészkedés közben. Öreg néne őzikéje 2.0, igaz, most happy end nélkül. ","shortLead":"Szomorú, de tanulságos mese egy szárny nélküli méhecskéről, akit megtalált egy jóságos nő kertészkedés közben. Öreg...","id":"20180515_van_remeny_uj_lehetoseget_kapott_az_elettol_a_szarny_nelkuli_mehecske","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede50c47-a799-4d8b-a4c6-60ce535cbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8694b04-e422-4f89-af17-2c9dacc50b6f","keywords":null,"link":"/elet/20180515_van_remeny_uj_lehetoseget_kapott_az_elettol_a_szarny_nelkuli_mehecske","timestamp":"2018. május. 15. 17:25","title":"Van remény: új lehetőséget kapott az élettől a szárny nélküli méhecske – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól.","shortLead":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól.","id":"20180516_A_gazdagok_jarnak_jol_a_bankok_kamatversenyevel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6f2c7a-5e4b-4155-b783-6db118e12e27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_gazdagok_jarnak_jol_a_bankok_kamatversenyevel","timestamp":"2018. május. 16. 16:15","title":"A gazdagok járnak jól a bankok kamatversenyével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9bd6ce-e009-4d07-97be-bfa2845dbb83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem hazudott, csak csúsztatott Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-frakció vezetője, amikor a Magyar Időknek nyilatkozva azt mondta, hogy egy nagy cég lefújja tervezett beruházását, mert bizonytalan a politikai helyzet. Egy szó sem igaz az egészből, de a képviselő egy helyi portálra hivatkozott, ahol ez a hír megjelent.","shortLead":"Nem hazudott, csak csúsztatott Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-frakció vezetője, amikor a Magyar Időknek...","id":"20180515_Ilyen_modszerekkel_sarozza_MarkiZayt_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a9bd6ce-e009-4d07-97be-bfa2845dbb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b656279-f706-4472-9d71-da9877292d2f","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Ilyen_modszerekkel_sarozza_MarkiZayt_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 15. 15:53","title":"A fele sem igaz, ilyen módszerekkel próbálja besározni Márki-Zayt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411a9dd6-fb8e-4bc9-bfb5-39aa93cbdbb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A köszönést nálunk nagyon komolyan veszik, és eszerint a felmérés szerint a vevők 86 százalékára rá is mosolyognak.","shortLead":"A köszönést nálunk nagyon komolyan veszik, és eszerint a felmérés szerint a vevők 86 százalékára rá is mosolyognak.","id":"20180515_Egy_felmeres_szerint_kedvesek_a_magyar_eladok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411a9dd6-fb8e-4bc9-bfb5-39aa93cbdbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c3b0c5-8545-4353-8595-bd06b6234d55","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Egy_felmeres_szerint_kedvesek_a_magyar_eladok","timestamp":"2018. május. 15. 12:28","title":"Egy felmérés szerint kedvesek a magyar eladók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]