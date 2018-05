Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a9b1a13-d22c-48ca-bc00-b05d098f2388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dízelkérdés szépen lassan átesett a ló túlsó oldalára, az eladásaik élesen zuhannak, a benzinesek ára meg alaposan megy felfelé. A jelenlegi Euro6d nevű emissziós-normát mindeközben a legmodernebb károsanyag-utókezelő rendszerek lényegében tökéletesen teljesítik.","shortLead":"A dízelkérdés szépen lassan átesett a ló túlsó oldalára, az eladásaik élesen zuhannak, a benzinesek ára meg alaposan...","id":"20180515_dizel_benzin_adac_karosanyag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b1a13-d22c-48ca-bc00-b05d098f2388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3d91d9-be40-40b6-b6a2-f5f8507e4195","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_dizel_benzin_adac_karosanyag","timestamp":"2018. május. 15. 12:25","title":"Itt tartunk: Egy modern dízel akár tisztább is, mint egy benzines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc6beb-689b-48d5-bebc-27dc0bac7d10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy száz négyzetméteres családi ház esetében egy éve még 2 millió forintra becsülték a szokásosan bele nem számított költségeket.","shortLead":"Egy száz négyzetméteres családi ház esetében egy éve még 2 millió forintra becsülték a szokásosan bele nem számított...","id":"20180516_Epitkezik_3_millio_forinttal_tobbet_fog_kifizetni_mint_amire_szamit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc6beb-689b-48d5-bebc-27dc0bac7d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f48ba1-8660-409c-9ab5-00be1be46d26","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Epitkezik_3_millio_forinttal_tobbet_fog_kifizetni_mint_amire_szamit","timestamp":"2018. május. 16. 12:20","title":"Építkezik? 3 millió forinttal többet fog kifizetni, mint amire számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c970fb-61a0-4e6e-adf1-ae83fc5931d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy vagyonért lenne értékesíthető, de a háromszoros aranylabdás Johan Cruyff gyermekkori otthonát inkább szociális bérlakásként adják ki.","shortLead":"Egy vagyonért lenne értékesíthető, de a háromszoros aranylabdás Johan Cruyff gyermekkori otthonát inkább szociális...","id":"20180515_Csak_szegeny_csalad_berelheti_a_focilegenda_lakasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19c970fb-61a0-4e6e-adf1-ae83fc5931d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f53521-0e62-4767-b6bc-fb7adc48cc81","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Csak_szegeny_csalad_berelheti_a_focilegenda_lakasat","timestamp":"2018. május. 15. 10:17","title":"Csak szegény család bérelheti a focilegenda lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5679628-207f-43b7-959e-70a7051609e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amaravati fenntarható koncepció szerint épül, a terveket a Foster+Partners építésziroda készíti.","shortLead":"Amaravati fenntarható koncepció szerint épül, a terveket a Foster+Partners építésziroda készíti.","id":"20180515_Es_akkor_felhuznak_egy_uj_200_negyzetkilometeres_varost_Indiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5679628-207f-43b7-959e-70a7051609e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49b0147-41ee-42b0-833a-37cfb1b77389","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Es_akkor_felhuznak_egy_uj_200_negyzetkilometeres_varost_Indiaban","timestamp":"2018. május. 15. 14:09","title":"És akkor felhúznak egy új, 200 négyzetkilométeres várost Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cee7c4c-90fb-4fff-81f7-3c681e66d9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A futárszolgáltatás Uberjeként határozhatjuk meg a Sendee nevű alkalmazást. Egy gyors regisztráció után bárki pénzt kereső felhasználója lehet a szolgáltatásnak, melynek fejlesztői szerint egészen komoly bevételre is szert tehet az, aki dolgozik érte. Külön érdekesség, hogy az is felhasználó lehet, aki például egyetemistaként csak heti 8-10 órát dolgozna, de az is, aki rugalmas, de teljes munkaidőben vállalna feladatokat.","shortLead":"A futárszolgáltatás Uberjeként határozhatjuk meg a Sendee nevű alkalmazást. Egy gyors regisztráció után bárki pénzt...","id":"20180515_sendee_etel_futar_munka_hazhoz_szallitas_budapesten_app","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cee7c4c-90fb-4fff-81f7-3c681e66d9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39559d52-41fc-4f3a-963b-b1edea975ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_sendee_etel_futar_munka_hazhoz_szallitas_budapesten_app","timestamp":"2018. május. 15. 08:03","title":"Így szerezhet jobb állást 20 perc alatt – ezt ígéri egy magyar vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Donald Trump ilyenkor a szabadkereskedelem híve. ","shortLead":"Donald Trump ilyenkor a szabadkereskedelem híve. ","id":"20180516_14_eves_kereskedelmi_haborut_veszitett_el_az_EU_az_USAval_szemben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b7a03a-b086-4a3c-8240-e7151803ee5a","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_14_eves_kereskedelmi_haborut_veszitett_el_az_EU_az_USAval_szemben","timestamp":"2018. május. 16. 10:14","title":"14 éves kereskedelmi háborút veszített el az EU az USA-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szentpétervári kikötőből hosszú útra indult a Lomonoszov akadémikus nevét viselő különleges, 144 méteres hajó, amely valójában egy úszó atomerőmű. Kettő, egyenként 35 megawattos reaktorral van felszerelve. A környezetvédők a veszélyekre, az atomlobbi a lehetőségekre hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A szentpétervári kikötőből hosszú útra indult a Lomonoszov akadémikus nevét viselő különleges, 144 méteres hajó, amely...","id":"20180515_Lebego_Csernobil_vagy_forradalmi_ujitas_Uton_az_elso_orosz_uszo_atomeromu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9242c11-bffd-4d08-a5e0-41611ca62924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Lebego_Csernobil_vagy_forradalmi_ujitas_Uton_az_elso_orosz_uszo_atomeromu","timestamp":"2018. május. 15. 10:20","title":"„Lebegő Csernobil” vagy forradalmi újítás? Úton az első orosz úszó atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tavaly óta az Újpest keretének tagja, a hétvégén a Felcsút elleni meccsen debütált az NB I-ben. ","shortLead":"Tavaly óta az Újpest keretének tagja, a hétvégén a Felcsút elleni meccsen debütált az NB I-ben. ","id":"20180515_Gundel_Takacs_Gabor_fia_a_hetvegen_debutalt_az_NB1ben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ca91f9-ec75-4a01-ba78-4fa947c8bc0c","keywords":null,"link":"/sport/20180515_Gundel_Takacs_Gabor_fia_a_hetvegen_debutalt_az_NB1ben","timestamp":"2018. május. 15. 09:35","title":"Gundel Takács Gábor fia a hétvégén debütált az NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]