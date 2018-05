Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1f56939-e96b-46a3-8c96-382ab11547da","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Baromi idegesítő, hogy az a kurzus borong a népességfogyáson, amelyik elüldözött a hazából félmillió magyart. ","shortLead":"Baromi idegesítő, hogy az a kurzus borong a népességfogyáson, amelyik elüldözött a hazából félmillió magyart. ","id":"20180516_Balavany_Ne_az_allamnak_szuljetek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f56939-e96b-46a3-8c96-382ab11547da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73807c49-bc65-421f-a0ea-d53326752a6e","keywords":null,"link":"/velemeny/20180516_Balavany_Ne_az_allamnak_szuljetek","timestamp":"2018. május. 16. 15:05","title":"Balavány: Ne az államnak szüljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkaptuk egy videóinterjúra Szijjártó Péter külügyminisztert azután, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok bejelentette: nemzetközi irodája székhelyét Budapestről Berlinbe teszi át. A miniszter felmondta a kormányzati propaganda ismert szólamait, és nem tűnt olyannak, mint aki sajnálja, hogy Soros György alapítványa távozásra kényszerült.","shortLead":"Elkaptuk egy videóinterjúra Szijjártó Péter külügyminisztert azután, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok bejelentette...","id":"20180515_Szijjarto_Peter_szerint_Soros_alapitvanya_titkol_valamit_ezert_koltozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860ea4c8-3401-4e18-8808-fc048995fdde","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Szijjarto_Peter_szerint_Soros_alapitvanya_titkol_valamit_ezert_koltozik","timestamp":"2018. május. 15. 22:04","title":"Szijjártó Péter szerint Soros alapítványa titkol valamit, ezért költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 74 éves rockikon a magyarországi koncertjéhez hasonlóan Bécsben sem rejtette véka alá politikai véleményét. Roger Waters számára Trump, Putyin, az osztrák kancellár Sebastian Kurz, Zuckerbeg és Orbán Viktor a főgonoszok. ","shortLead":"A 74 éves rockikon a magyarországi koncertjéhez hasonlóan Bécsben sem rejtette véka alá politikai véleményét. Roger...","id":"20180517_Orban_Roger_Waters_a_becsi_koncert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a1494b-d509-42c8-a526-90dd920015ed","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Orban_Roger_Waters_a_becsi_koncert","timestamp":"2018. május. 17. 12:24","title":"A világ főgonoszai között emlegette Orbánt Roger Waters a bécsi koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a0fd2a-f6d7-4683-8c84-54796841cf1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadták a legrangosabb magyar irodalmi díjakat. A zsűri egy regényt, a közönség egy paródiakötetet díjazott.\r

\r

","shortLead":"Átadták a legrangosabb magyar irodalmi díjakat. A zsűri egy regényt, a közönség egy paródiakötetet díjazott.\r

\r

","id":"20180515_Az_egyetlen_no_vitte_el_a_Libri_irodalmi_dijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a0fd2a-f6d7-4683-8c84-54796841cf1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5b162-7877-4118-be8b-e4270588b877","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Az_egyetlen_no_vitte_el_a_Libri_irodalmi_dijat","timestamp":"2018. május. 15. 21:10","title":"Bödőcs és az egyetlen nő - átadták a Libri irodalmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kocsis Mátét elszólította az országos politika, így a Fidesz frakcióvezetőjévé előlépett politikus kénytelen megválni a VIII. kerület polgármesteri posztjától. Az ellenzék baloldali pártjai az áprilisi pofonból tanulva összefogtak, és beálltak egy civil jelölt mögé. Választottjuknak, Győri Péternek nehéz dolga lesz, de ő optimista. Az neki már bőven elég, ha jelöltségével megtanulják azt a pártok, hogy együtt kell dolgozniuk.","shortLead":"Kocsis Mátét elszólította az országos politika, így a Fidesz frakcióvezetőjévé előlépett politikus kénytelen megválni...","id":"20180517_Gyori_Peter_Jozsefvaros_Kocsis_Mate","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413fcc8d-b99b-4d34-80f7-4a021d03bc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Gyori_Peter_Jozsefvaros_Kocsis_Mate","timestamp":"2018. május. 17. 06:30","title":"Kocsis Máté helyére pályázik, de országos üzenetet küldene a \"józsefvárosi Márki-Zay\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester gőzerővel vizsgáltatja a korábbi közbeszerzéseket, de közben némelyikre akkor is igent kell mondania, ha nem tetszik neki. Márki-Zaynak azért sincs könnyű dolga, mert hivatalba lépése után a szakemberek negyede otthagyta a hivatalt, az önkormányzatban többségben lévő Fidesz pedig gyakran igyekszik őt elgáncsolni.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester gőzerővel vizsgáltatja a korábbi közbeszerzéseket, de közben némelyikre akkor is igent...","id":"20180517_MarkiZay_Peter_lazar_janos_fidesz_hodmezovasarhely_palyazatok_onkormanyzat_kozbeszerzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b4ac6c-3198-424f-aa21-c86234869120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_MarkiZay_Peter_lazar_janos_fidesz_hodmezovasarhely_palyazatok_onkormanyzat_kozbeszerzes","timestamp":"2018. május. 17. 10:30","title":"Márki-Zay Péter és a Fidesz újabb frontokat nyit a kampányüzemmódban ragadt Vásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi első rendezvényt zárt ajtók mögött tartották, idén is így tervezték, de a szervezők visszaléptek, miután őrizetbe vették egy nyilvános felolvasás szervezőjét.","shortLead":"A tavalyi első rendezvényt zárt ajtók mögött tartották, idén is így tervezték, de a szervezők visszaléptek, miután...","id":"20180516_lefujtak_libanon_masodik_melegfelvonulasat_a_szervezok_szerint_a_hatosagok_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed25690-8a9e-485b-b45b-c09b82b75f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_lefujtak_libanon_masodik_melegfelvonulasat_a_szervezok_szerint_a_hatosagok_miatt","timestamp":"2018. május. 16. 12:25","title":"Lefújták Libanon második melegfelvonulását, a szervezők szerint a hatóságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a534c733-95f4-4204-ba90-2b332fe5af76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Juno űrszonda által megörökített újabb, páratlan felvétel láttán továbbra is nehéz nem azt hinni, hogy a Jupiter felszíne valójában egy szürreális festmény.","shortLead":"A Juno űrszonda által megörökített újabb, páratlan felvétel láttán továbbra is nehéz nem azt hinni, hogy a Jupiter...","id":"20180517_jupiter_foto_nasa_juno_urszonda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a534c733-95f4-4204-ba90-2b332fe5af76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0047a2-78f1-4e2a-be35-3fe0c1d6ef18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_jupiter_foto_nasa_juno_urszonda","timestamp":"2018. május. 17. 10:03","title":"Szürreális fotót küldött haza a Juno űrszonda a Jupiterről – mutatjuk nagyban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]