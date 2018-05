Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról ismert Teslába.","shortLead":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról...","id":"20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59254-6e90-4f06-83ba-edb0130205ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","timestamp":"2018. május. 16. 10:37","title":"A civilek után a Teslából is népellenséget csinálnak Orbánék? Soros beszállt Elon Musk üzletébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee72ca61-a925-4ab8-a5aa-a4f357cc324e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180517_Csaknem_200_ezer_forintos_felsoben_feszitett_Rogan_Cecilia_a_TV2n","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee72ca61-a925-4ab8-a5aa-a4f357cc324e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565f8b4e-94ed-4d55-85eb-a37760044b28","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Csaknem_200_ezer_forintos_felsoben_feszitett_Rogan_Cecilia_a_TV2n","timestamp":"2018. május. 17. 14:45","title":"Csaknem 200 ezer forintos felsőben feszített Rogán Cecília a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rajtunk kívül 19 másik ország kapott felszólító levelet az EB-től. Az ok: nem ültettük át megfelelően a jogrendünkbe a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló uniós irányelv követelményeit.","shortLead":"Rajtunk kívül 19 másik ország kapott felszólító levelet az EB-től. Az ok: nem ültettük át megfelelően a jogrendünkbe...","id":"20180517_Magyarorszag_is_felszolitast_kapott_Brusszeltol_a_nuklearis_hulladekkezeles_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c49b1e5-838b-4d10-a529-cc985d78bb86","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Magyarorszag_is_felszolitast_kapott_Brusszeltol_a_nuklearis_hulladekkezeles_miatt","timestamp":"2018. május. 17. 18:43","title":"Magyarország is felszólítást kapott Brüsszeltől a nukleáris hulladékkezelés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három ázsiai elefánt (Elephas maximus) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a fiatal bikákat az állatkert Angkort, a khmer templomvárost idéző elefántházának átadásán, május 27-én figyelhetik meg először a látogatók – tájékoztatta Veprik Róbert igazgató csütörtökön az MTI-t.","shortLead":"Három ázsiai elefánt (Elephas maximus) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a fiatal bikákat az állatkert Angkort, a khmer...","id":"20180517_Azsiai_elefantok_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965089c-9d35-405a-804f-d37a74c28cdd","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Azsiai_elefantok_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","timestamp":"2018. május. 17. 15:04","title":"Ázsiai elefántok érkeztek a Szegedi Vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető 2017 áprilisában távozott a csatornától, később az ATV-nél is dolgozott, de onnan is mennie kellett.","shortLead":"A műsorvezető 2017 áprilisában távozott a csatornától, később az ATV-nél is dolgozott, de onnan is mennie kellett.","id":"20180517_Demcsak_Zsuzsa_visszater_a_TV2hoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9ec9ba-5fa4-4c7e-b6ed-ce7227a3d9ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Demcsak_Zsuzsa_visszater_a_TV2hoz","timestamp":"2018. május. 17. 17:58","title":"Demcsák Zsuzsa visszatér a Tv2-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d5ca24-ccf9-47ee-a748-043b0ed323ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film Eadweard Muybridge fényképészről szól majd, akit a mozgókép egyik atyjaként tartanak számon. ","shortLead":"A film Eadweard Muybridge fényképészről szól majd, akit a mozgókép egyik atyjaként tartanak számon. ","id":"20180516_Sajat_magat_rendezi_Gary_Oldman_egy_eletrajzi_filmben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5d5ca24-ccf9-47ee-a748-043b0ed323ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115cf002-ffa2-444a-befa-494b6538c35c","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Sajat_magat_rendezi_Gary_Oldman_egy_eletrajzi_filmben","timestamp":"2018. május. 16. 14:05","title":"Saját magát rendezi Gary Oldman egy életrajzi filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi esküvő előtt pár nappal kórházba került Samantha Grant, Meghan Markle féltestvére. A nő autóbalesetet szenvedett, miután összetűzésbe került néhány lesifotóssal. ","shortLead":"A királyi esküvő előtt pár nappal kórházba került Samantha Grant, Meghan Markle féltestvére. A nő autóbalesetet...","id":"20180517_Autobalesetet_szenvedett_Meghan_Markle_feltestvere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca341e8d-35f6-43e8-921c-dc527ba1d754","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Autobalesetet_szenvedett_Meghan_Markle_feltestvere","timestamp":"2018. május. 17. 11:37","title":"Autóbalesetet szenvedett Meghan Markle féltestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dbd1b6-13af-465f-97a2-27925f5d1343","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Negyvennégy év után először bukkant fel ismeretlen Rembrandt-festmény, Jan Six amszterdami műkereskedő, történész a németalföldi mester műveként azonosíttatta a londoni Christie's aukciósház árverésén 18 hónapja vásárolt portrét – adta hírül kedden az NRC holland napilap.","shortLead":"Negyvennégy év után először bukkant fel ismeretlen Rembrandt-festmény, Jan Six amszterdami műkereskedő, történész...","id":"20180516_Felbukkant_egy_ismeretlen_Rembrandtfestmeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3dbd1b6-13af-465f-97a2-27925f5d1343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829970ad-e0d7-4494-b47b-008894f42372","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Felbukkant_egy_ismeretlen_Rembrandtfestmeny","timestamp":"2018. május. 16. 13:44","title":"Felbukkant egy ismeretlen Rembrandt-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]