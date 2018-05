Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2618bfe6-3160-4b2e-81ff-30484bc5df27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelképes jelentőségű határozattal elvetette kedden a brit EU-tagság megszűnéséről szóló törvényjavaslatot a skót parlament.","shortLead":"Jelképes jelentőségű határozattal elvetette kedden a brit EU-tagság megszűnéséről szóló törvényjavaslatot a skót...","id":"20180515_A_skot_parlament_borsot_tor_a_brit_kormany_orra_ala_Brexitugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2618bfe6-3160-4b2e-81ff-30484bc5df27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3ab701-1ef3-4604-a904-c4cb92bc98c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_A_skot_parlament_borsot_tor_a_brit_kormany_orra_ala_Brexitugyben","timestamp":"2018. május. 15. 19:39","title":"A skót parlament borsot tör a brit kormány orra alá Brexit-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c597637c-a61a-4705-b16e-a25f92e1dcac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek alig 9 százaléka válaszolta azt, hogy nagyon készül a szombati esküvőre, és figyeli majd az eseményeket.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek alig 9 százaléka válaszolta azt, hogy nagyon készül a szombati esküvőre, és...","id":"20180515_a_britek_ketharmadat_hidegen_hagyja_a_szombati_hercegi_eskuvo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c597637c-a61a-4705-b16e-a25f92e1dcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abce5bc3-f09e-4f08-bb46-726c7d97f64f","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_a_britek_ketharmadat_hidegen_hagyja_a_szombati_hercegi_eskuvo","timestamp":"2018. május. 15. 18:34","title":"A britek kétharmadát hidegen hagyja a szombati hercegi esküvő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal szó sincs eldobott migránsszendvicsről, a Nébih egy Kárpátaljáról átvándorolt, fertőzött vaddisznóra gyanakszik.","shortLead":"Ezúttal szó sincs eldobott migránsszendvicsről, a Nébih egy Kárpátaljáról átvándorolt, fertőzött vaddisznóra gyanakszik.","id":"20180517_Mar_Szabolcs_megyeben_is_regisztraltak_az_afrikai_sertespestist","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afb4693-d975-40b8-8c0a-c8d91b3a90d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Mar_Szabolcs_megyeben_is_regisztraltak_az_afrikai_sertespestist","timestamp":"2018. május. 17. 12:13","title":"Heves megye után Szabolcsban is regisztrálták az afrikai sertéspestist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ef2ae1-1c6d-4059-8281-9d45ab7b7254","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Krímre vezető híd az EU szerint tovább növeli a jogtalanul elcsatolt félsziget elszigeteltségét az anyaországtól, és a hajók közlekedését is korlátozza.","shortLead":"A Krímre vezető híd az EU szerint tovább növeli a jogtalanul elcsatolt félsziget elszigeteltségét az anyaországtól, és...","id":"20180515_az_eunak_egyaltalan_nem_tetszik_a_hid_amit_putyin_avatott_fel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ef2ae1-1c6d-4059-8281-9d45ab7b7254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ccc8b7-de07-429f-9cdf-f23453d0121e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_az_eunak_egyaltalan_nem_tetszik_a_hid_amit_putyin_avatott_fel","timestamp":"2018. május. 15. 17:37","title":"Az EU-nak egyáltalán nem tetszik a híd, amit Putyin avatott fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gondolta volna, hogy Kaposvár lett Magyarország pizzafővárosa?","shortLead":"Gondolta volna, hogy Kaposvár lett Magyarország pizzafővárosa?","id":"20180516_Nem_ertik_miert_de_szerdan_a_ferfiak_vasarnap_a_nok_rendelnek_ketszer_tobb_etelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c36cc4-3933-45f7-99bc-055cbeed1a2e","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Nem_ertik_miert_de_szerdan_a_ferfiak_vasarnap_a_nok_rendelnek_ketszer_tobb_etelt","timestamp":"2018. május. 16. 12:40","title":"Nem értik, miért, de szerdán a férfiak, vasárnap a nők rendelnek kétszer több ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dbd1b6-13af-465f-97a2-27925f5d1343","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Negyvennégy év után először bukkant fel ismeretlen Rembrandt-festmény, Jan Six amszterdami műkereskedő, történész a németalföldi mester műveként azonosíttatta a londoni Christie's aukciósház árverésén 18 hónapja vásárolt portrét – adta hírül kedden az NRC holland napilap.","shortLead":"Negyvennégy év után először bukkant fel ismeretlen Rembrandt-festmény, Jan Six amszterdami műkereskedő, történész...","id":"20180516_Felbukkant_egy_ismeretlen_Rembrandtfestmeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3dbd1b6-13af-465f-97a2-27925f5d1343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829970ad-e0d7-4494-b47b-008894f42372","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Felbukkant_egy_ismeretlen_Rembrandtfestmeny","timestamp":"2018. május. 16. 13:44","title":"Felbukkant egy ismeretlen Rembrandt-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"600 forintos lángos, 900 forintos literes üdítő, fizetős strand és parkoló – erre számítson, ha a Balatonnál nyaral.","shortLead":"600 forintos lángos, 900 forintos literes üdítő, fizetős strand és parkoló – erre számítson, ha a Balatonnál nyaral.","id":"20180516_A_Balaton_nekunk_tenyleg_a_Riviera_arakban_egyre_inkabb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29f5132-1fa3-49d6-9b53-b586cb88969f","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_A_Balaton_nekunk_tenyleg_a_Riviera_arakban_egyre_inkabb","timestamp":"2018. május. 16. 17:03","title":"Idén még csak panasz érkezett a Balatonról, és ez már csak így lesz egész nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PDSZ szolidáris az érintett civilekkel, és elítéli a Stop Sorost, mert ezzel egy, az egész 