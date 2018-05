Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se hűtőbe, sem fagyasztóba nem kell majd rakni a jövő fémdobozos üdítőit, egy új technológia mindezt ugyanis játszi könnyedséggel helyettesíti. Az első, ilyen módon csomagolt italokból egyelőre csak kávék lesznek kaphatók, ha viszont beválik, más frissítőkre is kiterjeszthetik. Mutatjuk videón, hogy hogy működik.","shortLead":"Se hűtőbe, sem fagyasztóba nem kell majd rakni a jövő fémdobozos üdítőit, egy új technológia mindezt ugyanis játszi...","id":"20180516_chill_can_microcool_femdobozos_udito_joseph_company_international_onmagat_lehuto_udito_fizzics_sparkling_cold_brew_coffee","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc94a8-c523-421e-be9f-b6f8b02cc6ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_chill_can_microcool_femdobozos_udito_joseph_company_international_onmagat_lehuto_udito_fizzics_sparkling_cold_brew_coffee","timestamp":"2018. május. 16. 10:03","title":"25 év kellett hozzá, de megcsinálták: itt a dobozos üdítő, ami önmagát hűti le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8ae34b-cbae-486d-b2c0-e878d275526a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halastóba hajtott egy személygépkocsi Vállajon, a kocsi teljesen elmerült a tóban.","shortLead":"Halastóba hajtott egy személygépkocsi Vállajon, a kocsi teljesen elmerült a tóban.","id":"20180516_bmw_halasto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db8ae34b-cbae-486d-b2c0-e878d275526a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f84672-a0bd-40a1-ba92-5e2b63e331df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_bmw_halasto","timestamp":"2018. május. 16. 14:26","title":"Fotók: Horgásztóba hajtott egy autó – a tűzoltóknak kellett kihalászni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Durvul a vita Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az őt ellenőrizni hivatott Országos Bírói Tanács között. ","shortLead":"Durvul a vita Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az őt ellenőrizni hivatott Országos Bírói Tanács...","id":"20180517_Belengette_Hando_kirugasat_az_Orszagos_Biroi_Tanacs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e3126c-da81-4793-a897-d918d19f7c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Belengette_Hando_kirugasat_az_Orszagos_Biroi_Tanacs","timestamp":"2018. május. 17. 12:39","title":"Belengette Handó kirúgását az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöki programja kész, de még nem döntötte el, elindul-e most is. Kunhalmi Ágnest ugyanakkor nem tudja támogatni, azt sem tudja, milyen diplomája van.","shortLead":"Elnöki programja kész, de még nem döntötte el, elindul-e most is. Kunhalmi Ágnest ugyanakkor nem tudja támogatni, azt...","id":"20180516_Szanyi_Tibor_felszamolna_az_MSZPt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53338f5-f2fa-43c8-93eb-64324a0f05c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Szanyi_Tibor_felszamolna_az_MSZPt","timestamp":"2018. május. 16. 16:23","title":"Szanyi Tibor felszámolná az MSZP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bb521d-3186-48f6-bfab-9f3594a792d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai Katie Ledecky elképesztő csúcsot úszott 1500 méter gyorson az egyesült államokbeli Indianapolisban rendezett profi versenyen.","shortLead":"Az amerikai Katie Ledecky elképesztő csúcsot úszott 1500 méter gyorson az egyesült államokbeli Indianapolisban...","id":"20180517_5_masodpercet_vert_sajat_vilagrekordjara_Hosszu_Katinka_rivalisa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42bb521d-3186-48f6-bfab-9f3594a792d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d6bdf6-c9b5-41c6-bc5d-318a3401b075","keywords":null,"link":"/sport/20180517_5_masodpercet_vert_sajat_vilagrekordjara_Hosszu_Katinka_rivalisa","timestamp":"2018. május. 17. 09:11","title":"5 másodpercet vert saját világrekordjára Hosszú Katinka riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aee43af-ec1a-4cd6-a7b0-40098e52f451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúzott az Oppo, okostelefonjainak több modellváltozatáról is érkezett hír.","shortLead":"Belehúzott az Oppo, okostelefonjainak több modellváltozatáról is érkezett hír.","id":"20180515_oppof7youth_okostelefon_szelfirajongoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aee43af-ec1a-4cd6-a7b0-40098e52f451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839f344b-0796-4996-a34b-2a6d464a97d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_oppof7youth_okostelefon_szelfirajongoknak","timestamp":"2018. május. 16. 19:00","title":"Fiatalok, szelfiimádók: készített nektek egy telefont az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8a663d-30f7-4fa4-8fdc-8a4abd595204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Londonban mutatta be a OnePlus legújabb csúcsmobilját, a OnePlus 6-ot, ami a specifikációkat elnézve ár-érték arányban jó eséllyel veri az idei androidos mezőnyt, legalábbis annak jelentős részét mindenképpen.","shortLead":"Londonban mutatta be a OnePlus legújabb csúcsmobilját, a OnePlus 6-ot, ami a specifikációkat elnézve ár-érték arányban...","id":"20180517_oneplus_6_specifikacio_arak_androidos_mobil_4k_kamera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8a663d-30f7-4fa4-8fdc-8a4abd595204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2c77fa-086d-4474-aa79-4045cc8c6650","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_oneplus_6_specifikacio_arak_androidos_mobil_4k_kamera","timestamp":"2018. május. 17. 11:03","title":"Bivalyerős lett a OnePlus új csúcsmobilja, megérkezett a OnePlus 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út miatt ritkítják meg a növényeket.","shortLead":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út...","id":"20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc472e-6037-4d7a-a12c-67f6b89ac4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","timestamp":"2018. május. 16. 17:05","title":"Most útépítés miatt vágnak ki fákat a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]